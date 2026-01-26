Tisíce nových bytů, tisíce metrů chodeb a schodišť. „Neviditelná“ práce úklidu bytových domů by bez Ukrajinek nefungovala

Česká ekonomika by se bez pracovníků z Ukrajiny v současné chvíli neobešla. Jejich práce drží v chodu stavebnictví, výrobu i každodenní provoz služeb, včetně úklidu bytových domů, který by zvlášť v Praze v opačném případě fungoval jen stěží. Vědomi si toho jsou i v úklidové firmě Modrý Žralok, jež na ženy z Ukrajiny sází dlouhodobě, protože zájem Češek o tyto pozice je minimální.
Dle zakladatele zmíněné společnosti Daniela Zelinky je na Ukrajinky spoleh, a proto v současnosti tvoří až 99 procent její pracovní síly. Zhruba dvě pětiny z nich tady přitom byly už před válkou.
„Upřímně, kdyby zde nebylo tolik lidí z Ukrajiny, netuším, kdo by všechny úklidy zajišťoval,“ přiznává Zelinka pro Euro.cz s tím, že výše jejich mzdy se pohybuje jen okolo 150 až 200 korun za hodinu. Pokud je však odměna stanovena za úkol, může to být až sedm set.
Tlak na cenu je dle jeho názoru v této branži všudypřítomný. Pokud by z nějakého důvodu došlo k výraznému úbytku Ukrajinek, například kvůli legislativě, vše by se násobně prodražilo: „Je to neviditelná práce, ale děje se všude kolem nás. Když funguje, nikdo si jí nevšimne. Když chybí, začne být problém. A přestože se o ní mluví jen zřídka, bez ní by moderní město nemohlo fungovat.“
Od studia k milionovým tržbám
Nápad na Modrého Žraloka přišel podle Zelinkových slov během studia na České zemědělské univerzitě v Praze. Tehdy začal přemýšlet o svém podnikání, načež jeho spolužák mu nadhodil, že půjdou uklízet. „Domluvili jsme si tehdy první úklidy domácností a pracovali asi za stovku hrubého za hodinu. Postupně jsme si v praxi vyzkoušeli také marketing, obchod, HR a spoustu dalšího,“ vzpomíná.
Tehdy se na Zelinku obrátila první kancelář s požadavkem na úklid. Začal proto shánět vlastní zaměstnance. Firma, kterou založil v roce 2020, pak postupně rostla a dnes pro ni pracuje 20 až 30 lidí. Obrat za loňský rok dosáhl zhruba 11 milionů korun, letos by se podle původních plánů měl o dalších pět milionů navýšit.
Nové domy, nová práce
S rostoucím počtem dokončených bytů pochopitelně práce pro Modrého Žraloka přibývá. Jen vloni se v metropoli prodalo podle developerů 7 800 nových bytových jednotek. Všechny jsou přitom součástí domů, které potřebují každodenní péči. To znamená desítky až stovky metrů čtverečních společných prostor, tedy chodeb, schodišť, výtahů či sklepů vyžadujících pravidelnou údržbu.
„Co se týká Modrého žraloka, máme aktuálně zhruba stovku pravidelných zákazníků, mezi kterými jsou jak firemní kancelářské prostory, tak bytové domy či společné prostory SVJ. Podle mých odhadů je v Praze okolo 25 tisíc domů se společnými prostory, které se musí alespoň jednou týdně uklidit,“ podotýká Zelinka s tím, že se zároveň mění i přístup obyvatel a způsob péče o budovy.
Zatímco ve starších domech dlouhá léta fungoval systém dobrovolných úklidů nebo domovníků, kteří dnes postupně odcházejí do důchodu, u nových staveb je profesionální úklid zajišťovaný přes správce samozřejmostí. Péče o budovu se outsourcuje a stává se standardní placenou službou.
„Nové stavby jsou často navržené tak, aby se udržovaly snadněji, ale s každým dalším domem objem práce roste. A bez techniky a dobré organizace, digitalizace a kontroly kvality už to dnes nejde, bez toho by byl provoz úklidu výrazně náročnější a dražší,“ vysvětluje Zelinka. Proto Modrý Žralok vyvinul vlastní aplikaci, která umožňuje jednoduchou evidenci úklidů pomocí QR kódů.
Uklízečky se při příchodu na místo přihlásí do systému, přičemž přehled o provedené práci mají k dispozici i předsedové společenství vlastníků. Digitální evidence tak nahrazuje dřívější papírové archy, jež se často ztrácely nebo nebylo možné je spolehlivě ověřit. „Přináší to větší jistotu pro obě strany – pro klienty i pro nás,“ říká zakladatel Modrého žraloka.
Manuální práce s perspektivou i do budoucna
Co se budoucnosti týče, prostoru pro další automatizaci je v ní dle Zelinky víc než dost. Větší roli by mohli sehrát úklidoví roboti, avšak zatím primárně jen v komerčních objektech nebo nákupních centrech. Pro běžné bytové domy to není reálné řešení, jelikož nejsou schopni jezdit po schodech, otevírat zamknuté dveře, čepovat vodu v úklidových komorách ani vytírat. Většina domů k tomu navíc není uzpůsobena.
„Do budoucna se úklid stane určitým typem řemesla. To povede k tomu, že tato práce zdraží, stejně jako všechny ostatní fyzicky náročné profese, jako jsou instalatéři, elektrikáři a další. Domnívám se, že úklid a další manuální práce budou nahrazovány až jako jedny z posledních,“ uzavírá Zelinka.