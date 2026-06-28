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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Enola Holmes, X-Meni či Five Nights at Freddy's

Light
Ondřej Novotný
Včera
Alone 3
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 29. června?

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Enola Holmesová 3

Enola ve svém třetím dobrodružství vyrazí na středomořskou Maltu, kde se ztratil její bratr Sherlock. Nejmladší z rodu Holmesů začíná rozplétat zapeklitý případ, který musí rozluštit bez největšího světového detektiva. V hlavních rolích se vracejí Millie Bobby Brown a Henry Cavill.

Enola dorazí na Netflix 1. července. Zdroj: Youtube.com

X-Men '97

Členové mutantího týmu se nacházejí rozházeni v toku času a všemi silami se snaží dostat do své doby v nepříliš vzdálené budoucnosti. Proti je ale mocný Apocalypse, první a nejmocnější mutant ze všech, a zároveň i protimutantí tendence ve společnosti. Dostojí Wolverine a spol. svého poslání?

X-Meni se na Disney+ vrátí 1. července. Zdroj: Youtube.com

Krvavá nevěsta: Hra začíná 

Po krvavém přežití smrtící rodinné hry se Grace ocitá v ještě nebezpečnějším souboji. Spolu se svou odcizenou sestrou se stává terčem útoků elitních rodů, které jsou ochotny udělat cokoli, aby získaly absolutní moc. V hlavní roli se vrací Samara Weaving.

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Grace debutuje na Disney+ 2. července. Zdroj: Youtube.com

Silo

Juliette (Rebecca Ferguson) se po návratu do sila snaží odhalit novou hrozbu. Mezitím vyplouvají na povrch nová, totiž dávno pohřbená tajemství, která odkrývají skutečný původ podzemních úkrytů. Minulost a přítomnost se nebezpečně propojují v boji o přežití posledních zbytků lidstva.

Silo se na Apple TV+ vrátí 3. července. Zdroj: Youtube.com

Pět nocí u Freddyho 2

Rok po nepříjemném zážitku v pizzerii Freddyho Fazbeara startuje nová kapitola. Abby, sestře bývalého strážného Mikea, se podaří vyhledat animatronické přátele Freddyho, Bonnieho, Chicu a Foxyho. Následně se ale začnou odehrávat další děsivé události. Dozvíme se tajemství o Freddyho původu a budeme svědky nové hrůzy, jež měla po desetiletí zůstat skryta…

Freddyho dvojku uvidíme na SkyShowtime od 5. července. Zdroj: Youtube.com
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