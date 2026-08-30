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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Gentlemani, dvojitá dávka Mandaloriana či komedie z dob studené války

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Mando a Grogu
Autor: Lucasfilm, Walt Disney Pictures

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 31. srpna?

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Gentlemani

Eddie a Susie rozšiřují své zločinecké impérium za hranice Británie, tentokrát až k italským jezerům. Když se však začnou množit problémy a Bobby Glass dělá stále riskantnější rozhodnutí, musí dvojice čelit novým soupeřům i vlastní ambici získat ještě větší moc. Druhou sérii úspěšného projektu znovu chystal Guy Ritchie, jenž ještě před její premiérou potvrdil třetí řadu.

Gentlemani se na Netflix vrátí 3. září. Zdroj: Youtube.com

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Po letech se slavný, ale dnes už poněkud zapomenutý režisér Gustav vrací do života svých odcizených dcer. Když jeho Nora odmítne hlavní roli v jeho novém filmu, obsadí místo ní hollywoodskou hvězdu – a tím znovu otevře staré rodinné rány i nevyřešené konflikty. Stellan Skarsgard byl za snímek nominován na Oscara.

Oscarový projekt na HBO Max uvidíme od 4. září. Zdroj: Youtube.com

Mandalorian & Grogu + Lego Mandalorian

Mandalorian a jeho malý přítel Grogu se v žoldu Nové republiky vydávají na další misi. Po zničení několika jednotek Imperiálního zůstatku jsou vysláni na pomoc Huttským dvojčatům, jimž mají dopravit vzpurného synovce Rottu. Jenže, brzy se ukáže, že Rotto k Huttům vrátí, půjde mu o život. Mando a Grogu se tak musí s huttskými zabijáky popasovat, včetně legendárního námezdního lovce Emba, a za pomoci spojenců vyváznout ze zrádných bažin planety Nal Hutta. Celovečerní snímek stojí na výkonu Pedra Pascala, kterého doprovází například i legendární Sigourney Weaver či Martin Scorsese.

Vedle filmu Mandalorian & Grogu nabídne Disney+ 2. září rovněž Lego verzi Mandaloriana, jež obsáhne vše podstatné, co se stalo ve třech sériích seriálu. Do akce se vrátí řada dabérů z původního obsazení, včetně Billa Burra či Nicka Nolteho. 

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Mandalorian se na Disney+ vrátí 2. září. Zdroj: Youtube.com

Mayday

Ryan Reynolds a Kenneth Branagh se v nové buddy komedii ocitají v období studené války, jež připomíná Krycí jméno U.N.C.L.E. Americký pilot Troy Kelly uvízne v Sovětském svazu během tajné mise. Z jeho bezútěšné situace je jediným východiskem pomoc exagenta KGB Nikolaje Ustinova. Jenže za jakou cenu?

Mayday na Apple TV+ dorazí 4. září. Zdroj: Youtube.com

Norimberk

Snímek Jamese Vanderbilta sleduje ostře sledovaný proces s nacistickými zločinci, zejména pak s Hermannem Göringem v podání Russella Crowea. Toho zkoumá psychiatr Douglas Kelley (Rami Malek) a následně je souzen tribunálem, v němž nechybí Robert H. Jackson (Michael Shannon) a David Maxwell Fyfe (Richard E. Grant). Film sleduje Göringovy manipulace s Kelleym i působivé soudní rozepře.

Do zákulisí Norimberských procesů na Canal+ nahlédneme 6. září. Zdroj: Youtube.com
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