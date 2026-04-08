Teslu trápí rekordní zásoby neprodaných vozů. Akcie firmy by kvůli tomu mohly klesnout o 60 procent, tvrdí analytici

Investoři, kteří akcie Tesly vlastní, by se měli připravit na to, že letos možná takříkajíc spláčou nad výdělkem. Alespoň podle odborníků z jedné z největších a nejvýznamnějších finančních institucí na světě, kterou banka JPMorgan bezpochyby je.
Tamní tým pod vedením Ryana Brinkmana totiž dle serveru Business Insider potvrdil své předchozí hodnocení letošního vývoje automobilky, přičemž očekává, že jedna akcie společnosti bude koncem roku stát asi 145 dolarů. Pokud k tomu skutečně dojde, bude to znamenat, že oproti současné situaci ztratí zhruba 60 procent své hodnoty.
Hlavním důvodem nepříznivých predikcí je fakt, že dodávky nových vozů Tesla v prvním čtvrtletí tohoto roku nesplnily všeobecná očekávání. Automobilka nejbohatšího muže světa Elona Muska prodala od ledna do března přibližně 358 tisíc vozidel. To je sice asi o šest procent více než ve stejném období loňského roku, avšak je nutné zohlednit skutečnost, že právě tehdy vrcholilo Muskovo působení v čele takzvaného Ministerstva pro vládní efektivitu (DOGE), které prosadilo řadu nepopulárních škrtů, což mělo na prodeje Tesly velmi neblahý vliv.
Důležitější než meziroční srovnání je navíc fakt, že čísla z prvního čtvrtletí jsou zhruba o sedm procent horší, než jaký byl odhad analytiků JPMorgan. Za to pro změnu může skutečnost, že poptávka po elektromobilech ve Spojených státech všeobecně klesla hlavně v důsledku zrušení daňové slevy ve výši 7 500 dolarů (asi 157 tisíc korun), což postihlo nejen samotnou Teslu, ale i konkurenční výrobce.
Propadly se všechny výkonnostní ukazatele
Současný vývoj podle analytiků ukazuje, že Tesla vyrábí až příliš mnoho vozů, po nichž jednoduše není dostatečná poptávka. Podle Brinkmana se produkce automobilky od prvního čtvrtletí roku 2023 zvýšila o zhruba čtyři pětiny, společnost ale zároveň prodává o 15 procent aut méně. To v praxi vede k tomu, že firma má na skladě rekordní počet neprodaných aut.
„Tesla v letošním prvním čtvrtletí vyrobila o 50 363 vozidel více, než dodala, což znamená větší nárůst skladových zásob než v kterémkoli předchozím čtvrtletí. Tento rekordní nárůst už přitom přispívá také k problémům s cash flow. Naše očekávání ohledně výkonnosti Tesly se tedy propadla ve všech finančních a výkonnostních ukazatelích ve všech časových obdobích až do konce tohoto desetiletí,“ shrnul Brinkman.
Analytik JPMorgan zároveň uvedl, že ačkoliv objemy dodávek Tesly dosáhly vrcholu v červnu 2022, cena akcií firmy od té doby vzrostla přibližně o polovinu. Takový nesoulad mezi oběma ukazateli podle něj naznačuje očekávání Wall Street, že dojde k nějakému pozitivnímu vývoji. Což se ovšem dosud nestalo.
Vyjde sázka na roboty a autonomní taxíky?
Ačkoliv je s budoucností Tesly spojeno mnoho otázek, zatím se nezdá, že by to samotného Muska nějak znepokojovalo. Americký miliardář se totiž podle Business Insideru v minulosti opakovaně vyjadřoval v tom smyslu, že společnost se má věnovat hlavně vývoji a výrobě autonomních robotických taxíků a humanoidních robotů Optimus.
Už letos v lednu Musk investorům sdělil, že Tesla ukončí výrobu svých elektromobilů Model X a Model S, přičemž uvolněný prostor v továrně využije právě k výrobě Optima. Firma plánuje také brzy zahájit produkci svého autonomního Cybercabu, který má ovšem značné zpoždění oproti konkurenční společnosti Waymo. To by teoreticky mohlo do budoucna představovat problém.
Přechod Tesly k robotům a samořiditelným vozům komplikuje rovněž fakt, že většina příjmů společnosti stále pochází z prodeje konvenčních elektromobilů. Pokud se tuto skutečnost v dohledné době nepodaří změnit, lze dle odborníků očekávat, že akcie firmy skutečně poklesnou.