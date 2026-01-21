Trump chce „nejlepší ledoborce na světě“. Navzdory zákonům je nakoupí z Finska

Zájem amerického prezidenta Donalda Trumpa o Grónsko přetrvává a jeho rétorika, jak tento největší ostrov světa získat, a tím tak upevnit vliv v celé arktické oblasti, každým dnem zesiluje. A právě i za tímto účelem si Spojené státy objednaly v loděnicích ve Finsku ledoborce, které údajně nemají ve světě konkurenci. Konkrétně jde o nové modely od společnosti Aker Arctic Technology, jež se testují v ledové laboratoři se simulační nádrží o délce 70 metrů, kde teplota nestoupá nad nulu.
„Zásadní je, aby ledoborce měly dostatečnou konstrukční pevnost a výkon motoru,“ podotýká pro BBC technická inženýrka specializující se na arktické podmínky Riikka Matala. „Musíte vytvořit trup, který led neřeže, ale láme tím, že ho ohýbá dolů,“ přidává se generální ředitel společnosti Mika Hovilainen.
Ledoborce od světového lídra
Finské společnosti navrhly 80 procent všech ledoborců, které jsou v současné době v provozu. A více než polovina z nich vznikla přímo v tamních loděnicích, nejčastěji v Helsinki Shipyard. Země je tedy v tomto oboru považovaná za globální velmoc.
„Stali jsme se odborníky na ledoborce z nutnosti,“ vysvětluje Maunu Visuri, prezident a generální ředitel státní společnosti Arctia, která provozuje flotilu osmi plavidel. Finsko je totiž jedinou zemí na světě, kde mohou v zimě zamrznout všechny přístavy, a to za situace, kdy se 97 procent veškerého zboží dováží po moři. Během nejchladnějších měsíců tak musí finské porty zůstat otevřené, o což se postarají právě ledoborce, které zároveň doprovázejí i velké nákladní lodě.
Není tudíž divu, že právě v zemi tisíce jezer nyní na Trumpův příkaz vznikají čtyři ledoborce pro americkou pobřežní stráž a dalších sedm plavidel, která Spojené státy nazývají „Arctic Security Cutters“, bude s finskou pomocí postaveno přímo v USA. „Kupujeme nejlepší ledoborce na světě a Finsko je známé jejich výrobou,“ zdůrazňuje šéf Bílého domu.
Zákonná výjimka kvůli mocenskému boji
Podle amerických zákonů musí být lodě námořnictva a pobřežní stráže postavené na domácí půdě, v tomto konkrétním případě nicméně prezident legislativu porušil. Zdůvodnil to obavami o národní bezpečnost a „agresivními vojenskými postoji a ekonomickými zásahy zahraničních protivníků“, kterými myslel Rusko a Čínu.
Kvůli klimatické změně v Severním ledovém oceánu ubývá ledu, a tak jsou tamní naleziště ropy a zemního plynu mnohem přístupnější. Navíc se zde otevírá obchodní cesta z Asie do Evropy, která vede buď nad Ruskem, nebo severně od Aljašky a kanadské pevniny a na jih podél Grónska. „V této části světa je nyní rušněji než dříve, a to díky snadnější těžbě nerostných surovin i přepravě zboží, “ poznamenává Peter Rybski, důstojník amerického námořnictva ve výslužbě a odborník na ledoborce.
Oznámení o jejich nákupu přišlo z USA vloni na podzim a už 29. prosince byla uzavřena smlouva, na jejímž základě finská společnost Rauma Marine Constructions postaví pro americkou stranu dvě plavidla. Vzniknou v loděnici ve finském přístavu Rauma, dodání prvního z nich je plánováno na rok 2028. Další čtyři ledoborce budou postaveny v Louisianě, přičemž všech šest dieselelektrických plavidel má využívat design společnosti Aker Arctic Technology ve spolupráci s kanadským partnerem Seaspan.
Demonstrace síly v arktické oblasti
Dle některých odborníků se Spojené státy zřejmě snaží dohnat počet ruských ledoborců, kterých je v současnosti zhruba čtyřicet, z toho osm má jaderný pohon. Naopak USA nyní provozují ledoborce pouze tři, zatímco Čína vlastní přibližně pět plavidel vhodných do polárních vod, které stále častěji vysílá až k Aljašce. „Žádné z nich není technicky ideální“ míní Rybski s tím, že jejich konstrukce nesplňuje přísná kritéria, avšak ani to jim nebrání v neustálém rozšiřování flotily.
Trumpovo přání vlastnit více ledoborců přesahuje podle výzkumné pracovnice Dánského institutu mezinárodních studií Lin Mortensgaardové praktické aspekty provozu v zamrzlém moři. Vidí v tom spíš snahu o demonstraci síly: „Ledoborce jsou opravdu jediným typem námořních plavidel, která signalizují, že uspějete v arktických podmínkách. A myslím si, že se o tom v USA vedou diskuze.“
Polovina všech ledoborců na světě byla postavena v loděnici Helsinki Shipyard. Ta je dnes ve vlastnictví kanadské firmy Davie, jejíž vedení doufá, že další nové zakázky od americké pobřežní stráže budou brzy následovat. „Geopolitická situace se rozhodně změnila a USA, Kanada a západní spojenci obecně hledají rovnováhu sil,“ myslí si generální ředitel loděnice Kim Salmi.
Finové dokážou podle BCC ledoborce stavět velmi rychle. Jedno plavidlo jim zabere jen zhruba dva a půl až tři roky, protože výrazně zefektivnili výrobní metodu a mají v oboru bohaté zkušenosti. „Děláme to už přes 100 let, a tak jsou naši konstruktéři, provozovatelé i stavitelé skvěle sehraní,“ uzavírá Visuri.