Tři roky, sedm farem a první exit na obzoru. Verdi fond ukazuje, že české zemědělství je investiční příležitost s reálným výnosem

Investovat lze v dnešní době takřka do čehokoliv. Akciovými trhy počínaje, přes nemovitosti, zlato až po kryptoměny. Jak ale ukazuje český Verdi fond farem, výrazný potenciál nabízí i zdejší zemědělství.
Zmíněný fond kvalifikovaných investorů, zaměřený právě na agrární podniky, nyní uzavřel hospodářský rok k 30. červnu 2025 s hodnotou aktiv ve výši 659 milionů korun a 11,45procentním čistým zhodnocením. Investorské akcie se jen v rámci druhého letošního čtvrtletí zhodnotily o 4,37 procenta.
„Tři roky fungování potvrdily, že naše strategie není náhoda, ale promyšlený model, který přináší reálné výsledky. Od založení jsme investorům doručili průměrný roční výnos 13,49 procenta,“ uvádí výkonný ředitel Verdi fondu farem Václav Štekr.
Klíčová akvizice
V rámci uplynulého fiskálního roku fond zároveň završil období razantní akviziční expanze, během níž se mu podařilo velikost svého portfolia ztrojnásobit. Pod jeho křídla přibyla skupina čtyř zemědělských farem ve východních Čechách, které dohromady hospodaří na více než 3 100 hektarech půdy a které se specializují na rostlinnou i živočišnou výrobu. Součástí transakce byly i tři bioplynové stanice s celkovým výkonem téměř čtyři megawatthodiny.
„Jako klíčovou vnímáme synergii mezi farmami a sousedícími bioplynovými stanicemi v podobě stability dodávek materiálu, především siláže a senáže. Větší podíl produkce elektrické energie povede také k další diverzifikaci příjmů, což se v posledních letech ukázalo jako klíčové pro stabilitu portfolia v dobách volatility na trzích se zemědělskými komoditami,“ dodal tehdy k akvizici Štekr.
Šlo o jednu z největších transakcí fondu od doby jeho vzniku. Ta nejenže rozšířila portfolio o další lokality, ale díky níž také přibyl významný energetický stabilizační prvek, který v posledních letech vyrovnává příjmy agrárních podniků. Vedení si od něj slibuje, že významně přispěje k energetické soběstačnosti a diverzifikaci tržeb celé skupiny.
Od expanze k organickému růstu
Díky výše zmíněné akvizici nyní Verdi fond spravuje celkem již sedm zemědělských farem ve východních a západních Čechách a na Vysočině o rozloze 7 800 hektarů a k tomu čtyři bioplynové stanice. Významnou část produkce tvoří mléko, v rostlinné výrobě se skupina soustředí na pěstování pšenice, kukuřice, ječmene a řepky. A po období dynamického růstu prostřednictvím akvizic nyní vstupuje do nové fáze a přesouvá těžiště své strategie.
Půjde o kombinaci akvizic s organickým rozvojem vlastních farem. V plánu na rok 2026 totiž dominují investice do modernizace a rozšiřování stávajících podniků – výstavba moderního kravína pro stovky nových dojných krav, rozšíření kapacity solárních elektráren a další technologické inovace. Podle Štekra je třeba dát farmám prostor růst a investovat do jejich potenciálu: „Připravujeme například vlastní mléčný produkt, který bychom vyráběli z produkce našich farem. To je přesně ta přidaná hodnota, kterou chceme vytvářet.“
Historicky první exit i další nákupy
Po třech letech fungování fond aktuálně chystá i historicky vůbec první prodej farmy ze svého portfolia. Jde o podnik, který dosáhl plného potenciálu a pro který se našel vhodný kupec. „Exit je přirozenou součástí investičního cyklu. Ukazuje, že dokážeme nejen nakupovat a rozvíjet, ale také přinést maximální hodnotu a včas prodat,“ podotýká Štekr.
Kromě plánovaných investic nicméně fond nepřestává expandovat. V současnosti pracuje na akvizici dalšího zemědělského podniku, kterou by měl dokončit v prvním čtvrtletí příštího roku. U všech dalších akvizic je prioritou soulad s investiční strategií a především synergie s již existujícím portfoliem.
Díky rostoucí ceně půdy, jež se za dvě dekády zvýšila zhruba pětkrát, a dlouhodobému deficitu kvalitní orné půdy na trhu vedení fondu očekává, že si zemědělství svoji pozici stabilního a defenzivního aktiva udrží i nadále. Zájem investorů o sektor roste, díky čemuž se opět dostává na investiční mapu jako alternativa k realitám či private equity.