Týdenní nabídka streamovacích služeb: Enola Holmes, X-Meni či Five Nights at Freddy's

Enola Holmesová 3
Enola ve svém třetím dobrodružství vyrazí na středomořskou Maltu, kde se ztratil její bratr Sherlock. Nejmladší z rodu Holmesů začíná rozplétat zapeklitý případ, který musí rozluštit bez největšího světového detektiva. V hlavních rolích se vracejí Millie Bobby Brown a Henry Cavill.
X-Men '97
Členové mutantího týmu se nacházejí rozházeni v toku času a všemi silami se snaží dostat do své doby v nepříliš vzdálené budoucnosti. Proti je ale mocný Apocalypse, první a nejmocnější mutant ze všech, a zároveň i protimutantí tendence ve společnosti. Dostojí Wolverine a spol. svého poslání?
Krvavá nevěsta: Hra začíná
Po krvavém přežití smrtící rodinné hry se Grace ocitá v ještě nebezpečnějším souboji. Spolu se svou odcizenou sestrou se stává terčem útoků elitních rodů, které jsou ochotny udělat cokoli, aby získaly absolutní moc. V hlavní roli se vrací Samara Weaving.
Silo
Juliette (Rebecca Ferguson) se po návratu do sila snaží odhalit novou hrozbu. Mezitím vyplouvají na povrch nová, totiž dávno pohřbená tajemství, která odkrývají skutečný původ podzemních úkrytů. Minulost a přítomnost se nebezpečně propojují v boji o přežití posledních zbytků lidstva.
Pět nocí u Freddyho 2
Rok po nepříjemném zážitku v pizzerii Freddyho Fazbeara startuje nová kapitola. Abby, sestře bývalého strážného Mikea, se podaří vyhledat animatronické přátele Freddyho, Bonnieho, Chicu a Foxyho. Následně se ale začnou odehrávat další děsivé události. Dozvíme se tajemství o Freddyho původu a budeme svědky nové hrůzy, jež měla po desetiletí zůstat skryta…