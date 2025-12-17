Trefa do černého. Nová kolekce PerSoma bourá zažité představy o kancelářích, letos se stala hvězdou Designbloku

Závěsné kruhy, masážní válce, flexibilní stoly, multifunkční mobilní stěny a další unikátní prvky, které se přizpůsobí každému pohybu. Kolekce PerSoma, jež vznikla díky spolupráci společnosti Profil Nábytek a designérského studia Balance is Motion, bourá představy o tom, jak může vypadat moderní pracovní prostor. Její ambicí je redefinovat administrativní zázemí, které místo strnulého sezení nabízí pohyb, zábavu i možnost na chvíli se zastavit a znovu nadechnout.
Nová řada se vrací k základům, k lidskému tělu a jeho potřebám, jež bývají ve firemních kancelářích často opomíjené. „Chceme ukázat, že i nábytek, který běžně vnímáme jako čistě utilitární, může mít emocionální rozměr a stát se inspirativním prvkem interiéru,“ říká zakladatelka studia Balance is Motion Eliška Novák Knotková.
Nábytek, který vrací tělo do hry
PerSoma, což v překladu znamená „pro tělo“, přináší do kanceláří lehkost, pohyb i vědomé narušení pracovního tempa. Jejím ústředním prvkem je wellbeing prvek – konstrukce, jež vyzývá k zavěšení, protažení či rozmasírování unavených svalů. A nejde jen o ergonomickou oporu, ale také o připomínku, že kvalita práce vychází z toho, jak se lidé v prostoru cítí.
Kolekce kombinuje tradiční řemeslné techniky s moderním designem a ekologickými materiály, jako je recyklovaná kůže Buxkin nebo certifikované textilie Kvadrat. Zrodila se v Humpolci, kde má česká rodinná firma Profil Nábytek své sídlo. „Spolupráce s Balance is Motion je příležitostí ukázat, že české nábytkářství má nejen pevné výrobní kořeny, ale i odvahu experimentovat a hledat nové cesty,“ podotýká šéf marketingu společnosti Profil Nábytek David Čermák.
Oba partnery podle něj spojuje snaha vytvářet udržitelné výrobky s dlouhou životností a z materiálů z lokálních zdrojů. Dalším důvodem pro spolupráci pak byla zkušenost studia z minulých ročníků Designbloku, protože pro Profil Nábytek se letos jednalo o premiéru. O premiéru, která však vzbudila velkou pozornost.
Od ergonomie k emocím
Zdravé pracovní prostředí není pro Profil Nábytek novinkou, zabývají se jím dlouhodobě. „Už v předchozích kolekcích TAK, MOVE ME a SETUP jsme řešili co největší pohodlí, modularitu nábytku a zároveň flexibilitu pro lidi v kancelářích. V nich jsme začali více využívat výškově nastavitelné stoly,“ vysvětluje Čermák s tím, že PerSoma představuje logické pokračování tohoto přístupu s ještě větším důrazem na zdraví, pohodu a přirozený pohyb uživatelů.
Poptávka po takovém řešení tu jednoznačně je, zejména u firem, které vnímají wellbeing zaměstnanců jako konkurenční výhodu. „Inspirovali jsme se trendy ze zahraničí, kde se aktivní prvky v kancelářích objevují častěji, ale chtěli jsme přijít s vlastním, autentickým řešením pro český a středoevropský trh. Zajímavý ohlas jsme zaznamenali třeba u profesí jako wellbeing, happiness nebo HR manažeři. Často říkali, že to je přesně ta věc, co pro zaměstnance hledají. Je to pro nás jasný signálem, proč se na tuto oblast zaměřit,“ míní Čermák.
Jak se stát hvězdou Designbloku
Na letošním Designbloku se kolekce PerSoma představila v Superstudiu v jednom z Křižíkových pavilonů. A okamžitě vzbudila pozornost. „Už když jsme na stánku instalovali závěsné kruhy Olymp, tušili jsme, že se stanou magnetem pro návštěvníky. Lidé si je okamžitě chtěli vyzkoušet – někdo zkusil shyb, jiný se protáhl, další přišel s vlastním nápadem. V ten moment jsme věděli, že jsme se trefili do černého,“ popisuje Čermák, podle kterého nábytek, jenž vyvolává úsměv a spontánní reakci, tvoří zážitek.
Kromě Olympu návštěvníky zaujaly také flexibilní stoly Plank s jednoduchým mechanismem rozložení a složení a modulární systém Box s hrazdou, který bodoval udržitelností díky využití zbytkových materiálů. Lidé oceňovali, že systém je intuitivní a přitom působí velmi kvalitně a bytelně. PerSoma si vysloužila uznání za „čisté linie, multifunkčnost a precizní detaily zpracování“.
Reakce na novinku byla dokonce natolik pozitivní, že na sebe dlouho nenechaly čekat ani první poptávky. „Architekti ze Škoda Auto, kteří nás na Designbloku navštívili a pro které jsme minulý rok vybavovali kanceláře Laurin & Klement Kampus, už připravují Olymp do nových prostor a poslali nám poptávku hned druhý den po celé akci. Šlo již několik cenových nabídek a nejblíže k objednávce máme právě ve Škodovce,“ podotýká Čermák.
Týmová práce, která funguje
Na kolekci i výstavní instalaci se podílel celý tým Profil Nábytku společně s Balance is Motion. Spolupráce přitom začala už krátce po Designbloku dva roky nazpět. „Zaujal mě jejich přístup a projekty. Hledali jsme partnera, s nímž bychom mohli vytvořit interaktivní produkt a který bude mít modularitu a variabilitu ve svém DNA, což se podařilo,“ přibližuje Čermák a dodává, že firma spolupracuje s architekty a designéry dlouhodobě.
V Balance is Motion následně provedli zajímavý průzkum mapující, jak se dnes lidé chovají v kanceláři a jaké jsou jejich potřeby. Ukázalo se, že v práci chtějí být produktivní, ale zároveň se cítit dobře, být zdraví a pečovat o své tělo i mysl. Na základě těchto zjištění pak začali navrhovat.
Slibné plány
Úspěch PerSomy na Designbloku otevřel Profil Nábytku nové cesty. „Byla to naše první účast na této akci, a rozhodně v tom budeme pokračovat. Už teď přemýšlíme nad dalším ročníkem. Máme před sebou velmi zajímavé období! PerSoma a SETUP skvěle doplnily a ucelily portfolio do kanceláří vedle řad TAK a MOVE ME,“ konstatuje Čermák s tím, že mezi rozvojové aktivity patří mimo jiné spolupráce s coworky a showroomy v zahraničí.
Interní tým architektů a technologů zároveň připravuje zdravotnickou kolekci PHS a chystá se i nový showroom v pražských Holešovicích ve spolupráci se studiem Reaktor. Také na příští rok už má firma nasmlouváno a vybráno hned několik velkých projektů – nechybí mezi nimi například BioPharmaHub v Brně.
„Co se týká obratu, chceme ho navyšovat zhruba o 15 procent ročně. Letos jsme dokončili naši největší zakázku v Alžírsku, šlo o vybavení nemocnice. Pro africký trh ale připravujeme i další projekty. Souběžně sledujeme trendy v designu, nové materiály i témata, která rezonují ve společnosti. To nás inspiruje k dalším inovacím,“ uzavírá Čermák.