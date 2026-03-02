Menu Zavřít

Tisíce zrušených letů a padající akcie. Aerolinky po celém světě čelí největšímu chaosu od začátku covidu

Doprava
Redakce
Dnes
Dubajské letiště
Autor: Yatrik Sheth/Shutterstock.com
  • Sektor letecké dopravy zažívá v důsledku konfliktu na Blízkém východě největší chaos od začátku covidové pandemie
  • Kvůli izraelsko-americkým útokům na Írán a následné odvetě, která postihla de facto celý region, byly zrušeny tisíce letů
  • Velká mezinárodní letiště, včetně toho v Dubaji, jsou uzavřená, stejně jako vzdušné prostory hned několika zemí
  • Akcie leteckých společností se propadají, mnohdy i o více než pět procent

Sobotní raketový útok USA a Izraele na Írán, který palbu opětuje, vyvolal řetězovou reakci de facto po celém Blízkém východě. Tamní režim totiž v odvetě cílí mimo jiné na základny Američanů a jeho spojenců v sousedních zemích, v důsledku čehož hlásí exploze Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saúdská Arábie i několik dalších států.

Jak rozsáhlé ekonomické dopady současný konflikt bude mít, je pochopitelně v tuto chvíli nejasné. Na druhou stranu je pravděpodobné, že jedním z nejpostiženějších odvětví bude sektor letecké dopravy, neboť vzdušný prostor nad Blízkým východem je s ohledem na raketové útoky a rušení GPS signálu na mnoha místech uzavřen.

Uzavření dubajských letišť

Kromě Íránu a Izraele přistoupil k uzavření svého vzdušného prostoru Katar, jehož letiště v hlavním městě Dauhá se dokonce v uplynulých hodinách stalo terčem útoku. Tomu muselo čelit i Mezinárodní letiště v Dubaji (DXB), které platí za hlavní přestupní hub na cestách do Asie.

Zdroj: Youtube.com

V důsledku těchto skutečností se tamní autority rozhodly zrušit všechny lety až do odvolání. Letiště je hlavní základnou společnosti Emirates, která již informovala o tom, že i její lety jsou zrušeny, a to minimálně do pondělí 15 hodin tamního času. Stejná opatření přijala i nízkonákladovka flydubai, přičemž na zemi zůstávají rovněž letouny aerolinek Etihad. V současné chvíli se nelétá ani z druhého letiště ve městě, kterým je Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).

Pražské letiště v pondělí zrušilo 17 letů

Rušení letů se pochopitelně týká rovněž evropských aerolinií. Jak s odkazem na zahraniční agentury informuje ČT24, německá Lufthansa nebude až do neděle 8. března létat do Tel Avivu v Izraeli, libanonského Bejrútu, jordánského Ammánu, Irbílu v Iráku, Dammámu v Saúdské Arábii a přirozeně ani do Teheránu, hlavního města Íránu.

Co se Dubaje a sousedního Abú Dhabí týče, do těchto destinací by své spoje mohla společnost obnovit již ve středu. Nizozemské aerolinky KLM se budou Dubaji, Dammánu a stejně tak i hlavnímu městu Saúdské Arábie Rijádu vyhýbat minimálně do 5. března.

Pražské Letiště Václava Havla eviduje ve své „blízkovýchodní“ nabídce hned několik linek, konkrétně se jedná o spoje do Izraele, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Libanonu a Kataru. Dle informací webu Zdopravy.cz bylo jen v neděli zrušeno celkem dvaatřicet letů a dalších sedmnáct během pondělka.

S návratem Čechů pomůžou vládní airbusy i Smartwings

Uzavírka vzdušného prostoru na Blízkém východě znamená mimo jiné, že řada lidí se aktuálně nemá jak dostat zpět do svých domovů. Týká se to přitom i tisíců Čechů, kteří se v oblasti aktuálně nacházejí.

Několik zemí na Blízkém východě uzavřelo svůj vzdušný prostor

Několik zemí na Blízkém východě uzavřelo svůj vzdušný prostor 

Autor: Flightradar24.com

Přibližně 3,5 tisíce z nich je podle ČT24, jenž se odkazuje na data se systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (Drozd), v současnosti ve Spojených arabských emirátech, asi 900 osob se nachází v Ománu, zatímco v Jordánsku, Izraeli a Saúdské Arábii to jsou stovky. Další desítky našinců jsou pak evidovány v okolních zemích, přičemž několik Čechů se nachází dokonce i v samotném Íránu.

Ve snaze dostat občany České republiky zpět do vlasti vysílá vláda na Blízký východ dvojici armádních airbusů. Jeden z nich bude směřovat do egyptského Šarm aš-Šajchu, kde by měl vyzvednout celkem 79 lidí, které do tohoto letoviska dopraví z Izraele autobusy. Druhý by se měl, rovněž ještě v pondělí, vydat pro Čechy nacházející se v jordánském Ammánu.  

Další repatriační lety organizuje letecká společnost Smartwings. Její čtyři letouny zamíří pro Čechy v Ománu, přičemž celkem by odtamtud měly přivézt 756 lidí, řekl podle serveru Novinky.cz televizi Nova premiér Andrej Babiš s tím, že o lety údajně projevilo zájem 650 spoluobčanů. Ministerský předseda po pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu zároveň podotkl, že v případě potřeby se mohou armádní airbusy na Blízký východ vrátit i pro další české občany.  

HR26

Největší chaos v letecké dopravě od začátku covidu

Dopady krize kolem Íránu jsou pochopitelně patrné i na finančních trzích. Akcie leteckých dopravců v důsledku ní padají, a to poměrně výrazně. Jak s odkazem na agenturu Reuters píše server Investing.com, hongkongská společnost Cathay Pacific, stejně jako australské Qantas Airways, Singapore Airlines a Japan Airlines odepsaly všechny v pondělí po otevření asijských burz více než pět procent ze své hodnoty.

Propad akcií společnosti Air France-KLM

 Propad akcií společnosti Air France-KLM 

Autor: Trading Economics

Ztrácejí rovněž akcie již zmiňované Lufthansy, které v době psaní tohoto článku dle platformy Trading Economics oslabily o takřka 6,5 procenta. V případě společnosti Air France-KLM byl propad dokonce 8,6procentní, zatímco akcie IAG, pod kterou spadají například British Airways či španělský Vueling, přišly v pondělí dopoledne o asi 5,1 procenta ze své hodnoty. Deník The Guardian v souvislostí se současnou situací na Blízkém východě píše o největším chaosu v sektoru letecké dopravy od začátku covidové pandemie před šesti lety.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Jaký je váš odhad ceny bitcoinu pro rok 2026?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Vzpomínáte, jaké náklaďáky jezdily po Československu v období socialismu?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Přes 300 tisíc terapií, růst o téměř 80 procent. České Hedepy po rekordním roce rozšiřuje své služby o sezení tváří v tvář

Dnes

Mezi Masarykovým nádražím a Florencí roste nové město. Brownfieldy střídá světová architektura a investice za desítky miliard

Včera

Nová nabídka streamovacích služeb: Dinosauři, kriminálka se Sabinou Remundovou či francouzský thriller

27. 2. 2026

Co když padne „ledovec soudného dne“? Nová podmořská clona za miliardy má zabránit katastrofě, která by změnila mapu planety

27. 2. 2026

Česko je v Indexu prosperity na historickém maximu. Současný ekonomický model má ale své limity

27. 2. 2026

Na oběžnou dráhu ze Švédska či Portugalska? Růst vesmírného průmyslu nutí Evropu rozšiřovat síť svých kosmodromů

26. 2. 2026

Že je s restaurací něco špatně, opravdu poznáme už z jídelního lístku, říká „skutečný šéf“ Holer. Úroveň českého gastra jde nahoru

26. 2. 2026

Chytrý hrudní pás místo Holteru. České Kardi Ai odhalilo už tisíce arytmií, zdvojnásobilo počet uživatelů a nově spolupracuje s pojišťovnami

26. 2. 2026

Jsou ještě diamanty věčné? Trh v poslední době výrazně ovlivňují laboratorní kameny, které tlačí cenu dolů