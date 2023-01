Třetinový sešup. O nové brněnské byty přestává být zájem, jejich ceny se však nadále drží na hodnotách z léta

Ačkoliv několik uplynulých roků vykazoval (nejen) brněnský trh s nemovitostmi známky přehřívání se, nyní je situace diametrálně odlišná. Zájem o nově dostavěné byty klesá, a to tak, že rychle. Dle analýzy, kterou vypracovala společnost IMPERA styl, jež se na tamní reality zaměřuje dlouhodobě, se jejich prodeje meziročně propadly o 36 procent. Převedeno do absolutních čísel – zatímco v roce 2021 našlo svého majitele hned 1192 bytových jednotek, vloni to bylo pouhých sedm set padesát osm.

Největší zájem o nově dokončené byty panoval během prvního loňského čtvrtletí. Tehdy jich bylo prodáno hned čtyři sta čtyři. Naopak od července do září se udalo jen 89 bytových jednotek.

Prodeje nově dostavěných brněnských bytů vloni značně poklesly. Zdroj: IMPERA styl

Klesající trend má podle odborníků z IMPERY tři hlavní důvody. Prvním z nich je válka na Ukrajině, v důsledku níž zavládla mezi lidmi značná míra nejistoty. Další dva pak pramení z kroků České národní banky, která loni v dubnu zavedla nová, přísnější pravidla týkající se poskytování hypoték, a následně pokračovala v postupném zvyšování základní úrokové sazby, jež pochopitelně spotřebitelům hypoteční úvěry značně prodražila.

Zajímavým zjištěním je nicméně fakt, že zatímco počty prodaných nových bytů v moravské metropoli klesají, jejich ceny, z dlouhodobého hlediska, nikoliv. Ba naopak, ve skutečnosti vloni meziročně podražily o sedmnáct procent a ve srovnání s obdobím před třemi lety pak dokonce o sedmapadesát. Průměrná hodnota jednoho metru čtverečního v nově dostavěném brněnském bytu dosáhla vloni částky 117 tisíc korun. Pokud by se ale mělo vzít v potaz pouze období od července do prosince, bylo by to ještě víc.

„Roční průměr je dlouhé období a setrvačnost takového statistického údaje je vysoká. Za poslední půlrok se cena prodaných bytů drží na úrovni 129 tisíc korun za metr čtvereční,“ řekl šéf IMPERY František Šudřich.

Garsonka vyjde na pět milionů, byt 3+kk stojí ,desítku‘

Jasným favoritem mezi zájemci o vlastní bydlení byla vloni městská část Brno-střed. Každý třetí nově dostavěný a prodaný byt byl právě odsud. Mezi další vyhledávané lokality patřily Brno-sever, Královo Pole a Brno-jih.

Pokud jde o nabídkovou stranu trhu, ta je v danou chvíli více než dostatečná. V rámci šestapadesáti developerských projektů, jež se ve druhém největším městě v Česku aktuálně realizují, potažmo byly v uplynulých měsících dokončeny, mají Brňané k dispozici celkem 1398 volných bytových jednotek. To značí meziroční nárůst o 83 procent.

Garsonku o výměře 35 metrů čtverečních lze dle Šudřicha pořídit za 4,8 milionu korun, třípokojový byt s podlahovou plochou 79 čtverečních metrů pak vyjde v průměru lehce nad 10 milionů. V ojedinělých případech – zejména co se vícepokojových bytových jednotek týče – se nicméně mohou ceny vyšplhat až na trojnásobek této hodnoty.

Že by se uvedené cifry měly v letošním roce nějak zásadně měnit směrem dolů, si výkonný ředitel IMPERY nemyslí. Spíše sází na jejich stagnaci a snahu developerů přicházet s novými marketingovými pobídkami, jimiž by mohli prodeje dostavěných bytů podpořit. „V kontextu aktuální výše inflace ale i samotné udržení ceny znamená meziroční pokles reálného výnosu prodávajících o bezmála 15 procent. To je pro developery pomyslná ztráta, aniž by fakticky snížili cenu,“ podotkl Šudřich.

V Praze se prodej novostaveb propadl ještě víc

Čistě z pohledu posledního loňského kvartálu se počet prodaných brněnských novostaveb meziročně snížil o přibližně 58 procent. V Praze byl však tento propad ještě větší. „Podle uzavřených smluv ve čtvrtém čtvrtletí 2022 prodej novostaveb v Praze klesl zhruba o 80 procent v porovnání s rokem 2021,“ prozradil redakci Euro.cz realitní makléř a odhadce nemovitostí z RE/MAX G8 Reality Iztok Toplak.

„Pokles prodeje byl postupně vidět už od poloviny roku 2021. Pro představu, v roce 2022 byl podíl novostaveb z celkového prodeje bytů v RE/MAXu zhruba desetinový, zatímco v roce před tím dosáhl hranice 15 procent,“ dodal s tím, že v konečném součtu tvoří prodeje novostaveb na realitním trhu20 až 25 procent.

Vedle většího propadu prodeje nových bytových jednotek se může Praha ,pyšnit‘ rovněž jejich vyšší průměrnou cenou. Ta během loňska dosáhla částky kolem 150 tisíc korun za metr čtvereční. Klientům RE/MAXu jsou pak nabízeny v průměru za 140 tisíc za čtvereční metr, což je však stále téměř dvakrát tolik, než za jaké peníze se prodávají novostavby ležící mimo hlavní město. Takových bytů dotčená realitní kancelář aktuálně nabízí zhruba tři sta padesát, do budoucna by jich nicméně mohlo přibývat.

„Vzhledem ke zpomalení prodejů a aktuální ekonomické situaci lze očekávat, že bude letos počet nabídek novostaveb z druhé ruky pozvolna narůstat. Aby developeři volné byty prodali, budou o to více využívat služby realitních makléřů,“ uzavřel Toplak.