Tinder míří do offline světa. Seznamovací platforma pořádá živé akce a nabízí nové funkce pro generaci Z

Dana Halušková
Dnes
Autor: Depositphotos
  • Známá seznamovací aplikace představila řadu novinek, které reagují na aktuální trendy v randění. Vedle úprav profilů pomocí umělé inteligence nebo nových způsobů párování se soustředí i na osobní setkávání
  • Tinder tak reaguje na stále častější kritiku online seznamování a rostoucí frustraci uživatelů z nekonečného procházení profilů. Nové funkce mají lidi motivovat k oslovování protějšku tváří v tvář
  • Zároveň firma experimentuje s prvky, kterými chce oslovit hlavně mladší generaci, například kompatibilitou v hudbě nebo znameních zvěrokruhu

Online seznamování se za poslední dekádu stalo běžnou součástí života milionů lidí. Platformy založené na rychlém procházení profilů ale stále častěji čelí kritice, že proměnily hledání partnera v nekonečný proces bez kýženého výsledku. Největší světová seznamovací aplikace Tinder se snaží přání svých uživatelů reflektovat, proto nyní představuje hned několik nových funkcí. Jejich prostřednictvím hodlá změnit způsob používání platformy a přimět lidi, aby se setkávali i mimo obrazovky svých smartphonů.

Podle generálního ředitele společnosti Spencera Rascoffa jde o přirozenou reakci na měnící se očekávání uživatelů. „Pokud provozujete online byznys zaměřený na koncové zákazníky, musíte vnímat změny jejich preferencí. Nemůžete strkat hlavu do písku a držet se starých postupů,“ uvedl v rozhovoru pro Business Insider.

Svajpování v realitě?

Jednou z nejsledovanějších novinek je funkce „Events“, která nabízí uživatelům účast na seznamovacích akcích v offline prostředí. Zatím se testuje v Los Angeles, ale vedení Tinderu naznačuje, že ji do budoucna plánují rozšířit i do dalších měst.

Přečtěte si také:

Mamio už využívá přes 50 tisíc českých matek. Aplikace jim radí a pomáhá s navázáním přátelství

Princip je jednoduchý. Lidé mohou v aplikaci procházet nabídku společenských událostí, která obsahuje základní informace včetně počtu přihlášených. Jejich fotografie jsou ale rozmazané a zobrazí se až po registraci, což z pohledu Rascoffa přispívá k pocitu důvěry i větší zvědavosti. Vzniká tak alternativa k digitálnímu seznamování, které mnohé uživatele přestává bavit. „Eventy jsou zábavné, nenucené a bezpečné,“ popsal jejich roli CEO společnosti. A doplnil, že tímto způsobem se oblíbená platforma částečně přesune do reality.

Frustrace z aplikací mění strategii

Rozhodnutí zaměřit se i na osobní setkávání souvisí s fenoménem, který získal název „swipe fatigue“. Mnoho uživatelů si totiž stěžuje, že platformy založené na rychlém hodnocení profilů vytvářejí pocit nekonečného výběru, ale jen málo opravdových kontaktů. A zástupci Tinderu věří, že právě kombinace online a offline interakcí by mohla část těchto skeptiků přivést zpět.

Rascoff novou strategii přirovnal k Airbnb zážitkům nebo pronájmu luxusních nemovitostí, tedy k doplňkovým službám, které mají přilákat nové zákazníky k hlavnímu produktu. Podle něj jsou eventy jedním ze způsobů, jak oslovit lidi, kteří si k seznamovacím aplikacím vytvořili negativní vztah. „Myslím, že osobní setkávání může lidi přimět, aby svůj názor na Tinder přehodnotili,“ vysvětlil.

Trochu jiný Tinder. Dva Češi vyvinuli aplikaci, která propojuje lidi na základě společných koníčků, během 14 dní měla přes tisíc uživatelů
Přečtěte si také:

Trochu jiný Tinder. Dva Češi vyvinuli aplikaci, která propojuje lidi na základě společných koníčků, během 14 dní měla přes tisíc uživatelů

Vedle živých akcí Tinder experimentuje také s novými možnostmi párování. Konkrétně představil speciální režimy, které umožňují propojit uživatele třeba podle oblíbeného hudebního stylu nebo znamení zvěrokruhu. Rascoff v tom vidí způsob, jakým mladí mluví o identitě a kompatibilitě, jeho inspirace vychází ze zkušeností z pracovních pohovorů s kandidáty z generace Z, kteří svou motivaci vysvětlovali skrze astrologii.

První testy přitom naznačují, že podobné funkce aktivitu uživatelů skutečně zvyšovat mohou. Astrologické prvky generují více reakcí ze strany žen, kdežto režim založený na hudbě zase pro změnu imponuje právě mladším uživatelům.

Kvalitnější fotky a vyšší bezpečnost díky AI

Důležitou součástí aplikace se stává technologie umělé inteligence. V tomto směru Tinder rozšiřuje svůj systém párování nazvaný Chemistry, který využívá algoritmy k vyhodnocování souladu mezi uživateli. Stejně tak mu pomáhá při vytváření profilů, kdy analyzuje fotografie v telefonu, ze kterých vybírá ty nejvhodnější a upravuje je. A ve fázi přípravy jsou bezpečnostní funkce, jež mají uživatele chránit před falešnými účty nebo podvodníky.

Právě bezpečnost zmiňuje Rascoff jako jedno z klíčových témat, jehož význam roste se zvyšujícím se počtem botů a podvodných profilů. „Měli bychom častěji psát o tom, že jsme zvedli laťku v oblasti ochrany dat a celkové bezpečnosti,“ uzavřel s odkazem na povinné ověřování identity technologií Face Check.

Nejnovější články


Včera

Před 101 lety udeřilo v USA ničivé Tri-State tornádo. Kvůli nedostatečné předpovědi a chybějícímu varovnému systému usmrtilo na 700 lidí

Včera

Brněnské Mewery je průmyslové výrobě kultivovaného masa zase o kus blíž. Zlákalo špičkovou vědkyni a nyní hledá další investory

Včera

Win-win situace. Díky digitalizaci už účetní nejsou otroky své práce a mohou si přijít na lepší peníze. A firmám šetří celé dny, říká šéf wflow

Včera

Ve středu bude volno, do práce choďte v tričku. Srí Lanka i další asijské země řeší nedostatek ropy netradičními způsoby

17. 3. 2026

Poláci předběhli Švýcarsko a jejich ekonomika se stává dvacátou nejsilnější na světě. V čem tkví klíč jejího úspěchu?

17. 3. 2026

Dateio expanduje už na sedmý trh. S německou bankou DKB spouští cashback a odměny přímo v bankovní aplikaci

17. 3. 2026

Nejdřív Chytrý Honza, teď NUDA. Patákův „ropovod“ pro finanční data chce propojit banky, fintechy a pojišťovny napříč Evropou

16. 3. 2026

Konec digitálního Divokého západu. Regulace MiCA přináší po krachu FTX a LUNA přísnější pravidla pro krypto a větší ochranu investorů

16. 3. 2026

Retro fotogalerie: Podívejte se, jak probíhala stavba Empire State Building