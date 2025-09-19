Tempo poklesu těžby ropy a zemního plynu se zrychluje, a to navzdory stamiliardovým investicím, varuje IEA

Těžba světových ložisek ropy a zemního plynu v poslední době klesá mnohem rychlejším tempem, než se původně očekávalo. Vyplývá z nové zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), která analyzovala data ze zhruba 15 tisíc ropných a plynových polí po celém světě.
Jedním z hlavních důvodů klesající produkce je fakt, že 80 procent světové ropy a 90 procent zemního plynu pochází z ložisek, jež dosáhla vrcholu těžby. Průměrné globální tempo ročního poklesu po dosažení vrcholu je přitom 5,6 procenta u konvenční produkce ropy, respektive 6,8 procenta v případě zemního plynu.
Zásadní roli hraje i skutečnost, že se v poslední době zvyšuje podíl ropy a plynu pocházející z břidlicových ložisek a hlubokomořských polí. U nich každopádně často dochází k poměrně prudkému propadu produkce už krátce po zahájení těžby.
„Současné tempo poklesu těžby je skutečně zjevný a zásadní problém, který ale nikdo nechce řešit. Naše nová analýza přitom ukazuje, že míra poklesu produkce se v posledních letech zrychlila,“ uvedl podle agentury Reuters výkonný ředitel IEA Fatih Birol.
Stávající investice nestačí
Ropné společnosti si samozřejmě nepříznivou situaci uvědomují a snaží se ji řešit masivními investicemi do stávajících ložisek. Ty podle Financial Times v posledních letech dosahují zhruba 500 miliard dolarů ročně (více než 10 bilionů korun), přičemž tyto peníze míří především na údržbu starých polí a na to, aby se s pomocí různých technologií udržela nynější úroveň těžby.
Ani zmíněná částka ovšem k zachování produkce nestačí, a zároveň kvůli tomu zbývá už jen omezené množství finančních prostředků na jiné projekty pro zvýšení kapacity. „Pouze malá část každoročních investic do produkce ropy a zemního plynu se používá k uspokojení rostoucí poptávky. Naopak téměř 90 procent investic do těžby ropy a zemního plynu jde na omezení ztrát produkce na stávajících polích,“ doplnil Birol.
Ve své zprávě IEA rovněž zdůraznila, že považuje za zásadní, aby se v investicích do těžebních polí pokračovalo alespoň na stávající úrovni. Kompletní zastavení všech investičních projektů by totiž podle agentury snížilo dodávky ropy o 5,5 milionu barelů denně ročně, což se zhruba rovná produkci Brazílie a Norska dohromady.
Nejnovější zjištění IEA každopádně představují poměrně zásadní změnu postoje této organizace, která ještě loni varovala, že těžební průmysl čelí „ohromujícímu přebytku“ ropy, v důsledku něhož by se mnoho producentů mělo „zaměřit na své stávající obchodní plány“. Právě ropné společnosti tedy analýzu bezpochyby uvítají, jelikož podporuje jejich dlouhodobé tvrzení, že k udržení současné úrovně dodávek ropy a zemního plynu budou potřeba rozsáhlé investice.