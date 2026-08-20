Turisty na dovolené čím dál víc lákají zahraniční supermarkety. Jejich regály nabízejí autentické chutě i sondu do života místních

Japonský vaječný sendvič, sušenky s neznámou příchutí nebo regál plný řeckých jogurtů v zemi jejich původu nadchnou nejednoho zahraničního návštěvníka. Někteří si nákup v supermarketu užívají víc než prohlídku památek, jelikož jim dává možnost na vlastní oči vidět, jak se obyvatelé dané oblasti skutečně stravují.
Návštěvy zahraničních supermarketů samozřejmě nejsou žádnou novinkou, i tak ale aktuálně patří mezi nejsledovanější cestovatelské trendy vůbec. Podle globálního průzkumu hotelové skupiny Hilton zveřejněného v rámci výhledu na rok 2026 rádo prozkoumává místní obchody s potravinami 77 procent turistů. Vyplývá to z odpovědí více než 14 tisíc lidí ze 14 různých zemí.
Kouzlo obyčejného nákupu
Přitažlivost supermarketů nespočívá jen v možnosti ochutnat něco, co doma není běžně dostupné. Mezi regály lze sledovat, jaké potraviny místní kupují, jak velký prostor dostávají hotová jídla nebo které výrobky mají desítky variant. To, co člověk ve vlastní zemi téměř nevnímá, se v zahraničí může stát součástí poznávání tamních zvyklostí.
Navštěvujete na dovolené v zahraničí místní supermarkety?
Podle spotřebitelské psycholožky Kate Nightingaleové se v supermarketech spojuje známé prostředí s možností objevovat něco nového. Člověk ví, jak obchod funguje a jak se v něm pohybovat, obsah regálů je pro něj ale tajemstvím.
„Důvěrně známé prostředí uvolňuje naši mysl k většímu objevování. Můžeme si tak všímat všeho, co je jiné, místo abychom přemýšleli, jak se v prostoru orientovat,“ vysvětluje Nightingaleová pro BBC.
Sama situaci přirovnává k dítěti, které se bez obav vydá prozkoumávat hřiště ve chvíli, kdy má rodiče nablízku. Důležitý je přitom i fakt, že supermarket není primárně vytvořený pro turisty. Člověk vstupuje do stejného prostoru jako lidé, kteří zde nakupují cestou z práce nebo vybírají jídlo k večeři. Právě tato každodennost umožňuje návštěvníkovi sledovat běžný život v prostředí, jež není přizpůsobené cizincům.
Chuť a atmosféra dovolené
Svoji roli dozajista hraje také to, kde člověk zakoupené jídlo ochutná. Profesor experimentální psychologie Charles Spence z Oxfordské univerzity v této souvislosti připomíná takzvaný provensálský rosé paradox. Ten říká, že víno, jež člověku na letní dovolené připadá výjimečné, může po návratu domů chutnat překvapivě obyčejně. Nezměnil se přitom obsah láhve, ale okolnosti, ve kterých ji pije.
Podobné je to i s jídlem ze zahraničních supermarketů. Chipsy s neznámou příchutí snědené na balkoně u moře nebo vaječný sendvič z tokijské večerky v sobě nesou i kus konkrétního místa či chvíle. I proto může daný výrobek po návratu domů zevšednět.
Část těchto chutí si přesto turisté chtějí odvézt s sebou. Vedle klasických suvenýrů tak v zavazadlech končí sladkosti, koření, omáčky nebo další potraviny, které doma standardně nekoupí. Návštěva supermarketu navíc nevyžaduje rezervaci ani vstupenku a umožňuje poznat místní kuchyni i lidem, kteří nechtějí utrácet za drahé restaurace nebo gastronomické zážitky.
Na zájem reagují i řetězce
Popularitu supermarketů mezi cestovateli už registrují také samotní prodejci. Finský K-Supermarket letos zařadil několik svých obchodů na Tripadvisor, tedy platformu, na níž lidé běžně vyhledávají restaurace, památky nebo jiné turistické cíle. Řetězec tím chce upozornit na prodejny jako na místa, kde lze poznat finskou gastronomii a lokální výrobky.
Jednotlivé K-Supermarkety provozují nezávislí obchodníci, kteří nabídku přizpůsobují svému okolí. Jeden z obchodů například chová na střeše včely a prodává vlastní med, jiný nabízí široký výběr lokálních řemeslných piv. V dalších se objevují regionální sýry, lesní ovoce nebo ryby. První část projektu zahrnuje tři prodejny v oblasti Helsinek, vedení řetězce nicméně počítá se i s jeho rozšířením.
„Cestovatelé si mohou užít autentický zážitek přímo v obchodě s potravinami,“ potvrdila pro BBC marketingová ředitelka K-Supermarketu Milla Sorsakivi. Podnětem k projektu byl mimo jiné průzkum zaměřený na gastronomický cestovní ruch, podle kterého finská kuchyně zahraniční návštěvníky zajímá podobně jako ta korejská, japonská nebo středomořská.