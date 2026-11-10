Tisíc startů ročně? Blue Origin představil vylepšení, která mají výrazně zlevnit raketu New Glenn

Northstar je zjednodušenou, ale výkonnější verzí aktuálně používaného motoru BE-4. Od svého předchůdce se liší především polovičním počtem dílů, z nichž asi 65 procent lze vytisknout pomocí 3D tisku. Kromě toho má nová pohonná jednotka asi o třetinu menší hmotnost a zároveň větší startovací tah, dosahující hodnoty až 3,18 meganewtonu.
V Blue Origin věří, že díky všem vylepšením bude výroba Northstaru oproti BE-4 o zhruba 75 procent levnější. Zároveň vedení firmy doufá, že v budoucnu dosáhne bodu, kdy bude možné tento motor sestavit za méně než jeden den. „Dosud nikdy nebyla poptávka po raketových startech vyšší. Abychom ale získali přístup do vesmíru za nižší cenu, museli jsme se zaměřit na každou část rakety. Věříme, že Northstar bude game changer,“ vysvětluje podle webu Ars Technica výkonný ředitel Blue Originu Dave Limp s tím, že firma už dokonce zahájila i jeho testování.
Na Měsíc dopraví až 20 tun nákladu
Dalším zásadním zlepšením je již zmíněný třetí stupeň rakety s označením GS3 (Glenn Stage 3), který má umožnit přímé vynášení nákladů na geostacionární oběžnou dráhu i na trajektorie vedoucí mimo gravitační působení Země. Nová část se vejde do mezistupňového adaptéru rakety, takže neubírá prostor v aerodynamickém krytu na úkor samotného nákladu.
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GS3 bude možné použít u obou variant nosičů, jež Blue Origin aktuálně používá – tedy jak u menší konfigurace 7×2, která disponuje sedmi motory v prvním stupni a dvěma ve druhém, tak i u větší verze 9×4 s devíti, respektive čtyřmi pohonnými jednotkami. Podle Bezosovy firmy dokáže New Glenn v menší konfiguraci se stupněm GS3 vynést osm tun nákladu přímo na geostacionární oběžnou dráhu a dalších deset tun na trajektorii směřující k Měsíci. U větší varianty 9×4 se tyto hodnoty zvyšují na 14 a 20 tun.
„Třetí stupeň rakety musí být vzhledem ke své funkci co možná nejlehčí. Blue Origin ho proto vyrábí převážně z kompozitních materiálů, které se vyznačují vysokou pevností a nízkou hmotností,“ uvádí Limp.
První nasazení? Už v roce 2028
Vyrobení nového třetího stupně bylo pro Blue Origin velmi náročné. Bude ho totiž pohánět motor BE-7, který je sice optimalizovaný pro provoz ve vesmíru, ale jako pohonné látky využívá kapalný vodík a kyslík. Vodík je přitom vůbec nejmenším přírodním atomem, a proto snadno uniká i velmi malými netěsnostmi. U kompozitních materiálů navíc může velké střídání teplot a mechanické namáhání vést ke vzniku trhlin, což by úniky inkriminovaného plynu ještě zhoršilo.
Podle Limpa si společnost zpočátku vůbec nebyla jistá, zda se jí povede z kompozitních materiálů vyrobit dostatečně velkou nádrž o průměru 5,5 metru, která by dokázala udržet vodík pod vysokým tlakem. Nedávno ale její inženýři dosáhli významného průlomu, když úspěšně dokončili první tlakovou zkoušku zmíněné nádrže. Ta byla během testu po dobu dvou a půl hodiny vystavena tlaku, jenž se uvnitř za běžného provozu vyskytuje při maximálním možném zatížení, a následně ještě dalších deset minut tlaku odpovídajícímu 150 procentům této hodnoty.
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Výsledky zkoušky podle zástupců Blue Originu jasně ukazují, že koncepce třetího stupně založeného na kompozitních nádržích je realizovatelná. Firma nyní očekává, že k jeho prvnímu nasazení dojde už za dva roky, a to v rámci vládního kontraktu. „Pro rok 2028 jsme již získali jednoho zákazníka a jsme připraveni přijímat i další zakázky,“ uzavírá Limp, podle něhož je dlouhodobým cílem společnosti dosáhnout takové kapacity, aby mohly rakety New Glenn startovat i více než tisíckrát ročně.