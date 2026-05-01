Taylor Swift chce chránit svůj hlas a fotku před zneužitím od umělé inteligence. Inspirovala se u Matthewa McConaugheyho

Jedna z nejslavnějších zpěvaček současnosti Taylor Swift chce zamezit tomu, aby byly její osobní charakteristiky, jako je třeba podoba či hlas, nějakým způsobem zneužity umělou inteligencí. Společnost TAS Rights Management, kterou Swift vlastní, totiž podala hned tři žádosti o zřízení ochranné známky, přičemž podle listu The Guardian tento krok souvisí právě se současným děním okolo AI.
V prvních dvou podaných žádostech jde o zvukové ochranné známky, v nichž zpěvačka říká fráze „Ahoj, tady je Taylor Swift“ a „Ahoj, tady je Taylor“. Třetí žádost se pak týká známé fotky pořízené během koncertního turné Eras, přičemž dle žádostí jde o „fotografii Taylor Swift, která drží růžovou kytaru s černým páskem, má na sobě vícebarevný duhový overal se stříbrnými botami a stojí na růžovém pódiu před vícebarevným mikrofonem s fialovými světly v pozadí.“
Falešnou fotku zpěvačky zneužil i Trump
Snaha zpěvačky o zamezení zneužití své fotografie a hlasu není příliš překvapivá. Podoba Taylor Swift byla totiž v minulosti použita v mnoha obrázcích vytvořených umělou inteligencí, a to včetně falešných sexuálně explicitních „fotografií“. Zdaleka přitom nešlo jen o díla jejích fanoušků či haterů – třeba v roce 2024 zveřejnil Donald Trump na sociální síti Truth Social několik AI obrázků, které ukazovaly, že ho Swift podporuje v prezidentské kampani, ačkoliv to nebyla pravda.
I přesto bude ale zajímavé sledovat, zda zřízení ochranné známky na zpěvaččin hlas projde. „Pokus o registraci mluveného hlasu celebrity je nové použití ochranné známky, které dosud nebylo u soudu nikdy testováno,“ uvedl právník Josh Gerben, jenž se zabývá oblastí duševního vlastnictví.
Podle jeho názoru se hudebníci dosud spoléhali na autorská práva, umělá inteligence ale nyní uživatelům umožňuje vytvářet zcela nový obsah, který napodobuje hlas zpěváka, aniž by jakkoliv kopíroval existující nahrávku. Takové jednání zatím nezákonné není, právě ochranná známka by to ale mohla změnit.
„Díky registraci specifických frází spojených s jejím hlasem může Taylor Swift napadnout nejen identické reprodukce, ale také napodobeniny, které jsou ‚matoucím způsobem podobné‘. Právě to je totiž klíčový standard v právu ochranných známek,“ doplnil Gerben. V praxi to může znamenat, že ochranná známka by mohla umělé inteligenci úplně zabránit používat zpěvaččinu podobu i hlas v jakékoliv podobě.
Alright, alright, alright
Podobnou žádost o zřízení ochranné známky začátkem letošního roku podala rovněž další celebrita – americký herec Matthew McConaughey. Ten si nechal zaregistrovat svoji slavnou hlášku „alright, alright, alright“ z filmu Omámení a zmatení z roku 1993, a to spolu se svou podobou a hlasem. I toto opatření má zabránit umělé inteligenci v McConaugheyho neoprávněném napodobování.
„Můj tým a já chceme vědět, že když bude můj hlas nebo moje podoba někde použita, je to proto, že jsem to schválil a podepsal. Chceme vytvořit jasnou hranici ohledně vlastnictví, přičemž souhlas a uvedení zdroje by měly být normou i ve světě umělé inteligence,“ nechal se tehdy slyšet McConaughey.
Jak velké dopady budou tyto kroky na svět umělé inteligence mít, je zatím těžké odhadnout. Samozřejmě ale nelze vyloučit ani scénář, že v budoucnu k porušení ochranných známek dojde a povede to ke složitým soudním procesům.