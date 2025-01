Technická stavba s duší venkova. Studio SOA navrhlo v Dolních Jirčanech hasičskou zbrojnici kombinující funkčnost a moderní architekturu

Hasičskou zbrojnici v obci Psáry a Dolní Jirčany nedaleko Prahy navrhlo studio SOA architekti (akronym, který znamená „Sons of Architecture“) tak, aby svým designem a objemem připomínala typologii venkovských stodol. Zároveň její obdélný tvar a sedlová střecha vizuálně propojují stavbu se základní školou Amos stojící přes ulici.

Objekt se nachází na téměř trojúhelníkovém pozemku mezi rodinnými domy a zmíněnou školou, proto jeho podoba a výška citlivě reagují na okolní zástavbu. Umístění na kraji obce pak zajišťuje zdejším dobrovolným hasičům výhodnou polohu pro rychlé a efektivní zásahy, které mnohdy provádějí se svojí víceméně profesionální technikou i na Pražském okruhu.

Soubor budov je výzvou pro architekty

Hasičská zbrojnice byla zkolaudována na konci roku 2024 a obec do ní investovala 28 milionů korun. Studio SOA bylo vybráno na základě veřejné soutěže, stejně jako tomu bylo u již zmíněné ZŠ Amos. Ta byla dokončena v roce 2019 a do výběrového řízení na její výstavbu dorazilo okolo 60 architektonických návrhů. Podle slov starostky Vlasty Málkové se dokonce zúčastnily i zahraniční architektonické kanceláře.





Vítězství tehdy představovalo pro SOA velkou výzvu. Byla to jejich první základní škola, navíc v podobě energeticky pasivní budovy. „U takového projektu je nutná souhra více disciplín – spojuje v sobě jídelnu, tedy restaurační zařízení, kanceláře v podobě kabinetů, třídy jako meeting prostory a sportoviště,“ komentuje návrh ZŠ Amos jeden ze tří partnerů SOA Štefan Šulek. „Navíc většinou taková stavba plní také komunitní úlohu. A pokud se podaří navázat dalším projektem jako v Psárech a Dolních Jirčanech, a vytvořit tak celý soubor budov, je to pro nás velká výzva, protože taková příležitost se nenaskytne příliš často,“ dodává.

Okno pro veřejnost i komfortní zázemí pro hasiče

Co se samotné zbrojnice týče, od samého začátku pracoval její návrh se třemi odlišnými teplotními zónami – exteriér, garáž a vestavba. Jejich technické řešení a provozní oddělení byly součástí architektonického konceptu, který řešil i tepelně izolační vlastnosti. Objekt je navržen jako ocelová hala opláštěná průsvitnou polykarbonátovou fasádou, do níž je nezávisle umístěna „lehká“ dřevěná vestavba.

Polykarbonátová fasáda propojuje interiér s exteriérem a chrání techniku před nepříznivými vlivy počasí, zatímco dřevěná vestavba poskytuje dobrovolným hasičům komfortní zázemí. Velkoformátové okno na východní fasádě směrem do ulice pak přibližuje veřejnosti jejich práci a nabízí zajímavé pohledy do interiéru. Vše doplňují dvě schodiště, jedno interiérové z ohýbaného plechu, druhé exteriérové z pozinkované konstrukce přiléhá na severní fasádu. Architektura tak zde naprosto přirozeně kombinuje funkčnost s estetikou.

Další investice do rozvoje obce

Obec Psáry a Dolní Jirčany do svého rozvoje investuje dlouhodobě. Mimo jiné i z toho důvodu, že se v posledních letech počet zdejších obyvatel zvýšil z někdejších 1,8 na zhruba 4,4 tisíce. „Usilujeme proto, abychom obec stabilizovali a aby se zde lidem dobře žilo. Nestojíme o to, abychom se stali jen jakousi ‚noclehárnou‘,“ říká starostka Málková.

Nejde přitom jen o již zmíněných 28 milionů za hasičkou zbrojnici či 400 milionů korun investovaných do ZŠ Amos. Vloni obec investovala například do stavby vodovodního přivaděče nebo automobilu s profesionální výbavou pro zdejší hasiče. V letošním roce by to pak měla být nová ČOV za 170 milionů.