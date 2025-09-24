Tradiční úly nestačí. Umělá inteligence a robotika mají zachránit včely, které každoročně masově hynou

Umělá inteligence se dnes prosazuje v oborech, kde bychom ji ještě před pár lety vůbec nečekali. Pomáhá řídit výrobu, vyhodnocovat medicínská data nebo třeba psát texty. Nyní se AI dostává i do oblasti, která je na první pohled vzdálená moderním technologiím – do včelařství. Včely přitom hrají v našem ekosystému zásadní roli.
Podle odborníků opylují více než třetinu všech plodin, které lidé konzumují, a bez jejich práce by byl dostatek potravin celosvětově ohrožen. Jenže samotné včely čelí dramatickému úbytku, každoročně kolabují až dvě pětiny včelstev, a to kvůli klimatické změně, častějším požárům, roztočům i používání pesticidů. A právě tady přichází ke slovu kalifornský startup Beewise, který přináší robotický úl řízený umělou inteligencí. Ten spojuje robotiku s moderními algoritmy, aby včelám poskytl ochranu a lepší podmínky k životu, jak uvádí CNBC.
Místo tradice AI a roboti
Tradiční dřevěný úl byl se pro komerční opylování používá zhruba od roku 1850, avšak tyto boxy neposkytují včelám dostatečnou ochranu ani péči. Firma Beewise proto vyvinula alternativu založenou na umělé inteligenci a robotice. „Robotický úl je v podstatě stejný jako ten tradiční a je s ním plně kompatibilní – používá stejný rám, stejné včely. Je však uvnitř vybavený kamerami, které včely monitorují,“ popisuje šéf amerického startupu Saar Safra.
Zmíněné kamery jsou propojeny s AI softwarem, který sleduje každou včelu a určuje její potřeby. Robotický mechanismus pak dokáže na základě těchto údajů včely ošetřovat. Pokud není v úlu dost potravy, je uvnitř zásobník a robot ji včelám dodá. Podobné je to s léky nebo regulací teploty, když je příliš zima nebo naopak teplo, nebo přijde-li velká bouře.
„Dokážeme udržet včely v bezpečí a pohodlí, aniž by je poškodily vnější vlivy,“ dodává Safra s tím, že jen v loňském roce hurikány Helene a Milton poškodily nebo zničily tisíce úlů na Floridě, v Georgii a Severní Karolíně.
Úspory a zdravější včely
Robotický BeeHome přitom vyjde na podobnou částku jako ten tradiční, přičemž dokáže spravovat až deset úlů najednou, takže šetří pracovní náklady. Navíc další generace těchto úlů by uvedenou kapacitu mohla výrazně zvýšit. Za pár let by to mohlo být namísto deseti třeba čtyřicet úlů nebo i více, což samozřejmě navýší zisk, uvádí John Caddedu z firmy Corner Ventures, která do Beewise investovala.
A vyšší efektivita a robotická správa mají i přímý dopad na zdraví včel, jejich úhyn klesá až o 70 procent, přičemž v terénu jich už fungují tisíce. Podle Safry má firma zároveň obrovský růst příjmů, počtu zákazníků i zařízení, která dosahují hrubé marže okolo 40 procent.
Kromě zmíněné firmy Corner Ventures podporují Beewise také Insight Partners, Fortissimo, Lool Ventures a APG. Celkově startup dosáhl na investice ve výši 170 milionů dolarů (více než 3,5 miliardy korun).