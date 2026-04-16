Time Out sestavil žebříček 20 nejlepších měst světa. Zahrnuje byznysová centra i dovolenkové destinace

Časopis Time Out letos sestavil pořadí na základě odpovědí více než 24 tisíc lidí ze 150 měst a doplnil je hodnocením vlastních expertů. Nešlo přitom jen o standardní turistickou atraktivitu. Vedle restaurací, kultury nebo nočního života hrály roli také otázky spojené s každodenním fungováním, cenovou dostupností, pohybem po městě a jeho atmosférou.
Zároveň je nejnovější žebříček velmi různorodý. Potkávají se v něm desetimilionové megapole, včetně Šanghaje, se statisícovými městy, jako je například skotský Edinburgh. Všechny ale mají zároveň několik věcí společných: spojuje je vysoká úroveň služeb, spousta pracovních příležitostí i široká nabídka volnočasových aktivit.
1. Melbourne
Na první místo se letos dostalo australské Melbourne, které kombinuje pestrý kulturní život, gastronomii i celkový komfort. V hodnocení Time Outu si výborně vedlo napříč kategoriemi: zdejší restaurace a kavárny hodnotí kladně na 94 procent místních, devět z deseti lidí nedá dopustit na místní umění a kulturu a další více než tři čtvrtiny obyvatel si nenechají ujít proslulý melbournský noční život. Město si navíc chválí i mladší obyvatelé, což částečně vysvětluje, proč letos předstihlo i mnohem větší konkurenty.
Nutno zároveň připomenout, že s Melbourne se dlouhodobě pojí řada mezinárodních sportovních událostí, jako jsou Australian Open či Velká cena Austrálie formule 1. Kromě toho zde navíc nechybí ani artová scéna včetně komorních galerií, nezávislých kin nebo alternativních barů. A z hlediska dopravy vylepšil skóre nově otevřený Metro Tunnel, jenž podle Time Outu značně urychlil přesuny po městě.
2. Šanghaj
Druhá je tentokrát Šanghaj, kterou magazín popisuje jako město budoucnosti, jež ale nezapomíná na svoji historii. Vedle koloniální a čínské architektury tu stále vznikají nové koncepty na pomezí gastronomie, designu a módy, přičemž nouze není ani o dobrou kávu. Právě tato kombinace tradice a neustálé proměny dělá z Šanghaje jedno z nejzajímavějších měst žebříčku.
Silnou stránkou druhé největší čínské aglomerace jsou i rozumné životní náklady. Až 88 procent místních si může dovolit pravidelně chodit do restaurací, devět z deseti lidí město preferuje kvůli jeho kavárnám a kulturním akcím, a pokud jde o dopravní dostupnost, úspěchem je hlavně to, že 78 procent obyvatel zde běžné jezdí na kole. Šanghaj tedy nepůsobí jen coby globální hub obchodu a technologií, nýbrž i jako překvapivě funkční město pro každodenní život.
3. Edinburgh
Třetí Edinburgh potvrzuje, že v podobném žebříčku nerozhoduje jen velikost nebo ekonomika. Time Out si získal kvalitní gastronomií, dostatkem parků i bohatou kulturní scénou, která se opírá o historii města. Georgiánská architektura a malebné uličky ale nelákají jen turisty, na své si tu přijdou i samotní Edinburčané.
Město získalo jednu z nejvyšších známek za dostupnost pro chodce, 94 procent lidí chválí jeho gastronomii, 91 procent zeleň a dalším 90 procentům se líbí místní kultura. Devět z deseti obyvatelů také uvedlo, že se ve svém městě cítí šťastní. Skotská metropole tedy letos boduje téměř na všech frontách.
4. Londýn
Hlavní město Spojeného království je v žebříčku stálicí. A to díky svému světovému významu i rozmanitosti, kterou nabízí jak na poli kultury, tak v gastronomii. Je městem pubů, ale zároveň i koncertů a festivalů, což dokazuje, jak rozdílnou cílovou skupinu dokáže oslovit. Přesto si zachovává svůj nezaměnitelný ráz.
Na letošním solidním výsledku se podílí i to, že se Londýn stále posouvá dál. Ať už jde o nová jména na divadelních prknech a v galeriích nebo o vznik nových muzeí včetně London Museum ve Smithfieldu. Čísla pak výjimečnou pozici města nad Temží jen potvrzují. Na 99 procent místních doslova adoruje zdejší kulturu, 96 procent lidí je spokojeno s restauracemi a dalších 94 procent obyvatel velebí londýnské zelené plochy.
5. New York
Pátý New York si i letos drží pověst města, které je zkrátka nezaměnitelné. Time Out ho popisuje jako kulturní centrum s mimořádnou energií, jež spojuje slavnou minulost s moderní současností. Právě to je podle magazínu jedním z hlavních důvodů, proč „Velké jablko“ zůstává tak přitažlivé pro místní obyvatele i návštěvníky.
Obě skupiny oceňují gastronomii, umění ve veřejném prostoru či velké kulturní události. Za zmínku nicméně stojí také pohodlná doprava po pěti městských částech díky bezkontaktnímu systému OMNY a rychlovlakům Amtrak z Penn Station. Ze samotného průzkumu pak New York vyšel jako nejvíce vzrušující město světa, když ho tak označilo 78 procent místních. A skvěle dopadly i restaurace a kulturní akce, které chválí 93 procent, respektive 91 procent respondentů.
6. Kapské město
Na šesté příčce se umístilo Kapské Město, které Time Out uchvátilo přírodními plážemi a parky, čtvrtěmi s jedinečnou atmosférou či pohostinností místních. I proto ho 86 procent dotázaných označilo za nejkrásnější město vůbec. Nyní zde navíc probíhá oživení turismu spojené s investicemi do nových hotelů a restaurací. A s tím ostatně souvisí také vzkvétající gastronomie, která se vyznačuje velmi dobrým poměrem ceny a kvality.
7. Mexico City
Sedmé skončilo hlavní město Mexika. To si drží vysokou pozici hlavně díky přirozenému propojení aztéckého dědictví, moderního umění a mimořádné gastronomii. Vedle archeologických památek a muzeí věnovaných Fridě Kahlo zaujme rovněž novou částí parku Chapultepec, nočním životem nebo sítí designových obchodů se širokou nabídkou lokálních značek. Letos navíc těží z toho, že bude jedním z hostitelských měst fotbalového mistrovství světa.
8. Bangkok
Slušné osmé místo získal thajský Bangkok, kde vedle stovky let starých chrámů stojí skleněné mrakodrapy, což jako celek vytváří velký, leč impozantní chaos. Stejně tak jde o inkluzivní a otevřené město, které vítá opravdu každého včetně zahraničních turistů. A myslí i na pohodlnou a ekologickou dopravu v čele s high-tech sítí vlaků Skytrain nebo novými elektrickými autobusy. Záleží na každém, jestli s nimi pojede na legendární pouliční jídlo v Yaowaratu, do kreativního centra Talat Noi nebo do psího parku Lumphini.
9. Soul
Devátý Soul je velmi všestranným městem nabízejícím řadu možností v každém ročním období. Vedle koncertů a festivalů láká třeba na posezení a procházky kolem řeky Han, ačkoliv proslulé jsou též místní pekárny známé z televizních pořadů a seriálů. A vzhledem k tomu, že Jižní Korea na letošek vyhlásila rok Rok umění, vznikají zde také čtyři nové kulturní instituce, které mají tuto oblast ještě více podpořit.
10. Tokio
První desítku uzavírá hlavní město Japonska. To je považováno za mimořádně bezpečné a dostupné pro pěší, přestože jde o megapoli s téměř 37 miliony obyvatel. U mladé generace je Tokio oblíbené i proto, že se neustále proměňuje, aniž by ztrácelo kontakt se svou minulostí, a zakládá si na lokální gastronomii, extravagantní módě a subkulturách. Z konkrétních oblastí doporučuje Time Out navštívit čtvrť Jimbocho, kterou už dříve označil za nejzajímavější na světě, nebo nově otevřený zábavní park s tematikou Pokémonů.