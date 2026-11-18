Za vznikem kuchařské akademie stál podle jejího spolumajitele a šéfkuchaře Petra Heneše především dlouhodobý zájem hostů restaurace Long Story Short, kteří chtěli „odkoukat“ některé z dovedností tamního týmu. A tak jim jako správný podnikatel letos v létě vyhověl a uspořádal kurzy vaření venku na nádvoří, jež se věnovaly především grilování. „Mělo to velký úspěch a lidi to opravdu bavilo. Hned potom jsme tedy přemýšleli, jakým způsobem podobné kurzy udělat celoročně. Bohužel jsme ale v tu chvíli neměli vhodné prostory,“ popisuje Heneš pro Euro.cz.
Situace se změnila až s nabídkou na využití studia v Hanáckých kasárnách, které jsou přímo přes ulici od budovy, v níž Long Story Short sídlí. Sám prý neváhal ani minutu, jelikož se mu po vaření ve skutečnosti docela stýskalo, neboť se v poslední době musel věnovat spíše řízení svých dalších podniků. K nim kromě samotné restaurace spadá ještě pekárna, hostel a Bistro Central v Muzeu umění Olomouc.
„Vaření je můj život, ale na druhou stranu už nechci stát každý den 14 hodin u plotny, protože pak toho má člověk takříkajíc plný brejle. Chtěl jsem se tedy do kuchyně vrátit spíše jen nějakou zábavnou formou. A právě Culinary Academy je z tohoto hlediska skvělá, protože se můžu s lidmi dělit o své zkušenosti a do toho si i zavařit, takže mě to opravdu baví,“ uvádí.
Kuchařská show naživo
Jak takový kurz vaření pod vedením Heneše probíhá, jsme si vyzkoušeli i my v redakci. Naším cílem bylo připravit tři (naštěstí nepříliš složitá) jídla: hovězí tatarák, linguine s krevetami a flambovaný banán. Suroviny, veškeré potřebné vybavení a podrobný recept jsme samozřejmě dostali k dispozici, a šéfkuchař nám zároveň ještě vždy před vařením přiblížil, jak máme postupovat a na co si máme dávat pozor.
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Při vaření Heneš i jeho spolupracovník procházeli mezi účastníky, odpovídali na naše dotazy a radili nám, jak jídlo lépe dochutit. Pomohli také s asi nejtěžší částí, kterou bylo samotné flambování dezertu, při němž z pánve šlehaly plameny. A přestože šlo o vskutku působivou podívanou, sami doma bychom to raději nezkoušeli.
Naše obavy z toho, abychom vše stíhali, se záhy rozplynuly. Ačkoliv měl každý své vlastní tempo a někdo byl hotový dřív, menší zpoždění ničemu nevadilo. Rozhodně nešlo o žádný závod s časem. Po každém chodu jsme navíc měli prostor si jídlo v klidu vychutnat u prostřeného stolu a teprve pak jsme se posunuli k dalšímu vaření, což jsme pochopitelně všichni uvítali.
Velmi zajímavou součástí kurzu byla i možnost vidět zkušeného šéfkuchaře naživo. Místy bylo skoro až neuvěřitelné, s jakou lehkostí a samozřejmostí Heneš s kuchařským náčiním pracuje. Jenže tím spíš jsme si vzápětí uvědomili, jak nemotorně jsme ve srovnání s ním působili my. Ne všechno se nám povedlo udělat přesně tak, jak bychom asi měli. Na druhou stranu jsme si ale z kurzu odnesli několik zajímavých tipů, které se nám jistě budou hodit i doma v kuchyni.
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Kromě získaných znalostí navíc rozhodně stojí za zmínku i samotné jídlo. Linguine s krevetami byly naprosto skvělé, takže je do našeho jídelníčku odteď budeme zařazovat pravidelně.
Jaký je tedy náš závěr? Pokud vás vaření baví a chcete se v něm trochu zlepšit, olomouckou školu vaření vám můžeme pouze a jen doporučit. To říkáme s naprosto klidným svědomím.
Od italských omáček po francouzské dezerty
Nabídka kurzů Culinary Academy pokrývá široké spektrum různých gastronomických odvětví. Účastníci se mohou zaměřit třeba na kuchyně v jednotlivých světových regionech, konkrétní techniky i práci s určitými druhy surovin. V nejbližší době jde například o kurzy přípravy italských těstovin a omáček, asijských knedlíčků a závitků nebo pečení dukátových buchtiček či máslových loupáků.
„Máme tady poměrně rozsáhlou nabídku, ať už je to kuchyně Asie, Itálie, Francie, pečení dortů, chleba, kynutého těsta a zpracování masa. A počítáme s tím, že kurzy, které budou nejvíce žádané, budeme pochopitelně opakovat častěji,“ přibližuje Heneš.
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Kromě spolumajitele Long Story Short je povede i současný šéfkuchař restaurace Karel Kasík. Akademie však počítá také s mnoha dalšími hosty, kteří přinesou vlastní zkušenosti ze svých gastronomických podniků. Patří mezi ně třeba Petr Brňák z pražské restaurace Dian, jež se specializuje na moderní vietnamskou a asijskou kuchyni, nebo Ondřej Hutník z Dvora Perlova voda, který má zkušenosti z restaurace Sia a z mnoha cest po Asii.
Pekařka Andrea Kubínanová pak povede lekce zaměřené na kváskový chléb, při nichž se účastníci seznámí s péčí o kvásek, s přípravou těsta i se samotným pečením. A cukrář Miroslav Beláň zase zájemce naučí práci s odpalovaným těstem, krémy a francouzskými dezerty, jako jsou profiterolky, éclairky nebo Paris-Brest.
Chystá se pivnice i samoobslužná jídelna
Culinary Academy plánuje uspořádat přibližně osm až deset kurzů každý měsíc. Obvykle mají trvat čtyři až šest hodin a stejně jako v našem případě budou probíhat v menších skupinách, zpravidla o osmi až dvanácti účastnících. Kurzy budou podle Heneše stát kolem 3,5 tisíce korun, přičemž kromě surovin je v ceně rovněž občerstvení a pití a zapůjčení stylové kuchařské zástěry.
Vedle škol vaření připravuje akademie i programy na míru pro firmy či soukromé skupiny. „Když budou kurzy spojené s oslavou narozenin nebo firemními večírky, dají se zkombinovat třeba s degustací vína nebo přípravou koktejlů, a pak můžeme obsloužit až 30 lidí,“ vypočítává Heneš.
Současnou nabídku chce navíc Culinary Academy ještě dále rozšiřovat. S příchodem teplejšího počasí Henešův tým naváže na úspěšnou letní školu vaření a opět nabídne i oblíbené venkovní kurzy grilování. Kromě toho jsou v plánu rovněž kurzy přípravy steaků nebo výroby chleba, bruschett a pizzy na dřevěném uhlí. Zároveň v Long Story Short chystají i několik dalších novinek, které zaujmou široké spektrum lidí.
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„Příští rok chceme přímo zde v Hanáckých kasárnách otevřít pivnici a kantýnu. A když říkám kantýnu, myslím opravdu klasickou samoobslužnou jídelnu s výdejem na tácky a zaměřením na typická česká jídla, jako je třeba guláš nebo vlašský salát s rohlíkem. V téhle budově totiž bude spousta zaměstnanců, a my chceme, aby se mohli najíst rychle, kvalitně a za dobrou cenu, čemuž právě pomůže i samoobslužný režim. A kromě toho zde chceme otevřít ještě kavárnu,“ uzavírá Heneš.