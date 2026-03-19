Tinder míří do offline světa. Seznamovací platforma pořádá živé akce a nabízí nové funkce pro generaci Z

Online seznamování se za poslední dekádu stalo běžnou součástí života milionů lidí. Platformy založené na rychlém procházení profilů ale stále častěji čelí kritice, že proměnily hledání partnera v nekonečný proces bez kýženého výsledku. Největší světová seznamovací aplikace Tinder se snaží přání svých uživatelů reflektovat, proto nyní představuje hned několik nových funkcí. Jejich prostřednictvím hodlá změnit způsob používání platformy a přimět lidi, aby se setkávali i mimo obrazovky svých smartphonů.
Podle generálního ředitele společnosti Spencera Rascoffa jde o přirozenou reakci na měnící se očekávání uživatelů. „Pokud provozujete online byznys zaměřený na koncové zákazníky, musíte vnímat změny jejich preferencí. Nemůžete strkat hlavu do písku a držet se starých postupů,“ uvedl v rozhovoru pro Business Insider.
Svajpování v realitě?
Jednou z nejsledovanějších novinek je funkce „Events“, která nabízí uživatelům účast na seznamovacích akcích v offline prostředí. Zatím se testuje v Los Angeles, ale vedení Tinderu naznačuje, že ji do budoucna plánují rozšířit i do dalších měst.
Princip je jednoduchý. Lidé mohou v aplikaci procházet nabídku společenských událostí, která obsahuje základní informace včetně počtu přihlášených. Jejich fotografie jsou ale rozmazané a zobrazí se až po registraci, což z pohledu Rascoffa přispívá k pocitu důvěry i větší zvědavosti. Vzniká tak alternativa k digitálnímu seznamování, které mnohé uživatele přestává bavit. „Eventy jsou zábavné, nenucené a bezpečné,“ popsal jejich roli CEO společnosti. A doplnil, že tímto způsobem se oblíbená platforma částečně přesune do reality.
Frustrace z aplikací mění strategii
Rozhodnutí zaměřit se i na osobní setkávání souvisí s fenoménem, který získal název „swipe fatigue“. Mnoho uživatelů si totiž stěžuje, že platformy založené na rychlém hodnocení profilů vytvářejí pocit nekonečného výběru, ale jen málo opravdových kontaktů. A zástupci Tinderu věří, že právě kombinace online a offline interakcí by mohla část těchto skeptiků přivést zpět.
Rascoff novou strategii přirovnal k Airbnb zážitkům nebo pronájmu luxusních nemovitostí, tedy k doplňkovým službám, které mají přilákat nové zákazníky k hlavnímu produktu. Podle něj jsou eventy jedním ze způsobů, jak oslovit lidi, kteří si k seznamovacím aplikacím vytvořili negativní vztah. „Myslím, že osobní setkávání může lidi přimět, aby svůj názor na Tinder přehodnotili,“ vysvětlil.
Vedle živých akcí Tinder experimentuje také s novými možnostmi párování. Konkrétně představil speciální režimy, které umožňují propojit uživatele třeba podle oblíbeného hudebního stylu nebo znamení zvěrokruhu. Rascoff v tom vidí způsob, jakým mladí mluví o identitě a kompatibilitě, jeho inspirace vychází ze zkušeností z pracovních pohovorů s kandidáty z generace Z, kteří svou motivaci vysvětlovali skrze astrologii.
První testy přitom naznačují, že podobné funkce aktivitu uživatelů skutečně zvyšovat mohou. Astrologické prvky generují více reakcí ze strany žen, kdežto režim založený na hudbě zase pro změnu imponuje právě mladším uživatelům.
Kvalitnější fotky a vyšší bezpečnost díky AI
Důležitou součástí aplikace se stává technologie umělé inteligence. V tomto směru Tinder rozšiřuje svůj systém párování nazvaný „Chemistry“, který využívá algoritmy k vyhodnocování souladu mezi uživateli. Stejně tak mu pomáhá při vytváření profilů, kdy analyzuje fotografie v telefonu, ze kterých vybírá ty nejvhodnější a upravuje je. A ve fázi přípravy jsou bezpečnostní funkce, jež mají uživatele chránit před falešnými účty nebo podvodníky.
Právě bezpečnost zmiňuje Rascoff jako jedno z klíčových témat, jehož význam roste se zvyšujícím se počtem botů a podvodných profilů. „Měli bychom častěji psát o tom, že jsme zvedli laťku v oblasti ochrany dat a celkové bezpečnosti,“ uzavřel s odkazem na povinné ověřování identity technologií Face Check.