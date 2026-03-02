Tisíce zrušených letů a padající akcie. Aerolinky po celém světě čelí největšímu chaosu od začátku covidu

Sobotní raketový útok USA a Izraele na Írán, který palbu opětuje, vyvolal řetězovou reakci de facto po celém Blízkém východě. Tamní režim totiž v odvetě cílí mimo jiné na základny Američanů a jeho spojenců v sousedních zemích, v důsledku čehož hlásí exploze Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saúdská Arábie i několik dalších států.
Jak rozsáhlé ekonomické dopady současný konflikt bude mít, je pochopitelně v tuto chvíli nejasné. Na druhou stranu je pravděpodobné, že jedním z nejpostiženějších odvětví bude sektor letecké dopravy, neboť vzdušný prostor nad Blízkým východem je s ohledem na raketové útoky a rušení GPS signálu na mnoha místech uzavřen.
Uzavření dubajských letišť
Kromě Íránu a Izraele přistoupil k uzavření svého vzdušného prostoru Katar, jehož letiště v hlavním městě Dauhá se dokonce v uplynulých hodinách stalo terčem útoku. Tomu muselo čelit i Mezinárodní letiště v Dubaji (DXB), které platí za hlavní přestupní hub na cestách do Asie.
V důsledku těchto skutečností se tamní autority rozhodly zrušit všechny lety až do odvolání. Letiště je hlavní základnou společnosti Emirates, která již informovala o tom, že i její lety jsou zrušeny, a to minimálně do pondělí 15 hodin tamního času. Stejná opatření přijala i nízkonákladovka flydubai, přičemž na zemi zůstávají rovněž letouny aerolinek Etihad. V současné chvíli se nelétá ani z druhého letiště ve městě, kterým je Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).
Pražské letiště v pondělí zrušilo 17 letů
Rušení letů se pochopitelně týká rovněž evropských aerolinií. Jak s odkazem na zahraniční agentury informuje ČT24, německá Lufthansa nebude až do neděle 8. března létat do Tel Avivu v Izraeli, libanonského Bejrútu, jordánského Ammánu, Irbílu v Iráku, Dammámu v Saúdské Arábii a přirozeně ani do Teheránu, hlavního města Íránu.
Co se Dubaje a sousedního Abú Dhabí týče, do těchto destinací by své spoje mohla společnost obnovit již ve středu. Nizozemské aerolinky KLM se budou Dubaji, Dammánu a stejně tak i hlavnímu městu Saúdské Arábie Rijádu vyhýbat minimálně do 5. března.
Pražské Letiště Václava Havla eviduje ve své „blízkovýchodní“ nabídce hned několik linek, konkrétně se jedná o spoje do Izraele, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Libanonu a Kataru. Dle informací webu Zdopravy.cz bylo jen v neděli zrušeno celkem dvaatřicet letů a dalších sedmnáct během pondělka.
S návratem Čechů pomůžou vládní airbusy i Smartwings
Uzavírka vzdušného prostoru na Blízkém východě znamená mimo jiné, že řada lidí se aktuálně nemá jak dostat zpět do svých domovů. Týká se to přitom i tisíců Čechů, kteří se v oblasti aktuálně nacházejí.
Přibližně 3,5 tisíce z nich je podle ČT24, jenž se odkazuje na data se systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (Drozd), v současnosti ve Spojených arabských emirátech, asi 900 osob se nachází v Ománu, zatímco v Jordánsku, Izraeli a Saúdské Arábii to jsou stovky. Další desítky našinců jsou pak evidovány v okolních zemích, přičemž několik Čechů se nachází dokonce i v samotném Íránu.
Ve snaze dostat občany České republiky zpět do vlasti vysílá vláda na Blízký východ dvojici armádních airbusů. Jeden z nich bude směřovat do egyptského Šarm aš-Šajchu, kde by měl vyzvednout celkem 79 lidí, které do tohoto letoviska dopraví z Izraele autobusy. Druhý by se měl, rovněž ještě v pondělí, vydat pro Čechy nacházející se v jordánském Ammánu.
Další repatriační lety organizuje letecká společnost Smartwings. Její čtyři letouny zamíří pro Čechy v Ománu, přičemž celkem by odtamtud měly přivézt 756 lidí, řekl podle serveru Novinky.cz televizi Nova premiér Andrej Babiš s tím, že o lety údajně projevilo zájem 650 spoluobčanů. Ministerský předseda po pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu zároveň podotkl, že v případě potřeby se mohou armádní airbusy na Blízký východ vrátit i pro další české občany.
Největší chaos v letecké dopravě od začátku covidu
Dopady krize kolem Íránu jsou pochopitelně patrné i na finančních trzích. Akcie leteckých dopravců v důsledku ní padají, a to poměrně výrazně. Jak s odkazem na agenturu Reuters píše server Investing.com, hongkongská společnost Cathay Pacific, stejně jako australské Qantas Airways, Singapore Airlines a Japan Airlines odepsaly všechny v pondělí po otevření asijských burz více než pět procent ze své hodnoty.
Ztrácejí rovněž akcie již zmiňované Lufthansy, které v době psaní tohoto článku dle platformy Trading Economics oslabily o takřka 6,5 procenta. V případě společnosti Air France-KLM byl propad dokonce 8,6procentní, zatímco akcie IAG, pod kterou spadají například British Airways či španělský Vueling, přišly v pondělí dopoledne o asi 5,1 procenta ze své hodnoty. Deník The Guardian v souvislostí se současnou situací na Blízkém východě píše o největším chaosu v sektoru letecké dopravy od začátku covidové pandemie před šesti lety.