Trump sliboval Američanům prosperitu. Data ukazují, kdo na jeho politice skutečně vydělává

„Máme nejžhavější zemi na světě,“ uvedl podle BBC Trump v souvislosti se současným růstem ekonomiky USA. Jak se ale zdá, ne všichni obyvatelé Spojených států s ním souhlasí. Ba naopak, podle posledního průzkumu popularity The Economist klesla podpora amerického prezidenta na pouhých čtyřiatřicet procent a šest z deseti lidí jeho kroky vyloženě neschvaluje.
Růst americké ekonomiky
Ekonomika USA expanduje v porovnání s historickými standardy země poměrně slušným tempem. Od Trumpova nástupu do funkce dosahuje průměrný roční růst HDP 2,2 procenta. To je přitom více než u jakéhokoliv jiného člena skupiny nejvyspělejších ekonomik světa G7.
Je však důležité zmínit, že Trump si za tento úspěch rozhodně nemůže připsat všechny zásluhy. Za zrychlováním americké ekonomiky v posledních letech stály třeba technologické společnosti, jež masivně investovaly do umělé inteligence a výstavby datových center. Prezident USA naopak tamní ekonomiku ohrozil svými dovozními cly, která měla podle odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) hospodářský růst země spíše zpomalit. Nakonec sice tak velké škody nenapáchaly, za což ale může především fakt, že Trump cla v následujících měsících výrazně zmírnil.
Míra inflace
Podle odborníků byla jedním z důvodů Trumpova volebního vítězství vysoká inflace během vlády jeho předchůdce Joea Bidena. Ta se v roce 2022 vyšplhala až na devět procent. Stály za tím mimo jiné dopady pandemie covidu a ruské invaze na Ukrajinu. Když přitom Donald Trump prezidentský úřad přebíral, byla inflace už „jen“ tříprocentní, zatímco aktuálně dosahuje 3,7 procenta.
Ekonomové tvrdí, že nebýt některých Trumpových kroků, inflace mohla být nižší. Za zásadní faktor označují například zmíněná dovozní cla nebo válku v Íránu, jež způsobila nárůst cen pohonných hmot a energií, což se následně projevilo i ve zdražení potravin a dalšího zboží. Američany v současnosti trápí především nejdražší nafta v historii, která se v září vyšplhala na 6,52 dolaru za galon.
Růst příjmů domácností
Medián příjmu amerických domácností vzrostl v roce 2025 po očištění o inflaci na 87 460 dolarů (asi 1,89 milionu korun) ročně, což je vůbec nejvyšší hodnota v historii. Think tank Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) však upozorňuje, že si polepšili hlavně ti nejbohatší.
Podle jeho analýzy naopak nejchudší pětina Američanů přišla kvůli Trumpovým krokům za rok o 750 dolarů (asi 16 tisíc korun), zatímco prostřední pětina domácností (z hlediska příjmů) dokonce v průměru o 1 700 dolarů (téměř 37 tisíc korun). Nejbohatší jedno procento obyvatel USA je na tom ale průměrně o 12 560 dolarů (přibližně 272 tisíc korun) lépe, a to především díky prezidentovým daňovým škrtům. S podobnými závěry přišel i další nezávislý think tank Tax Foundation.
Tvorba nových pracovních míst
Při zavedení dovozních cel Trump oznámil, že Amerika bude díky němu „zaplavena pracovními místy“, protože výrobní firmy budou v zemi zřizovat nové továrny, aby se vyhnuly zdanění svých výrobků. Od návratu republikánského politika do Bílého domu nakonec v USA každý měsíc průměrně vzniklo 34 tisíc pracovních míst.
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Na první pohled zní toto číslo působivě, v posledním roce Bidenova prezidentství ovšem v zemi každý měsíc přibývalo bezmála čtyřikrát tolik. A z dostupných dat nevyplývá ani to, že by se zvýšil počet míst ve výrobním sektoru – ten během letošního září dosahoval 12,6 milionu, což je ve skutečnosti o něco méně než na konci mandátu Trumpova předchůdce.
Rostoucí náklady na půjčky
Deficit americké federální vlády činil ve fiskálním roce končícím v září 2026 dva biliony dolarů (asi 43 bilionů korun), což odpovídá přibližně šesti procentům hrubého domácího produktu USA. Analytici navíc očekávají, že schodek Spojených států do roku 2030 vzroste nad osm procent HDP. MMF zároveň varoval, že nadměrné zadlužení americké vlády zvyšuje riziko budoucí finanční krize, která by samozřejmě měla velmi negativní dopad na většinu tamních domácností.
V souvislosti s vyšším vládním zadlužením navíc rostou i úrokové sazby u hypoték pro americké rodiny. V době Trumpova návratu do Bílého domu sazba činila 6,9 procenta ročně, nyní je ale o půl procentního bodu vyšší. To samozřejmě zhoršuje situaci na americkém nemovitostním trhu, jelikož domy jsou pro kupce čím dál méně dostupné.