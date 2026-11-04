Na debakl Trumpových republikánů reaguje zlato, dolar i koruna. Jak konkrétně americké volby ovlivní světovou ekonomiku?

V případě žlutého kovu evidují analytici 2,4procentní nárůst. Jedna troyská unce zlata ve středu dopoledne stála 4 022 dolarů. Samotný dolar pak vůči koši hlavních světových měn během dne ztrácel až 0,6 procenta. Stejně tak na jeho úkor posílila i česká koruna, která se podle ranních údajů Bloombergu obchodovala v kurzu 21,68 CZK/USD, což představovalo oproti předchozímu dni přibližně 0,31procentní zhodnocení.
Naopak americké akciové futures zamířily dolů, především v technologickém sektoru. Investory totiž znepokojuje možnost přísnější regulace těchto společností a zejména firem působících v oblasti umělé inteligence. To dluhopisové trhy reagovaly pozitivně. Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů klesl o tři bazické body na 4,93 procenta, neboť panuje všeobecný předpoklad, že demokraty ovládaný Kongres zkomplikuje Donaldu Trumpovi prosazování dalších rozsáhlých daňových škrtů a výdajových opatření.
Evropa musí dál počítat sama se sebou
Výsledek voleb v půlce prezidentova funkčního období má pochopitelně potenciál ovlivnit další vývoj nejen americké ekonomiky, nýbrž i té evropské, potažmo české. A sice právě prostřednictvím finančních trhů. O jak výrazné dopady půjde, závisí mimo jiné na tom, zda se současná reakce ukáže jako trvalejší, či nikoliv.
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Podle šéfa analytiků XTB Jiřího Tylečka je výsledek především tvrdou politickou porážkou pro samotného Trumpa, avšak pro Evropu záruku klidnějších vztahů s Bílým domem a priori nepředstavuje. Kontrola Kongresu sice umožní demokratům brzdit jeho legislativní agendu a ovlivňovat financování zahraniční politiky, ale převzetí řízení americké mašiny se nekoná.
„Nemůžeme si dopady idealizovat – i když naděje umírá poslední. Pro Ukrajinu jde o šanci získat pevnější oporu ve Washingtonu. Evropa si ale nesmí výsledek voleb vyložit jako povolení znovu spoléhat na americkou ochranu. Potřeba posílit vlastní obranu se nemění a pro Česko by měla být starost o svoji bezpečnost nadále prioritou,“ uvádí Tyleček pro Euro.cz a dodává, že opatrnost je namístě též v ekonomice.
Rozhodně se nevrací „stará dobrá Amerika“ otevřeného obchodu a globalizace. Demokraté sice mohou Trumpa brzdit, zárukou návratu dob, kdy mezinárodní obchod hrál prim, nicméně nejsou. Americká pracovní místa budou podle Tylečka hájena i nadále. Otázkou tak zůstává především pokračování „bezbřehé“ podpory sektoru AI, na niž mohou mít demokraté jiný názor – to by pak mohlo vést ke zhoršení nálady na finančních trzích. Tedy řečeno jinak, ani české ani evropské firmy nemají aktuálně důvod počítat s rychlým koncem cel, přílivem nových zakázek či rozvolněním globalizace, myslí si zkušený analytik.
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„Největší případná úleva by mohla přijít přes Německo. Předvídatelnější obchodní vztahy by pomohly tamnímu průmyslu a následně českým dodavatelům. A to je přibližně maximum, ve které bychom mohli doufat,“ říká Tyleček.
Rozdělený Washington, kdy Trump slibuje veto na de facto vše, co vzejde z pera demokratů usedajících v Kongresu, může ve výsledku místo uklidnění přinést rozpočtové střety a další odkládání rozhodnutí či dokonce paralýzu. „Pro českou ekonomiku bude podstatné hlavně to, zda povolební uspořádání sníží nejistotu a mezinárodní napětí, které brzdí investice a obchod,“ podotýká.
Rychlé uklidnění nepřijde
Bezprostřední dopady voleb do Kongresu na české hospodářství budou podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka minimální – snad s výjimkou kurzu koruny, která mírně posiluje. Podstatnější budou nepřímé vlivy, zejména další vývoj konfliktů na Blízkém východě a Ukrajině, které se mohou promítnout do cen energií, důvěry firem a domácností i zahraniční poptávky.
„Trump bude po volbách čelit silnější protiváze v Kongresu a jeho prostor pro prosazování domácí agendy se zúží. V zahraniční politice může Kongres jeho kroky brzdit zejména prostřednictvím financování, prezidentovi však zůstávají významné pravomoci, proto nelze čekat automatické uklidnění geopolitických ani obchodních rizik,“ vysvětluje naší redakci.
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Podobně skeptický je i Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas. Podle jeho názoru samotná změna poměru sil v Kongresu americkou obchodní ani zahraniční politiku, která zůstává v rukou republikánského prezidenta a jeho vlády, nijak zásadně nezmění. Demokraté sice mohou Trumpově administrativě komplikovat prosazování agendy, těžko ale dokážou otočit dosavadní směřování země o 180 stupňů.
Dufek zároveň varuje před očekáváním, že výsledek voleb rychle přinese levnější energie. Ani případná snaha demokratů dostat konflikt v Perském zálivu více pod kontrolu, ať už z hlediska jeho řízení, nebo financování, nemusí znamenat jeho okamžité ukončení. Není totiž moc zřejmé, co přesně hodlá tamní levice pro co nejrychlejší zastavení bojů udělat, a zda k tomu najde dostatečnou podporu. „Samotný volební výsledek proto automaticky nezlevní ani plyn, ani ropu,“ uzavírá.