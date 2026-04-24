Už máte podáno? Termín pro daňové přiznání je za rohem, v RSM za tímto účelem vytvořili appku, která se ptá sama od sebe

V loňském roce podalo daňové přiznání přibližně 2,4 milionu Čechů. Spousta z nich to udělala zcela sama, bez jakékoliv asistence od daňového poradce či jiného odborníka. V takovém případě ale může člověk celým procesem strávit i několik hodin, přičemž u lidí s kombinovanými zdroji příjmů či v jiných složitějších situacích navíc hrozí, že ve formuláři udělají nevědomé chyby.
Nejde přitom jen o spočítání základu daně. Zásadní rovněž je, jestli uživatel přiznal všechno, co přiznat měl, a jestli uplatnil vše, na co má nárok. Finanční správa má navíc v posledních letech stále více datových zdrojů pro křížovou kontrolu příjmů, takže chyby z opomenutí může odhalit jednodušeji než dřív.
Pokud se na vás vztahuje povinnost podat daňové přiznání, máte už letos splněno?
A právě za účelem správného vyplnění daňového přiznání spustila poradenská společnost RSM novou webovou aplikaci s názvem Payminator. „Platforma vznikla jako dostupná alternativa určená lidem, kteří chtějí rychle a jednoduše zpracovat svoje daňové přiznání a mít jistotu, že mají vše v pořádku,“ uvádí produktový manažer aplikace Jakub Rosenbaum.
Funguje jako „skutečný“ poradce
Podobných řešení, která s vyplněním daňového přiznání pomohou, existuje na trhu již celá řada. Novinka od RSM má podle Rosenbauma poskytovat výstup, jenž bude mnohem méně náchylný k chybám. Systém totiž lidem pokládá hlubší otázky rozdělené do kroků a provádí konkrétní kontroly, například limitů u odpočtů.
„Payminator nekopíruje strukturu formuláře, ale klade otázky, které by pokládal daňový poradce. Kontroluje například, zda příjem uživatele vůbec podléhá dani, nebo zda není od daně osvobozen, a ušetří mu tak zbytečné vyplňování. Ptá se, zda byl majetek ve společném jmění manželů (SJM) nebo nabytý ze zahraničí, protože na tom závisí způsob zdanění. A kde to dává smysl, navrhne optimalizaci: například sloučení nemovitosti prodané se ztrátou s jinou prodanou se ziskem, pokud jedna z nich v SJM byla a druhá ne,“ dodává Rosenbaum pro Euro.cz.
Payminator takto uživatele provádí celým daňovým přiznáním, přičemž jeho smyslem není jen dohlédnout na to, aby vyplněné údaje „seděly“, ale především lidem poradit a ohlídat vše, co je potřeba. Při designu aplikace se v RSM snažili zohlednit co nejvíce klasických problémů lidí, kteří si daňové přiznání podávají.
„Průvodce funguje na principu rozhodovacího stromu. Každá odpověď uživatele otevírá nebo zavírá další větve, díky čemuž aplikace zobrazuje jen to, co je pro konkrétní situaci relevantní. Výsledek je podobný konzultaci s poradcem: uživatel nemusí vědět, na co se ptát, protože se ho ptá aplikace. Celý systém je v aplikaci pečlivě naplánován tak, aby podavateli přiznání nic neuteklo. Vyhne se tedy klasickým situacím lidí, kteří nechávají přiznání na poslední chvíli: obvolávání známých či repetitivnímu googlování pro ověření, zda něco správně pochopili,“ objasňuje Rosenbaum.
Místo celého víkendu jen 20 minut
Zástupci RSM se dušují, že jejich aplikace podání daňového přiznání významně urychlí. Konkrétní délka ale samozřejmě záleží na složitosti situace daného člověka a na tom, zda má připravené veškeré potřebné podklady.
„U jednoduchého přiznání, souběhu zaměstnání či pronájmu s několika daňovými slevami, zvládne uživatel celý proces do 10 minut. Obsáhlejší situace s více zdroji příjmů a odpočty zaberou zhruba 15 až 20 minut. Je to zásadní rozdíl oproti tomu, kdy OSVČ, které si přiznání podávají samy, stráví v nervech klidně nad přiznáním celý víkend, především kvůli nejistotě nad tím, co všechno mohou uvést a uplatnit,“ doplňuje Rosenbaum.
Výsledný formulář si uživatel stáhne ve formátu PDF nebo XML a následně ho podá fyzicky nebo přes datovou schránku. K případnému nedoplatku zároveň aplikace vygeneruje QR kód pro rychlou platbu.
Na podzim přibude rozšíření pro účetní
Aplikace uživatelům nabízí hned dvě cesty, jak daňové přiznání vytvořit. Základní varianta počítá s jeho samostatným zpracováním, s nímž pomůže výše popsané dotazování. Ve variantě s živým poradcem uživatel formulář vyplní a odešle daňovému poradci ke kontrole. K dispozici jsou až dvě opravná kola a přímá komunikace přes sekci Zprávy, kde lze sdílet dokumenty a podklady.
„Chceme, aby si uživatel mohl vybrat míru zapojení odborníka podle své situace: od úplně samostatného vyplnění až po kompletní servis, kdy poradce přiznání zkontroluje a v budoucnu podá i za něj,“ popisuje Rosenbaum, podle něhož základní varianta aplikace stojí 299 korun, zatímco verze s expertem z RSM vyjde o tisícovku dráž.
Do budoucna pak má Payminator sloužit rovněž daňovým poradcům a účetním. Ti si budou moci snadno založit vlastní účet, spravovat přiznání více klientů na jednom místě, formulář po vyplnění zkontrolovat nebo zamítnout a podat ho přímo na finanční úřad přes aplikaci. Ke spuštění této služby chce RSM přistoupit už začátkem letošního podzimu.
„Aplikaci jsme spustili nejprve na uzavřeném počtu uživatelů a v podstatě s nulovým marketingem. Zatím tedy evidujeme stovky uživatelů a očekáváme ještě další před posledním termínem podání daňového přiznání. Nyní nám jde hlavně o zpětnou vazbu od uživatelů,“ uzavírá Rosenbaum.