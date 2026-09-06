Týdenní nabídka streamovacích služeb: Pařížská policie, Mr. T či dobrodružství Porkyho a Daffyho

Mr. T
Nový dokument sleduje životní cestu Laurence Tureauda, známého jako Mr. T, od jeho skromných začátků až po status jedné z největších ikon 80. let. Sám Mr. T v něm odhaluje příběh muže stojícího za slavným účesem, zlatými řetězy a nezapomenutelnou hláškou. Uvidíme jeho slavné filmové a seriálové role v A-Teamu či Rockym III i emotivní zpovědi.
Looney Tunes: Žvýkačková pohroma
Na Zemi dorazil mimozemský zloduch, který proměnil za pomoci žvýkačky lidi v ovládané zombie. Porky a Daffy se proto vydávají do vesmíru, aby našli způsob, jak nájezdníka zastavit. Jsou toho ale dva popletové z party Looney Tunes schopni? Snímek prošel tvůrčím peklem a nakonec jej zachránilo malé, nicméně stále známější studio Ketchup Entertainment.
Psychozabiják
Kansaská dopravní policistka pátrá po vrahovi svého manžela. Brzy přijde na stopu sadistického sériového vraha, jenž má zvrhlé zlověstné plány. Dokáže ho právě tuctová žena zastavit? Hlavní role psychologického hororu ztvárnili Georgina Campbell a Malcolm McDowell.
Policie Paříž 1910
Po příhodách pařížských policistů v letech 1900 a 1905 přichází třetí řada, která je znovu posune o pět let kupředu. Komisař Jouin v podání Jéremieho Laheurta se vrací, a tentokrát musí řešit aféru Marguerite Steinheilové. Proti sobě bude mít nejen gangstery, ale kolikrát i média. Zvládne se svou partou vyšetřovatelů odhalit všechny intriky?
Love Island
Už šestá řada Love Islandu vezme diváky opět na Kanárské ostrovy, kam dorazila desítka mladých lidí, aby hledala životní lásku. Pod taktovkou moderátorky Zorky Hejdové prožijí romantická rande i řadu nečekaných momentů. Nová série rovněž slibuje větší vliv diváků na dění ve vile.