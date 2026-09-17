Technici a ajťáci jsou v kurzu, juniorní pozice ubývají. Firmy hledají zkušenosti i technologické dovednosti

Čeští zaměstnavatelé v současnosti hledají především zkušené odborníky, kteří kromě své profese rozumějí technologiím. Jiné startovní pozice naopak z trhu postupně mizí.
Co se druhé strany týče, při rozhodování o nové pracovní nabídce zůstává stále nejdůležitějším faktorem mzda, zároveň nicméně platí, že lidé čím dál častěji berou v potaz celý balíček podmínek. „Uchazeči sledují flexibilitu, pracovní dobu, dojezdovou vzdálenost, která by ideálně neměla překročit půl hodiny, pracovní prostředí či možnosti dalšího rozvoje. Zaměstnavatelé proto musí při náboru mnohem více přemýšlet nad atraktivitou své nabídky,“ uvádí šéf Graftonu Recruitment a Gi Group Martin Malo s tím, že mzdy zároveň nerostou stejně rychle napříč Českem.
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Ve většině oborů a regionů se jejich meziroční nárůst pohyboval mezi čtyřmi a šesti procenty. Rychlejší tempo i větší tlak na další zvyšování zaznamenal mzdový průzkum zmíněných společností zejména u nedostatkových technických a provozních profesí ve stavebnictví, výrobě, logistice a IT. Nejlépe je na tom s 6,2procentním nárůstem celkem nepřekvapivě Praha, kde je průměrná mzda o 28 procent vyšší než ta celorepubliková, zatímco v Karlovarském kraji je naopak o 14,4 procenta nižší. Celostátní průměr činí necelých 52 tisíc korun.
Právě v Karlovarském, ale také v Ústeckém kraji přitom panuje poměrně specifická situace, neboť část kvalifikovaných pracovníků odtud odchází za lepším ohodnocením do sousedního Německa. Což na druhou stranu nic nemění na skutečnosti, že zdejší okresy se poněkud paradoxně spolu s Karvinou a Bruntálem řadí mezi regiony s nejvyšším počtem uchazečů na jedno pracovní místo.
Opačná situace panuje v krajích s vysokou koncentrací zaměstnavatelů. Zejména v Praze, ve středních Čechách a na jižní Moravě, kde firmy o lidi soutěží a hledají nové zdroje kandidátů. Nejčastěji se přitom zaměřují na pracovníky ze zahraničí, bez nichž by celá řada sektorů fungovala jen obtížně, lidi na rodičovské dovolené či generaci 55+, kterým stále častěji nabízejí zkrácené úvazky či větší flexibilitu.
Firmám chybějí lidé, absolventům zkušenosti
Co se týká nezaměstnanosti, celorepublikový průměr je pětiprocentní. Ovšem u absolventů je to mnohem více, a sice přes dvanáct procent, ačkoliv ještě před třemi lety to bylo zhruba o tři procentní body méně. Průměr EU se pak pohybuje kolem patnáctiprocentní hranice.
Faktem také je, že firmy mají problém s absolventy pracovat – adaptaci nového vysokoškoláka se osobně věnuje jen asi čtvrtina manažerů. Nedostatečný onboarding přitom může pochopitelně přispívat k odchodům, pokud realita po nástupu neodpovídá slibům zaměstnavatele.
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„Absolventi totiž vstupují na trh práce s vyššími mzdovými očekáváními než před pár lety, protože výrazně vzrostly jejich životní náklady, zejména ty na bydlení. Zaměstnavatelé ale zároveň očekávají, že vyšší nástupní mzda bude podložena odpovídajícími dovednostmi. Velkou výhodu proto mají mladí lidé, kteří už během studia získali praxi, ovládají cizí jazyky a umějí pracovat s digitálními technologiemi včetně AI nástrojů,“ vysvětluje Malo.
Na trhu práce je navíc podle něj velký přetlak lidí z humanitních oborů, takže technicky vzdělaní absolventi, kterých je stále nedostatek hlavně ve strojírenství a elektrotechnice, mají šanci dostávat až o třetinu vyšší nástupní mzdu. Naopak převis uchazečů je v administrativě, zákaznických službách, marketingu a HR, kde je konkurence vysoká a část absolventů končí mimo svůj obor.
3F jako mantra benefitů
Kromě samotné mzdy nabývají na významu benefity, jejichž mantrou zůstávají takzvaná 3F (z anglického Finance, Free time a Flexibility, tedy peníze, volný čas a flexibilita). Jejich dostupnost se ale poměrně výrazně liší podle typu práce. Zatímco u bílých límečků má třeba pět týdnů dovolené více než 70 procent vysokoškolsky vzdělaných lidí, v případě manuálních pracovníků je to jen polovina. Přesně naopak je to s takzvanými sick days, které získávají na významu i v souvislosti s debatou o návratu karenční doby.
Co se týká flexibility, stále nejde o standard. Navíc platí, že pro každou skupinu znamená něco jiného. U administrativních zaměstnanců jde hlavně o možnost řídit si pracovní čas – flexibilní pracovní dobu by ocenilo 95 procent lidí. Ve skutečnosti ji mají ale jen čtyři z deseti. A paradoxem je, že pevný režim přetrvává i při práci z domova.
U modrých límečků je pak klíčová možnost ovlivnit směny. Nějakou formu pružné pracovní doby přitom uvádějí téměř dvě pětiny zaměstnanců.
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Ona flexibilita je zároveň i nástroj, jak zapojit více lidí do pracovního trhu. Naneštěstí, v Česku pracuje na částečný úvazek jen desetina zaměstnaných, zatímco v EU je to o sedm procentních bodů více. Další chybou zaměstnavatelů je, že každý třetí z nich se svými lidmi během rodičovské prakticky nekomunikuje a necelé tři čtvrtiny jim v této době neumožňují přístup k internímu vzdělávání. V době nedostatku lidí tak firmy přicházejí o část pracovního potenciálu, který by šel využít pružnějšími formami práce.
Pay gap čeká na pravidla
Vedle benefitů se mění také pohled na odměňování. Genderový pay gap dosahuje v Česku podle Eurostatu 18,5 procenta ve prospěch mužů, v důsledku čehož patří tuzemsko na chvost celé Unie – podle Mala z Graftonu je dokonce druhé nejhorší. Do toho zároveň přichází evropská směrnice o transparentnosti odměňování, která od firem požaduje, aby svůj systém sladily s novými pravidly k 1. lednu 2027.
Nutno každopádně podotknout, že ona transparentnost neznamená stejnou mzdu pro všechny. Zaměstnavatelé ale musejí být schopni vysvětlit rozdíly objektivními a genderově neutrálními kritérii, například zkušeností, výkonem, odpovědností nebo kritickým know-how. Dle odborníků tak nejde jen o splnění legislativní povinnosti, nýbrž i o nástroj pro posílení důvěry zaměstnanců a reputace dané firmy.