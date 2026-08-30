Týdenní nabídka streamovacích služeb: Gentlemani, dvojitá dávka Mandaloriana či komedie z dob studené války

Gentlemani
Eddie a Susie rozšiřují své zločinecké impérium za hranice Británie, tentokrát až k italským jezerům. Když se však začnou množit problémy a Bobby Glass dělá stále riskantnější rozhodnutí, musí dvojice čelit novým soupeřům i vlastní ambici získat ještě větší moc. Druhou sérii úspěšného projektu znovu chystal Guy Ritchie, jenž ještě před její premiérou potvrdil třetí řadu.
Citová hodnota
Po letech se slavný, ale dnes už poněkud zapomenutý režisér Gustav vrací do života svých odcizených dcer. Když jeho Nora odmítne hlavní roli v jeho novém filmu, obsadí místo ní hollywoodskou hvězdu – a tím znovu otevře staré rodinné rány i nevyřešené konflikty. Stellan Skarsgard byl za snímek nominován na Oscara.
Mandalorian & Grogu + Lego Mandalorian
Mandalorian a jeho malý přítel Grogu se v žoldu Nové republiky vydávají na další misi. Po zničení několika jednotek Imperiálního zůstatku jsou vysláni na pomoc Huttským dvojčatům, jimž mají dopravit vzpurného synovce Rottu. Jenže, brzy se ukáže, že Rotto k Huttům vrátí, půjde mu o život. Mando a Grogu se tak musí s huttskými zabijáky popasovat, včetně legendárního námezdního lovce Emba, a za pomoci spojenců vyváznout ze zrádných bažin planety Nal Hutta. Celovečerní snímek stojí na výkonu Pedra Pascala, kterého doprovází například i legendární Sigourney Weaver či Martin Scorsese.
Vedle filmu Mandalorian & Grogu nabídne Disney+ 2. září rovněž Lego verzi Mandaloriana, jež obsáhne vše podstatné, co se stalo ve třech sériích seriálu. Do akce se vrátí řada dabérů z původního obsazení, včetně Billa Burra či Nicka Nolteho.
Mayday
Ryan Reynolds a Kenneth Branagh se v nové buddy komedii ocitají v období studené války, jež připomíná Krycí jméno U.N.C.L.E. Americký pilot Troy Kelly uvízne v Sovětském svazu během tajné mise. Z jeho bezútěšné situace je jediným východiskem pomoc exagenta KGB Nikolaje Ustinova. Jenže za jakou cenu?
Norimberk
Snímek Jamese Vanderbilta sleduje ostře sledovaný proces s nacistickými zločinci, zejména pak s Hermannem Göringem v podání Russella Crowea. Toho zkoumá psychiatr Douglas Kelley (Rami Malek) a následně je souzen tribunálem, v němž nechybí Robert H. Jackson (Michael Shannon) a David Maxwell Fyfe (Richard E. Grant). Film sleduje Göringovy manipulace s Kelleym i působivé soudní rozepře.