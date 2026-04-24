Už máte podáno? Termín pro daňové přiznání je za rohem, v RSM za tímto účelem vytvořili appku, která se ptá sama od sebe

Jan Boháč
Dnes
Payminator | Daně
Autor: RSM

Letošní termín pro podání daňového přiznání vyprší už 4. května, kvůli čemuž nyní mnoho Čechů opět řeší, jak formulář vyplnit správně a bez zbytečných chyb. Právě s tím má pomoci nová aplikace Payminator od společnosti RSM, která uživatele provede celým procesem podobně jako daňový poradce. Novinka slibuje nejen větší jistotu, že nic důležitého neunikne, ale i výraznou úsporu času.

V loňském roce podalo daňové přiznání přibližně 2,4 milionu Čechů. Spousta z nich to udělala zcela sama, bez jakékoliv asistence od daňového poradce či jiného odborníka. V takovém případě ale může člověk celým procesem strávit i několik hodin, přičemž u lidí s kombinovanými zdroji příjmů či v jiných složitějších situacích navíc hrozí, že ve formuláři udělají nevědomé chyby.

Nejde přitom jen o spočítání základu daně. Zásadní rovněž je, jestli uživatel přiznal všechno, co přiznat měl, a jestli uplatnil vše, na co má nárok. Finanční správa má navíc v posledních letech stále více datových zdrojů pro křížovou kontrolu příjmů, takže chyby z opomenutí může odhalit jednodušeji než dřív.

A právě za účelem správného vyplnění daňového přiznání spustila poradenská společnost RSM novou webovou aplikaci s názvem Payminator. „Platforma vznikla jako dostupná alternativa určená lidem, kteří chtějí rychle a jednoduše zpracovat svoje daňové přiznání a mít jistotu, že mají vše v pořádku,“ uvádí produktový manažer aplikace Jakub Rosenbaum.

Funguje jako skutečný poradce

Podobných řešení, která s vyplněním daňového přiznání pomohou, existuje na trhu již celá řada. Novinka od RSM má podle Rosenbauma poskytovat výstup, jenž bude mnohem méně náchylný k chybám. Systém totiž lidem pokládá hlubší otázky rozdělené do kroků a provádí konkrétní kontroly, například limitů u odpočtů.

Vzhled aplikace Payminator | Daně

„Payminator nekopíruje strukturu formuláře, ale klade otázky, které by pokládal daňový poradce. Kontroluje například, zda příjem uživatele vůbec podléhá dani, nebo zda není od daně osvobozen, a ušetří mu tak zbytečné vyplňování. Ptá se, zda byl majetek ve společném jmění manželů (SJM) nebo nabytý ze zahraničí, protože na tom závisí způsob zdanění. A kde to dává smysl, navrhne optimalizaci: například sloučení nemovitosti prodané se ztrátou s jinou prodanou se ziskem, pokud jedna z nich v SJM byla a druhá ne,“ dodává Rosenbaum pro Euro.cz.

Payminator takto uživatele provádí celým daňovým přiznáním, přičemž jeho smyslem není jen dohlédnout na to, aby vyplněné údaje „seděly“, ale především lidem poradit a ohlídat vše, co je potřeba. Při designu aplikace se v RSM snažili zohlednit co nejvíce klasických problémů lidí, kteří si daňové přiznání podávají.

Win-win situace. Díky digitalizaci už účetní nejsou otroky své práce a mohou si přijít na lepší peníze. A firmám šetří celé dny, říká šéf wflow
Přečtěte si také:

Win-win situace. Díky digitalizaci už účetní nejsou otroky své práce a mohou si přijít na lepší peníze. A firmám šetří celé dny, říká šéf wflow

„Průvodce funguje na principu rozhodovacího stromu. Každá odpověď uživatele otevírá nebo zavírá další větve, díky čemuž aplikace zobrazuje jen to, co je pro konkrétní situaci relevantní. Výsledek je podobný konzultaci s poradcem: uživatel nemusí vědět, na co se ptát, protože se ho ptá aplikace. Celý systém je v aplikaci pečlivě naplánován tak, aby podavateli přiznání nic neuteklo. Vyhne se tedy klasickým situacím lidí, kteří nechávají přiznání na poslední chvíli: obvolávání známých či repetitivnímu googlování pro ověření, zda něco správně pochopili,“ objasňuje Rosenbaum.

Místo celého víkendu jen 20 minut

Zástupci RSM se dušují, že jejich aplikace podání daňového přiznání významně urychlí. Konkrétní délka ale samozřejmě záleží na složitosti situace daného člověka a na tom, zda má připravené veškeré potřebné podklady.

„U jednoduchého přiznání, souběhu zaměstnání či pronájmu s několika daňovými slevami, zvládne uživatel celý proces do 10 minut. Obsáhlejší situace s více zdroji příjmů a odpočty zaberou zhruba 15 až 20 minut. Je to zásadní rozdíl oproti tomu, kdy OSVČ, které si přiznání podávají samy, stráví v nervech klidně nad přiznáním celý víkend, především kvůli nejistotě nad tím, co všechno mohou uvést a uplatnit,“ doplňuje Rosenbaum.

Další velká akvizice. Poradenská společnost RSM převzala za desítky milionů korun skupinu Clarkson Hyde Czech Republic
Přečtěte si také:

Další velká akvizice. Poradenská společnost RSM převzala za desítky milionů korun skupinu Clarkson Hyde Czech Republic

Výsledný formulář si uživatel stáhne ve formátu PDF nebo XML a následně ho podá fyzicky nebo přes datovou schránku. K případnému nedoplatku zároveň aplikace vygeneruje QR kód pro rychlou platbu.

Na podzim přibude rozšíření pro účetní

Aplikace uživatelům nabízí hned dvě cesty, jak daňové přiznání vytvořit. Základní varianta počítá s jeho samostatným zpracováním, s nímž pomůže výše popsané dotazování. Ve variantě s živým poradcem uživatel formulář vyplní a odešle daňovému poradci ke kontrole. K dispozici jsou až dvě opravná kola a přímá komunikace přes sekci Zprávy, kde lze sdílet dokumenty a podklady.

„Chceme, aby si uživatel mohl vybrat míru zapojení odborníka podle své situace: od úplně samostatného vyplnění až po kompletní servis, kdy poradce přiznání zkontroluje a v budoucnu podá i za něj,“ popisuje Rosenbaum, podle něhož základní varianta aplikace stojí 299 korun, zatímco verze s expertem z RSM vyjde o tisícovku dráž.

Do budoucna pak má Payminator sloužit rovněž daňovým poradcům a účetním. Ti si budou moci snadno založit vlastní účet, spravovat přiznání více klientů na jednom místě, formulář po vyplnění zkontrolovat nebo zamítnout a podat ho přímo na finanční úřad přes aplikaci. Ke spuštění této služby chce RSM přistoupit už začátkem letošního podzimu.

Podnikatelé často zapomínají na domácí úkoly a své partnery prověřují až po uplynutí splatnosti faktur, říká Loukota ze Seyforu
Přečtěte si také:

Podnikatelé často zapomínají na domácí úkoly a své partnery prověřují až po uplynutí splatnosti faktur, říká Loukota ze Seyforu

„Aplikaci jsme spustili nejprve na uzavřeném počtu uživatelů a v podstatě s nulovým marketingem. Zatím tedy evidujeme stovky uživatelů a očekáváme ještě další před posledním termínem podání daňového přiznání. Nyní nám jde hlavně o zpětnou vazbu od uživatelů,“ uzavírá Rosenbaum.

Nejnovější články


Dnes

Nový přestupní uzel pro celou Afriku. V Etiopii začali budovat největší letiště na kontinentu za 12,5 miliardy dolarů

Dnes

„Hloupý“ stroj, který však může lidstvu zajistit dostatek levné energie. Německá firma chce dosáhnout průlomu ve fúzních reakcích

Dnes

Fotogalerie: Stavba Suezského průplavu trvala 10 let. Zpomalily ji písečné bouře i zápolení s nedostatkem vody

Dnes

Zkušenosti z války jako exportní artikl. USA nasazují ukrajinské „mozkové centrum“ obrany proti íránským dronům, tvrdí zdroje Reuters

Včera

Od omezování marží obchodníků po pracovní volno navíc a klimatizace nastavené na vyšší teploty. Ropný šok dopadá na celý svět

Včera

Musk vs. Altman: Soudní spor mezi dvěma vizionáři se blíží. OpenAI, její šéf i Microsoft mohou v případě prohry přijít o hodně

Včera

Zámky, tvrze i prvorepublikové vily znovu lákají. Historické nemovitosti se vracejí do hry jako stylové bydlení i zajímavá investice

22. 4. 2026

Býval to docela punk, říkají čeští foundeři o zdejším startupovém prostředí před 10 lety. Ale dokázali jsme, že i z Brna lze prorazit

22. 4. 2026

Průmyslové srdce Evropy se mění. Útlum německých automobilek otevírá cestu masivnímu rozvoji obranné výroby