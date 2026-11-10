To, co se stalo s tužkami, čeká i automobilový průmysl, varuje šéf Koh-i-nooru Bříza

Společnost Koh-i-noor Hardtmuth patří mezi nejstarší výrobce psacích a výtvarných potřeb na světě – její historie sahá až na konec 18. století. Současný majitel Vlastislav Bříza firmu převzal v roce 2000 a z tužkárny ji postupně rozšířil na širší průmyslovou skupinu, která dnes působí v mnoha dalších odvětvích.
Nutno přitom podotknout, že původnímu byznysu Koh-i-nooru s psacími potřebami se aktuálně už tolik nedaří. Firma sice stále těží ze své tradiční značky, výrazně ji však zasáhla ztráta ruského trhu. „Zatímco dříve tam směřovala asi pětina exportu, dnes už vývoz prakticky ustal. Navíc jsme odepsali naši továrnu v Tomsku na Sibiři, o které už nic nevím a pravděpodobně už ani vědět nebudu, takže to není zrovna příjemné,“ přiznává v rozhovoru pro Euro.cz Vlastislav Bříza.
Pro výrobce psacích potřeb je, poněkud překvapivě, problémem také klesající porodnost. Oproti dřívějším 200 tisícům dětí ročně se nyní v Česku rodí zhruba jen polovina, přičemž podobný vývoj navíc podle Břízy zasahuje celou Evropu. Zároveň ovšem výrazně zesílila konkurence z Číny, kde Koh-i-noor začátkem tisíciletí otevřel továrnu a šestnáct let zde vyráběl. „Ale stejně jako jsem byl mezi prvními, kdo do Číny přišel, byl jsem i mezi prvními, kdo z ní odešel, protože už to zkrátka nemělo cenu,“ popisuje.
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Proměny trhu se promítly také do vlastní maloobchodní sítě. Společnost před několika lety vybudovala zhruba stovku podnikových prodejen, což se jevilo jako velmi dobrá investice. Nyní jich ale Bříza plánuje čtyřicet zavřít. Mladší zákazníky podle něj samotná značka tolik nezajímá a současně platí, že kvalita čínských výrobků se tuzemské produkci postupně přibližuje. Další komplikací jsou rostoucí mzdové náklady, které firma nedokáže jednoduše snížit.
Čínská konkurence může být smrtící
Koh-i-noor se snaží čínským firmám čelit především vysokou kvalitou, omezením části sortimentu a zaměřením se na umělecké produkty. Právě tento sortiment, kam spadají například pastelky, barvy a vodovky, si stále vede celkem obstojně. I přesto ale hospodářský výsledek celé divize výrazně klesl.
„Myslím si, že čínská konkurence může být jednou pro firmy podobného charakteru, když to trochu přeženu, i smrtící. Vždycky jsme se mohli porovnávat třeba s Petrofem. A vidíte, že ani výrobci pian na tom dnes nejsou tak znamenitě jako dříve. To samé platí o Koh-i-nooru,“ tvrdí český podnikatel.
Otázka toho, zda by evropské producenty měla před čínskou konkurencí chránit cla, je podle Břízy složitá. Je přesvědčen o tom, že volný trh má své výhody, zároveň ale z první ruky vidí, že současná situace je opravdu vážná. Právě zavedení cel v Evropě tak podle něj může být jedním z nezbytných kroků k ochraně místního průmyslu: „Dovolím si dopředu predikovat, že to, co se stalo s tužkami, se v budoucnu stane i v automobilovém průmyslu. A budeme se tomu všichni divit.“
Bez zájmu lidí o technické obory nebude průmysl
Čína se dle Břízova názoru v posledních desetiletích posunula natolik, že v technických oborech dnes Evropu přinejmenším dohání, a v některých případech dokonce předčí. Proměnu země ilustruje na vlastní zkušenosti: zatímco před 25 lety nebylo v Šanghaji možné sehnat prakticky žádný kvalitní automobil, dnes tam podle něj vozy se spalovacími motory téměř vymizely a autosalony se plní elektromobily domácí výroby.
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Za rychlým rozvojem druhé největší ekonomiky světa stojí řada faktorů, včetně takzvané politiky jednoho dítěte, díky níž se rodiny mohly soustředit na jeho výchovu a vzdělávání. Významnou roli však hraje také dostatek zájemců o technické obory, který je v Česku naopak na velice nízké úrovni. Což dle Břízy ohrožuje samotné základy průmyslu. „Bez technických lidí nemáte výrobu, kvůli čemuž se zastavuje i vývoj a inovace. Co byste ostatně inovovali, když nemáte vlastní produkci?“ ptá se řečnicky šéf Koh-i-nooru.
Stěžejní pro všechny evropské výrobce by v současnosti mělo být především zachování vlastních výrobních kapacit. V budoucnu totiž mohou nastat překážky v obchodním spojení s Čínou, například v souvislosti s Ruskem, přičemž v takovém případě by pak Evropa mohla mít potíže se zajištěním dostatečného množství potřebného zboží. Prostor na trhu podle něj zůstává i pro specializované podniky, jako příklad uvádí Zdeňka Pelce, jehož gramofonová firma GZ Media dokázala uspět po celém světě.
Diverzifikace jako pojistka stability
Kromě samotných psacích potřeb působí Koh-i-noor i v několika dalších odvětvích, což má podle Břízy zajistit stabilitu celého holdingu. Dnes se tedy skupina věnuje například zdravotnictví, automobilovému průmyslu, nemovitostem či hotelnictví. Díky tomu by případný úpadek tradiční produkce psacích potřeb neohrozil celý podnik.
„Mým prvním vysokoškolským oborem byla strojařina. A každý strojař ví, že tři body jsou staticky určité. Když jsem tedy koupil Koh-i-noor od Petra Kellnera a začal generovat peníze, rozhodl jsem se vstoupit do dalších divizí, aby byla firma stabilnější. Kdyby tedy třeba padla výroba tužek, tak pokud jde o mě nebo moji rodinu, v uvozovkách se nám nestane nic,“ vysvětluje manažer.
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Při výběru jednotlivých oborů hrály roli jak jeho osobní zájmy, tak očekávaná stabilita a perspektiva. Zdravotnictví považoval za přirozenou volbu, protože jak sám míní, lidé budou do péče o zdraví investovat vždy. V automobilovém průmyslu zase mohl Bříza uplatnit své strojařské vzdělání, přičemž s řízením této divize mu navíc pomáhá jeho technicky zdatný synovec. Nemovitosti pak český miliardář vnímá především jako dlouhodobou jistotu, která může zajistit i jeho vlastní rodinu. „Když moji potomci nebudou chtít řídit továrny a já jim předám nemovitosti, určitě to zvládnou,“ říká s úsměvem.
Zemědělství je „sázkou na jistotu“
Dalším odvětvím, v němž Koh-i-noor působí, je zemědělství. K tomu Břízu váže i osobní pouto, jelikož vyrůstal u dědečka, který pracoval na statku. I přesto jej ale překvapilo, jak výrazně se obor za několik desetiletí proměnil.
Zatímco dříve kráva po otelení dávala přibližně 17 litrů mléka a sloužila 17 let, dnes je produkce zhruba 40 litrů, ovšem životnost zvířete se zkrátila na pouhou třetinu. Současně Bříza upozorňuje, že co se ekonomické návratnosti oboru týče, ta má k ideálu daleko. Bez bioplynové stanice se prý podniky často pohybují kolem nuly.
Uvedený problém sice částečně řeší státní a evropské dotace, ty ale zároveň celé zemědělství značně deformují. Na druhou stranu konkrétně třeba v Česku se bez nich zemědělci neobejdou, připouští: „U nás je mnoho lidí proti dotacím do zemědělství primárně kvůli Andreji Babišovi. Naše zemědělství ale dotace mít musí, protože kdyby je teď v Česku zrušili, celé odvětví by se kompletně zhroutilo. Změnit by se to mohlo pouze v případě, že by podporu zrušila celá Evropa. K čemuž ovšem určitě nedojde.“
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Jednou z dalších Břízových podnikatelských aktivit, která rovněž spadá do holdingu Koh-i-nooru, je hotelnictví. To sám podnikatel považuje především za osobní záležitost. Skupina vlastní celkem čtyři hotely, jejich provoz však podle něj není vždy jednoduchý a někdy přináší spíše starosti než radost. Letos se například méně dařilo Hotelu Vltava ve Frymburku, jehož návštěvnost v souvislosti se zprávami o zelené vodě na Lipně klesla zhruba o pětinu. Hotely v Třeboni naopak zaznamenaly velmi úspěšnou sezonu a byly téměř plně obsazené.
Nástupnictví zatím neplánuje
Ačkoliv samotný Koh-i-noor stále vede přímo Bříza, v některých částech skupiny působí na vedoucích pozicích jeho příbuzní. Starší syn David řídí Gama Group, zatímco mladší Vlastislav má na starosti energetickou divizi a strategické projekty. V čele divize strojařské pak stojí synovec Robert. „Zatím ale firmu tvrdě a nekompromisně vedu já a povedu ji až do rakve,“ usmívá se Bříza.
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Něco pravdy na tom každopádně bude, neboť sám je zastáncem filozofie, že předávání majetku dětem během života je zbytečně riskantní – tím spíš když v Česku neexistuje dědická daň, takže člověk nemá důvod převod uspěchat: „Nikdy totiž nevíte, co se stane, a důležité je minimalizovat potenciální rizika.“
Evropa potřebuje změnu
Co se budoucnosti týče, v dalším směřování Evropy spatřuje Bříza značná rizika. Unie je podle něj příliš svázaná regulacemi a chybí jí jakákoliv významná osobnost, která by dokázala určit její další směřování. „Evropa je přeregulovaná a rigidní. Když se nevzpamatuje, může skončit podobně jako římská říše,“ myslí si šéf Koh-i-nooru.
Podobně kriticky se pak dívá i na české podnikatelské prostředí, v rámci něhož by uvítal omezení množství předpisů a nových povinností, které podle něj často nepřinášejí očekávaný efekt. Jako příklad uvádí chystané povinné zveřejňování platů, jež může zbytečně vyvolávat napětí mezi zaměstnanci: „I přesto bych chtěl říct, že se v Česku máme opravdu dobře, i když si to sami často ani neuvědomujeme.“
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Do budoucna si podnikatel přeje především stabilní pokračování a rozvoj skupiny, která by měla najít své nástupce a udržet si konkurenceschopnost. „Chtěl bych hlavně to, aby firma pokračovala minimálně současným tempem, aby získala následníky, zachovala si svoje místo na slunci a rozvíjela se. Aby se zkrátka podařilo Koh-i-noor přetransformovat v konkurenceschopnou společnost a aby značka zůstala tak silná, jako je dnes, i když výroba bude tady v Česku mnohem nižší než v minulosti, nebo dokonce úplně zanikne,“ uzavírá Bříza.