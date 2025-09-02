Tradice výroby uzlových sítí pokračuje v Kv.Řezáč už čtvrtou generaci. Firma odolává krizovým obdobím i levné konkurenci

Řada studií i odborníků tvrdí, že předání rodinného podnikání z první generace majitelů na druhou přežije sotva každá třetí firma. Největší český výrobce uzlových sítí Kv.Řezáč je ale výjimkou, kterému se daří i pod vedením generace číslo čtyři. Tu zosobňuje Martina Kyselková, jež tak navazuje na odkaz svých předků, kteří začínali textilní výrobou. Zároveň se ale snaží neustále inovovat a budovat značku orientovanou na zákazníka.
„Naším cílem je, aby sítě držely – nejen ty, které vyrobíme, ale i ty vztahové. Mezi generacemi, mezi firmou a zákazníky, mezi řemeslem a budoucností,“ říká pro Euro.cz.
Rodina s podnikatelským duchem
Předchůdcem současné firmy byla továrna na šatovky, šátky a šály, kterou založil pradědeček dnešní majitelky Alois Řezáč. Podnik vznikl na počátku 20. století, přičemž už tehdy měl sídlo v moravském Tišnově, jednom z hlavních center textilní výroby.
Společnost úspěšně překonala Velkou hospodářskou krizi i druhou světovou válku, během které stál v čele syn zakladatele Jiří, jenž podnik pojmenoval na počest své ženy Květy Kv.Řezáč. Po roce 1948 ale došlo k zestátnění podniku, což vedlo i ke změně výrobního programu – z lehkých vlněných látek právě k sítím. Pro ty uzlové je přitom firma Kv.Řezáč vyhlášená dodnes.
„V šedesátých letech minulého století se změnilo zaměření na výrobu sítí, původně pro vojenské účely a pro rybaření. Od devadesátých let se výroba začala orientovat především na sítě sportovní a pro další různé účely,” vysvětluje Kyselková.
Generace, které odolávají krizím
Navrácení podniku v restituci nebylo snadné. Tři dcery z rodu Řezáčů získaly zpět jen továrnu a pozemky, stroje i přístavby si musely pomocí úvěrů odkoupit. A i když se výrobu pod původním názvem podařilo nakonec obnovit již v roce 1992, následné rodinné spory ohledně rozdílných názorů na směřování podniku znamenaly nevyhnutelné – postupné vyplacení dvou sester, v důsledku čehož firma zůstala jen ve vlastnictví nejstarší z nich, matky současné majitelky.
Sama Martina Kyselková převzala vedení společnosti v roce 2009, tedy opět v době krize, kdy bylo znovu potřeba modernizovat řídící procesy a celou společnost stabilizovat. I to se ale povedlo, a tak se nová majitelka mohla konečně začít soustředit na prodej přes vlastní e-shop i produktové novinky v podobě sportovních i ochranných sítí a také provaznických výrobků. Dnes už se na mezigenerační transfer pomalu připravují její synové.
„Můj nejstarší syn pracuje na manažerské pozici ředitele výroby, nejmladší právě nastoupil na praxi a seznamuje se s různými výstupy dat,” popisuje Kyselková s tím, že mezigenerační předání postupně probíhá. Sama pokračování v rodinné tradici vnímá jako velkou poctu, ačkoli nastupující generace si v souvislosti s podnikáním mnohem ostřeji uvědomuje i jeho problematické stránky.
Kvalitou, bezpečností a rychlostí proti tvrdé konkurenci
Přes internetový obchod prodává Kv.Řezáč zejména hotové produkty z řad sportovních sítí. Velkou část tržeb ale tvoří zakázková výroba, v jejímž rámci se firma snaží maximálně přizpůsobit přání klientů.
„Vyrábíme ochranné sítě pro řadu oborů, pro průmysl, ochranu památek, lesní a vodní hospodářství nebo ochranu balkonů. Dále jsme přidali také provaznické výrobky, hlavně pro dětská hřiště a sportoviště. A v neposlední řadě jsme i výrobcem provazových žebříků pro hasičské sbory, studnaře apod.,” vyjmenovává majitelka firmy, která se v současnosti musí čím dál častěji vypořádávat s levnou konkurencí z online tržišť, kvůli kterým přichází hlavně o tu část zahraničních zákazníků preferujících nižší ceny mnohdy na úkor zdravotní bezzávadnosti a kvality daných výrobků. I tak nicméně v Kv.Řezáč dokázali jen za uplynulý rok vygenerovat takřka 34milionový obrat.
Nutno každopádně podotknout, že ani v rámci českého textilního průmyslu nevidí Kyselková situaci zrovna růžově. Stát podle ní myslí hlavně na velké strojírenské firmy s automobilkami v čele. Ostatní odvětví jdou dle jejího názoru stranou, přičemž váznout má i celková podpora rodinných firem.
„Na textilní průmysl, který byl ještě nedávno naší největší pýchou, se nyní, zdá se mi, zapomnělo. Je proto velký problém sehnat kvalifikované zaměstnance jako tkadleny, přadleny a šičky už jen proto, že odborné školy a obory zaměřené přímo na textil již zanikly,” přibližuje současný stav věcí. A dodává, že textilní dělníci jsou na spodních příčkách platového žebříčku, což značně snižuje českou konkurenceschopnost.
Specifika ženského leadershipu
V minulosti získala rodinná firma Kv.Řezáč hned několik podnikatelských ocenění. Konkrétně se jedná například o titul Exportér roku 2022 nebo Ocenění Českých podnikatelek v letech 2016 a 2022. Díky tomu se společnost lépe dostává do povědomí zákazníků.
Jako většina žen ve vedení se ale Kyselková neorientuje pouze na byznys. Příkladem jí jsou jiné významné podnikatelky a manažerky, jejichž aktivity obdivuje – ať už se týkají sociálních programů, ochrany životního prostředí či rozvoje výzkumu. „Snažím se podporovat třeba dětské sportovní aktivity, akce v regionu nebo charitativní projekty. A hledám cesty, jak zlepšit podmínky zaměstnanců. Zkrátka mi není lhostejné, co se kolem mě děje. Řídím se zásadou: mysli globálně, jednej lokálně,” uzavírá majitelka Kv.Řezáč.