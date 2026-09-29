Trestanci z největší věznice v Česku se podílejí na výrobě dílů do letadel. Projekt jim pomáhá s uplatněním na trhu práce

Návrat do běžného života poté, co člověk stráví několik let za mřížemi, bývá mnohdy velice obtížný. Takzvaná recidiva je v tuzemsku poměrně vysoká, do vězení se po odpykání trestu podle březnové reportáže České televize opakovaně vrací takřka 70 procent propuštěných. Často se tak děje proto, že mají z minulosti „na krku“ vysoké dluhy a práce se jim hledá poměrně těžko, takže aby svoji finanční situaci vyřešili, uchylují se opět k další trestné činnosti.
Zmíněná recidiva, respektive to, jak ji zredukovat, je pochopitelně předmětem zkoumání mnoha odborníků i výzkumných organizací. Věznice nejen v ČR, ale i v zahraničí za tímto účelem spouštějí nejrůznější programy zaměřené na to, aby si trestanci znovu navykli například na pravidelnou pracovní docházku, potažmo se během pobytu za mřížemi rekvalifikovali.
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Jeden takový projekt realizují právě i v Plzni, kde na 150 trestanců získává zkušenosti s prací na CNC strojích, na kterých vyrábějí mimo jiné přesné díly pro letecký průmysl. „Práce na CNC strojích vyžaduje specifické dovednosti, a proto není vhodná pro každého. Výběr pracovníků je náročnější než u jiných pozic, přesto se nám daří tato místa obsazovat lidmi z řad odsouzených, kteří pro tuto práci splňují potřebné předpoklady,“ říká zástupce ředitele zmíněné věznice Martin Černý.
Zájem ze strany vězňů je, strojů proto přibývá
Pracoviště, které „v Borech“ zřídila firma Workpress Aviation, se nachází přímo v areálu věznice a díky vysokému zájmu se neustále rozrůstá. Namísto dřívějších čtyř strojů jich zde letos je již patnáct.
Vězni tady vyrábějí součástky, jež jsou vzhledem ke své povaze náročné jak na kvalitu zpracování, tak z hlediska přesnosti či dodržování výrobních postupů. „Odsouzené na pracovišti zaškolujeme na konkrétní činnosti a stroje tak, aby mohli být zapojeni do reálné výroby. Zároveň platí, že pracujeme v leteckém průmyslu, kde jsou nároky na kvalitu mimořádně vysoké. Každý díl proto prochází odbornou kontrolou stejně jako v našem běžném provozu,“ vysvětluje Petr Novotný, vedoucí výroby v Workpress Aviation.
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Jak vyplývá z dosavadních statistik, program svůj účel splňuje: „Od spuštění projektu v roce 2024 našlo již práci přímo v naší firmě deset osob, které programem prošly. Zhruba dvě desítky dalších zároveň získaly zaměstnání v tomto oboru blíže svému bydlišti.“
Dodání do jednoho dne
Firma se sídlem v Plzni působí na trhu od roku 2012. Aktuálně zaměstnává zhruba 250 lidí, avšak již brzy by se její řady mohly významně rozšířit – vedení Workpress Aviation totiž v nedalekých Vejprtnicích chystá výstavbu zbrusu nové haly o rozloze 12 tisíc čtverečních metrů pro dalších až 500 pracovníků, informoval v červnu Plzeňský deník. Výstavba začne letos na podzim, přičemž hotovo by mělo být v roce 2028.
Podnik jako takový se specializuje na produkci certifikovaných dílů na zakázku. Dle svého provozního ředitele Romana Hlavničky je firma schopna vyrobit novou součástku i do jednoho dne po objednání. Až 40 procent produkce putuje do zahraničí, dodané součástky se objevují jak v letadlech od Airbusu či Boeingu, tak i na strojích jiných leteckých výrobců. „Kusových dílů vyrobených do 24 hodin dodáváme aerolinkám desítky ročně," prohlásil tehdy Hlavnička.