Jako z filmu K zemi hleď! Americká firma představila originální plán pro vesmírnou těžbu kovů i vody

Kolem naší Země se pohybuje velké množství relativně malých asteroidů, respektive planetek, které už dlouho přitahují pozornost odborníků. Tyto vesmírné objekty jsou zajímavé hlavně z toho důvodu, že jsou bohaté na různé uhličitany, křemičitany a kovy, a to včetně mnoha vzácných minerálů, jež by se lidstvu mohly hodit.
Není proto divu, že v uplynulých letech vzniklo hned několik společností zabývajících se možností vesmírné těžby a tím, jak vytěžené horniny následně dopravit na Zemi. Americká TransAstra se ale podle serveru Ars Technica rozhodla jít trochu jinou cestou. Jejím cílem je využít asteroidy k produkci méně vzácných minerálů, jež by ale byly zpracovány přímo v kosmu.
Že je takový záměr troufalý? Dost možná. Investora, který zafinancuje studii proveditelnosti navrhované mise New Moon, už ale TransAstra získala. A tak se nyní její lidé mohou již plně soustředit na to, jakým konkrétním způsobem vyhlídnutý asteroid, který je velký asi jako rodinný dům a váží přibližně sto tun, zachytit a přemístit.
„Představujeme si, že se tato mise stane základem pro robotický výzkum a vývoj v oblasti zpracování a výroby materiálů. Z dlouhodobého hlediska bychom místo stavby vesmírných zařízení na Zemi mohli tyto materiály získávat přímo ze surovin ve vesmíru,“ řekl Joel Sercel, generální ředitel TransAstra. Podle šéfa americké firmy přitom existuje asi 250 potenciálních asteroidů s průměrem do 20 metrů, které by se daly využít například k těžbě vody, jež by mohla sloužit jako palivo, potažmo k produkci kovů třeba pro solární panely.
Firma uzavřela smlouvu s NASA
Klíčovou součástí celého procesu je technologie záchytných vesmírných vaků. Tento obrovský pytel vyrobený z laminátů, jako je kapton, se má roztáhnout tak, aby obklopil celý asteroid a umožnil jeho odtažení na jiné místo. Tím bude vesmírné zařízení pro zpracování minerálů New Moon, které se má nacházet v takzvaném liberačním bodě L2 na spojnici mezi Zemí a Sluncem, asi 1,5 milionu kilometrů od naší planety.
TransAstra už má za sebou první úspěšné testy. V září loňského roku totiž na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) doletěl prototyp jejího vaku o délce jednoho metru, přičemž jeden z astronautů jej ve vesmírném vakuu úspěšně otevřel a následně i zavřel.
Právě díky tomu získala TransAstra důležitou smlouvu s americkou vesmírnou agenturou NASA v hodnotě asi 2,5 milionu dolarů (téměř 53 milionů korun). Cílem kontraktu je nyní zvětšit velikost nafukovacích záchytných vaků na průměr deseti metrů, což má stačit pro zachycení většiny malých asteroidů.
První mise může odstartovat už za dva roky
Důležitou součástí celé mise je samozřejmě i vesmírná loď. Tu ale TransAstra vyvíjet nehodlá, takže využije služeb jiné kosmické firmy. „Studujeme celou průmyslovou základnu, abychom zjistili, kdo by nám vesmírnou loď dodal. Myslíme si, že ve Spojených státech existuje mnoho možností dodavatelů potřebných lodí a z hlediska proveditelnosti se zabýváme jejich výkonem a nákladovou efektivitou,“ vysvětlil Sercel.
Úspěch projektu bude každopádně záviset i na výsledcích zmíněné studie proveditelnosti. Ta má být podle Sercela dokončena už letos v květnu, přičemž jejím hlavním cílem bude upřesnit současný plán mise a její trajektorii a také najít ideální kosmickou loď pro let do vesmíru.
Pokud se vše povede, jak má, a mise New Moon získá i potřebné financování, mohla by být spuštěna již v roce 2028 nebo 2029. „Náklady první mise odhaduji na několik set milionů dolarů. Což možná zní na první pohled jako příliš vysoká částka, avšak jedná se o průlom, který lidstvo potřebuje, pakliže chce začít vytvářet svoji budoucnost v jiných částech sluneční soustavy s materiály, jež nepocházejí ze Země,“ uzavřel Sercel.