Menu Zavřít

Tradice výroby uzlových sítí pokračuje v Kv.Řezáč už čtvrtou generaci. Firma odolává krizovým obdobím i levné konkurenci

Dana Halušková
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Majitelka rodinné firmy Kv.Řezáč
Autor: Kv.Řezáč
  • Rodinné firmy jsou páteří ekonomiky a mohou přežít i krize, války nebo politické represe. V českém prostředí takovou houževnatost prokazuje například výrobce uzlových sítí Kv.Řezáč
  • Nyní je v čele společnosti zástupkyně čtvrté generace Martina Kyselková, ale na převzetí vedení se už připravují dva z jejích synů
  • Jen dlouholetá tradice a ctění hodnot k úspěchu nestačí, firma své produkty i způsob prodeje neustále inovuje. Současně ale musí věnovat hodně úsilí i boji s nekalými praktikami zahraniční konkurence

Řada studií i odborníků tvrdí, že předání rodinného podnikání z první generace majitelů na druhou přežije sotva každá třetí firma. Největší český výrobce uzlových sítí Kv.Řezáč je ale výjimkou, kterému se daří i pod vedením generace číslo čtyři. Tu zosobňuje Martina Kyselková, jež tak navazuje na odkaz svých předků, kteří začínali textilní výrobou. Zároveň se ale snaží neustále inovovat a budovat značku orientovanou na zákazníka.

„Naším cílem je, aby sítě držely – nejen ty, které vyrobíme, ale i ty vztahové. Mezi generacemi, mezi firmou a zákazníky, mezi řemeslem a budoucností,“ říká pro Euro.cz.

Rodina s podnikatelským duchem

Předchůdcem současné firmy byla továrna na šatovky, šátky a šály, kterou založil pradědeček dnešní majitelky Alois Řezáč. Podnik vznikl na počátku 20. století, přičemž už tehdy měl sídlo v moravském Tišnově, jednom z hlavních center textilní výroby.

Outstream Placeholder

Společnost úspěšně překonala Velkou hospodářskou krizi i druhou světovou válku, během které stál v čele syn zakladatele Jiří, jenž podnik pojmenoval na počest své ženy Květy Kv.Řezáč. Po roce 1948 ale došlo k zestátnění podniku, což vedlo i ke změně výrobního programu – z lehkých vlněných látek právě k sítím. Pro ty uzlové je přitom firma Kv.Řezáč vyhlášená dodnes.

„V šedesátých letech minulého století se změnilo zaměření na výrobu sítí, původně pro vojenské účely a pro rybaření. Od devadesátých let se výroba začala orientovat především na sítě sportovní a pro další různé účely,” vysvětluje Kyselková.

Generace, které odolávají krizím

Navrácení podniku v restituci nebylo snadné. Tři dcery z rodu Řezáčů získaly zpět jen továrnu a pozemky, stroje i přístavby si musely pomocí úvěrů odkoupit. A i když se výrobu pod původním názvem podařilo nakonec obnovit již v roce 1992, následné rodinné spory ohledně rozdílných názorů na směřování podniku znamenaly nevyhnutelné – postupné vyplacení dvou sester, v důsledku čehož firma zůstala jen ve vlastnictví nejstarší z nich, matky současné majitelky.

Sama Martina Kyselková převzala vedení společnosti v roce 2009, tedy opět v době krize, kdy bylo znovu potřeba modernizovat řídící procesy a celou společnost stabilizovat. I to se ale povedlo, a tak se nová majitelka mohla konečně začít soustředit na prodej přes vlastní e-shop i produktové novinky v podobě sportovních i ochranných sítí a také provaznických výrobků. Dnes už se na mezigenerační transfer pomalu připravují její synové.

Začínali ve dvou, teď už jich je devět. Betonpres zaměstnává takřka celou rodinu Poncových, jejich střešní tašky pokryly přes 50 tisíc domů
Přečtěte si také:

Začínali ve dvou, teď už jich je devět. Betonpres zaměstnává takřka celou rodinu Poncových, jejich střešní tašky pokryly přes 50 tisíc domů

„Můj nejstarší syn pracuje na manažerské pozici ředitele výroby, nejmladší právě nastoupil na praxi a seznamuje se s různými výstupy dat,” popisuje Kyselková s tím, že mezigenerační předání postupně probíhá. Sama pokračování v rodinné tradici vnímá jako velkou poctu, ačkoli nastupující generace si v souvislosti s podnikáním mnohem ostřeji uvědomuje i jeho problematické stránky.

Kvalitou, bezpečností a rychlostí proti tvrdé konkurenci

Přes internetový obchod prodává Kv.Řezáč zejména hotové produkty z řad sportovních sítí. Velkou část tržeb ale tvoří zakázková výroba, v jejímž rámci se firma snaží maximálně přizpůsobit přání klientů.

„Vyrábíme ochranné sítě pro řadu oborů, pro průmysl, ochranu památek, lesní a vodní hospodářství nebo ochranu balkonů. Dále jsme přidali také provaznické výrobky, hlavně pro dětská hřiště a sportoviště. A v neposlední řadě jsme i výrobcem provazových žebříků pro hasičské sbory, studnaře apod.,” vyjmenovává majitelka firmy, která se v současnosti musí čím dál častěji vypořádávat s levnou konkurencí z online tržišť, kvůli kterým přichází hlavně o tu část zahraničních zákazníků preferujících nižší ceny mnohdy na úkor zdravotní bezzávadnosti a kvality daných výrobků. I tak nicméně v Kv.Řezáč dokázali jen za uplynulý rok vygenerovat takřka 34milionový obrat.  

Rodinné podniky zvládají krize lépe, říká v podcastu děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE Hnilica
Přečtěte si také:

Rodinné podniky zvládají krize lépe, říká v podcastu děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE Hnilica

Nutno každopádně podotknout, že ani v rámci českého textilního průmyslu nevidí Kyselková situaci zrovna růžově. Stát podle ní myslí hlavně na velké strojírenské firmy s automobilkami v čele. Ostatní odvětví jdou dle jejího názoru stranou, přičemž váznout má i celková podpora rodinných firem.

„Na textilní průmysl, který byl ještě nedávno naší největší pýchou, se nyní, zdá se mi, zapomnělo. Je proto velký problém sehnat kvalifikované zaměstnance jako tkadleny, přadleny a šičky už jen proto, že odborné školy a obory zaměřené přímo na textil již zanikly,” přibližuje současný stav věcí. A dodává, že textilní dělníci jsou na spodních příčkách platového žebříčku, což značně snižuje českou konkurenceschopnost.

CIF25

Specifika ženského leadershipu

V minulosti získala rodinná firma Kv.Řezáč hned několik podnikatelských ocenění. Konkrétně se jedná například o titul Exportér roku 2022 nebo Ocenění Českých podnikatelek v letech 2016 a 2022. Díky tomu se společnost lépe dostává do povědomí zákazníků.

Jako většina žen ve vedení se ale Kyselková neorientuje pouze na byznys. Příkladem jí jsou jiné významné podnikatelky a manažerky, jejichž aktivity obdivuje – ať už se týkají sociálních programů, ochrany životního prostředí či rozvoje výzkumu. „Snažím se podporovat třeba dětské sportovní aktivity, akce v regionu nebo charitativní projekty. A hledám cesty, jak zlepšit podmínky zaměstnanců. Zkrátka mi není lhostejné, co se kolem mě děje. Řídím se zásadou: mysli globálně, jednej lokálně,” uzavírá majitelka Kv.Řezáč.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata: