Tržby přes 160 milionů a založení nového holdingu Synequs. Tuzemské Enahano loni vyrostlo o téměř třicet procent

Společnost Enahano loni obhájila svoji pozici největšího Salesforce partnera v Česku a opět dosáhla pozoruhodných výsledků. Firmě se podařilo získat několik významných klientů a udržet si ty stávající, díky čemuž její obrat vzrostl o třicet procent na 167 milionů korun.

Asi nejvýznamnější zakázku loni Enahanu poskytla Česká spořitelna. Této bance pomohla tuzemská firma nastartovat implementaci Salesforce Financial Services Cloudu, z hlediska rozsahu se přitom jednalo o největší aktuálně probíhající transformační projekt na zmíněné platformě v celé střední a východní Evropě.

Dalším loňským úspěchem společnosti Jiřího Macha a Michala Pešky pak bylo zahájení nové spolupráce s Generali Českou Pojišťovnou. Kromě toho se jí ale dařilo získávat i čím dál více klientů z nových segmentů, ve kterých se digitalizace a automatizace firemních procesů začala řešit teprve nedávno. Typicky jde třeba výrobní podniky nebo společnosti působící v energetice – konkrétně v těchto oblastech Enehano pomáhá například firmám Bobcat nebo Vekra.





V plánu jsou i akvizice

Vedle pokračujícího růstu má Machova a Peškova společnost ještě mnohem větší ambice. Oba spolumajitelé za tímto účelem založili nový holding jménem Synequs, jehož cílem je poskytnout zákazníkům o poznání širší škálu služeb. „Strategie a vize Enehana samotného se tímto krokem nijak nemění. Založením holdingu chceme především vytvořit prostor pro nové sesterské firmy a projekty, které plánujeme budovat vedle Enehana,“ říká Mach.

Synequs se má v začátcích zaměřit hlavně na dvě konkrétní odvětví. Od Enahana tak převezme například datové a integrační kompetence. Druhý projekt nového holdingu pak reaguje na poptávku klientů po praktickém využití umělé inteligence a bude se zabývat dodávkou NLP (Naturing Language Processing) řešení pro jazyky v regionu střední a východní Evropy.

„Vedle budování těchto dvou firem a samozřejmě dalšího rozvoje Enehana si necháváme otevřené oči. Nechystáme totiž jen zakládání vlastních dceřiných společností, ale výhledově máme v plánu i akvizice, které však budeme vybírat velmi pečlivě. Všechny totiž musí dobře zapadat do naší nové rodiny Synequs,“ dodává Peška.

Jeden milion zamířil na charitu

Loňský rok byl pro 90členný tým Enehana významný i z dalších důvodů. Firma se totiž vůbec poprvé zavázala přispět na dobročinné aktivity jedním procentem ze svého ročního obratu. Tato částka tvořila více než jeden milion korun, díky němuž společnost podpořila sedm dobročinných projektů na podporu těžce nemocných dětí, seniorů nebo zvířecích útulků.

Další finanční podpora Enehana pak zamířila do oblasti vzdělání, konkrétně do projektu Women in Tech (WiT). Ten má za cíl usnadnit ženám vstup do IT světa a spolu s Enehanem jej podporuje i již zmíněná Česká spořitelna nebo společnost Barclays. V minulém roce bylo v rámci projektů WiT zorganizováno celkem 10 odborných kurzů a akcí, jimiž dohromady prošlo přes 280 účastnic.