Čtvrtstoletí od útoku na newyorská Dvojčata: Teroristé svůj plán zosnovali už v roce 1996

Světové obchodní centrum (WTC) se nalézalo v dolní části Manhattanu. Jednalo se o komplex sedmi kancelářských budov, který byl slavnostně otevřen na jaře roku 1973. Pro budovy WTC 1 a 2 se běžně používalo označení Twin Towers (Dvojčata), přičemž Severní věž dosahovala výšky 417 metrů, zatímco ta Jižní byla o dva metry nižší.
Letadla narazila do věží v rozmezí 17 minut
Bylo úterý 11. září. Ráno v mrakodrapech Světového obchodního centra se odvíjelo jako každé jiné, zdánlivý klid ale skončil v 8:46. Tou dobou dochází ke střetu letadla od společnosti American Airlines se Severní věží, kterou zasahuje mezi 93. a 99. patrem. Následuje výbuch, po němž jsou zalarmovány složky záchranného systému a započata evakuace.
Do sousední Jižní věže narazil další letoun v rychlosti zhruba 870 kilometrů za hodinu o 17 minut později. Jednalo se o let 175 společnosti United Airlines, jež mělo původně letět z Bostonu do Los Angeles. Ke srážce došlo mezi 78. a 84. patrem věže WTC 2.
Také v tomto případě vedl náraz ke vznícení leteckého paliva, což v budově rozpoutalo ohnivé peklo. Někteří se před ohněm snažili prchnout skokem z oken. Šlo však o naprosto zoufalý krok, který nemohl skončit ničím jiným než jistou smrtí.
Jižní věž se zřítila k zemi těsně před desátou hodinou dopolední, během několika pouhých vteřin. Přibližně po další půl hodině se bortí i věž druhá.
Další přišel na řadu Pentagon
Za útokem stála teroristická skupina z organizace al-Káida, jíž velel Usáma bin Ládin. Na symboly Ameriky atentátníci zaútočili čtyřmi unesenými letadly plnými pasažérů. Kromě dvou věží Světového obchodního centra si za cíl vybrali ještě Pentagon, přičemž čtvrtý letoun měl namířeno přímo do samotného Washingtonu D.C., který leží na druhém břehu řeky Potomac.
Po snaze pasažérů únosce zpacifikovat však toto čtvrté letadlo havarovalo v Pensylvánii do pole u města Shanksville. Havárii nikdo nepřežil. Dodnes tak zůstává tajemstvím, jakou budovu si teroristé zvolili za čtvrtý cíl. Spekuluje se nicméně o Bílém domě nebo Kapitolu.
Vrátíme-li se k útoku na Pentagon, sídlo ministerstva obrany, Boeing 757 společnosti American Airlines ho zasáhl necelou hodinu po prvním nárazu, přesněji v čase 9:37. Zde připravil o život 125 lidí, dalších 59 osob zahynulo na palubě letadla. Po útoku na Pentagon došlo poprvé v historii k zastavení letového provozu nad celou zemí a současně též k uzavření tunelů a mostů v New Yorku.
Všichni atentátníci na místě zemřeli
Záchranáři v následujících hodinách prohledávali sutiny po zřícených věžích, posledního přeživšího v nich objevili další den odpoledne. Útok si celkově vyžádal 2 977 obětí, včetně řady hasičů, kteří na místě zasahovali. Kromě nich zemřelo také všech 19 atentátníků.
Z budov se podařilo uniknout okolo 15 tisícům lidí, jež se v oněch chvílích v mrakodrapech nacházeli. Většina z nich se nalézala pod zónou nárazu letadel. Vyjma Dvojčat přitom došlo k nenávratnému poškození ještě dalších budov, včetně hotelu Marriott, kostela sv. Mikuláše a WTC 7.
Usáma bin Ládin byl dopaden až za 10 let
O organizaci al-Káida je sice v současnosti veřejně známo, že jde o teroristickou skupinu, tehdy tomu tak ale nebylo. O její činnosti věděly jen bezpečnostní složky.
V návaznosti na útok se zpřísnila bezpečnostní opatření v letecké dopravě i vládních budovách a započala válka proti terorismu. Američané reagovali na útoky v říjnu invazí do Afghánistánu, samotný bin Ládin byl nicméně zadržen a zabit až o deset let později v Pákistánu – zprvu byl pod ochranou radikálního hnutí Tálibán, i po jeho pádu se mu však dařilo se dlouhé roky skrývat.
Ikona, která přežila náraz skutečného bombardéru i běsnění filmového King Konga. Empire State Building slaví 90 let
Podle amerických vyšetřovatelů každopádně s nápadem celé akce přišel Chálid Šajch Muhammad. Ten měl dle prokurátorů bin Ládinovi představit svůj plán už v roce 1996 a následně se podílet na vycvičení a řízení některých z únosců. Vedením teroristické skupiny byl přitom pověřen Muhammad Atta.
Chálid Šajch Muhammad byl dopaden v Pákistánu v roce 2003, poté byl vězněn v některé z tajných věznic CIA a posléze na nechvalně známém Guantánamu na Kubě. Toto zařízení nechal po teroristických útocích zřídit tehdejší prezident USA George W. Bush, aby sloužilo k zadržení osob podezřelých z terorismu.
V den výročí útoků z 11. září události se pravidelně koná mnoho vzpomínkových akcí. Mezi ně se řadí i noční Tribute in Light, kterou tvoří 88 světlometů instalovaných v půdorysech WTC. Jakmile se zešeří, rozsvítí se, přičemž díky svému rozmístění se tak do výšky vzedmou dva sloupce připomínající ony věže.
Zdroje: irozhlas.cz, denik.cz, ustavprava.cz, britannica.com