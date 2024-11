Trumpovo vítězství nutí více Američanů přemýšlet o stěhování do zahraničí. Za nový domov by většina zvolila Kanadu, uvádí průzkum

Lepší životní podmínky, pracovní příležitosti nebo rodinné problémy. Důvodů, proč někteří lidé opouštějí svoji rodnou zemi, existuje dlouhodobě celá řada. V posledních dnech se ale zdá, že přibyl minimálně jeden další: Donald Trump. Tedy konkrétně jeho znovuzvolení prezidentem. Právě po oznámení výsledků na internetu totiž prudce stouplo vyhledávání související s odchodem do zahraničí.

Podle CNBC lidé prostřednictvím vyhledávače Google častěji hledali klíčová slova jako „opuštění země“ či například „jak se přestěhovat do Kanady“, přičemž druhý z výrazů dosáhl vrcholu 6. listopadu, tedy přesně v den Trumpova vítězství. Nejčastěji si podrobnosti k opuštění USA hledali lidé ze států jako Washington, Vermont, Maine či Oregon, kde měla navrch demokratická kandidátka Kamala Harrisová.

Možnost to je. Ale jak pravděpodobná?

Že by pro některé Američany byly výsledky voleb dostatečným podnětem k odchodu, vyplývá i ze zářijového průzkumu mezi více než čtyřmi tisíci dospělými obyvateli USA zveřejněném na Casino.org. Podle této stránky vzrostl počet vyhledávání spojený s přesídlením dokonce o pět tisíc procent, a to v horizontu méně než 24 hodin po zveřejnění výsledků voleb.





Více než pětina dotazovaných v průzkumu uvedla, že v případě prohry svého kandidáta by stěhování určitě zvažovala. Na druhou stranu, jen necelá tři procenta označila „útěk“ za velmi pravděpodobný. Naopak 60 procent zúčastněných by USA z uvedených politických důvodů neopustilo.

A kam by nejvíce prchajících Američanů hypoteticky zamířilo? Většina by si jako cílovou destinaci vybrala Kanadu, kam by se dle průzkumu odstěhoval každý pátý dotázaný. „Dává to dokonalý smysl. Vzhledem ke stejnému jazyku, blízkosti a kulturní shodě je to jasná volba,“ píše zpráva. Blízkost ale zdaleka není jediným rozhodujícím faktorem. Opačným směrem, tedy na jih do Mexika, by se totiž vydala jen dvě procenta dotazovaných, přičemž většina jich byla ze sousedících států.

Druhou nejčastější odpovědí byla s více než 10 procenty Velká Británie a na třetím místě se umístilo Japonsko. Tam by si dokázalo představit žít necelých šest procent dotazovaných.

Nepříliš otevřené Japonsko

Právě země vycházejícího slunce, jak se Japonsku přezdívá, je paradoxně jednou ze zemí s nejnižší mírou přistěhovalectví. V posledních letech se však vlivem stárnutí populace a úbytku pracovních sil začíná cizincům v tomto směru více otevírat.

Začátkem letošního roku ostrovní země například zavedla vízum pro digitální nomády, které kvalifikovaným jedincům umožňuje v Japonsku pobývat až po dobu šesti měsíců. Program je určený pro pracovníky nejaponských firem, kteří si ročně vydělají alespoň 10 milionů japonských jenů, což v přepočtu odpovídá zhruba 1,5 milionu korun.

Mezi další potenciální cílové země Američanů patří také Austrálie, Itálie, Norsko, ale také Nový Zéland, Švýcarsko a Španělsko. Česká republika se v pořadí umístila na 57. místě – hned za Bangladéšem a Arménií. Vedla si ale lépe než Maďarsko a Nigérie. Na druhou stranu skončila o 23 pozic níže než sousední Polsko a o 26 míst za Rakouskem. Nejlépe ze sousedních států si vedlo Německo, které skončilo dvanácté.

Opomenou-li se volby čistě jako takové, pak mezi hlavní důvody k možnému opuštění Spojených států nejvíce lidí uvedlo kulturu. Následovalo zaměstnání a zdravotní péče.