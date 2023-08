Tam, kde budí ptáci a šumí les. Do glampingových míst investují majitelé miliony, staví bubliny i neviditelné chatky

Zatímco ještě před lety bylo označení glamping pro mnoho lidí ekvivalentem španělské vesnice, dnes jde o turisty velmi hojně vyhledávanou atrakci, která jim slibuje spojení přírody a pohodlí. Posed, iglú nebo treehouse. Ve spolupráci s Amazing Places jsme dali dohromady výčet nevšedních projektů, které, ačkoli pocházejí z dílny různých majitelů, slibují to samé: originální zážitek daleko od lidí. Tady je máte.

Hidden Retreat – ubytování nad zatopeným lomem

Koupání v lomu bývá díky čisté vodě a nevšednímu prostředí samo o sobě kouzelným zážitkem. A co teprve, kdyby ho měl člověk jen ,sám pro sebe‘? Tak jako v případě Hidden Retreat – glampingového místa, které kromě pohledu na zatopený lom Hranice nedaleko Lipnice nad Sázavou nabízí také útočiště všem, kdo chtějí uniknout od civilizačních nešvarů. Ubytovaní hosté zde budou v útulné kabině, dominancí celého místa však bezesporu zůstává plovoucí sauna, za kterou stojí architekti z ateliéru HRA. Ti objekt postavili přímo na místě, a to bez použití techniky. Jejich práce byla následně nominována na Českou cenu za architekturu za rok 2022.

Hidden Retreat patří k pandemickým projektům. Jeho majitelem je Michal Čapek, jenž dlouhá léta provozuje cestovní kancelář. „Když začal covid, tak jsme nejdřív repatriovali klienty ze všech možných částí světa a pak už jen rušili a rušili zájezdy. A protože jsem se začal nudit, hledal jsem něco, čím se zabavit. A pak jsme našli tenhle nádherný lom, který byl na prodej i s přilehlou chatou,“ vzpomíná Čapek.

Lom byl na prodej dlouhých pět let, než jej Čapek se svoji ženou objevil. Místo sevřené skalami a lemované stromy ho nakonec učarovalo natolik, že se rozhodl vyměnit počítač za motorovou pilu, lopatu i krumpáč a začal realizovat sny, které posbíral během let prožitých v Asii. „Lom vznikal desetiletí dnes již nepředstavitelně těžkou lidskou dřinou. A ta energie, která je tady cítit z každého kamene, teď nabíjí naše hosty přijíždějící za klidem a odpočinkem,“ uzavírá s tím, že i bez koupě pozemků ho celý projekt vyšel na několik milionů. A kolik za noc s výhledem na zatopený lom zaplatí zájemci? Absolvovat ji mohou od 6100 korun.





Treehouse Amálka – tam, kde spí ptáci

Toužili jste jako malí po domku na stromě? Pokud se vás dětský sen drží i v dospělosti, anebo jej chcete splnit vlastním ratolestem, máte příležitost. Přespání v korunách stromů dnes nabízí celá řada glampingových míst. Mezi nimi třeba Treehouse Amálka, ke které náleží i soukromá sauna. Nachází se na samotě hluboko v lese a nabízí přímý výhled na Ještěd. Ten navíc umocňuje fakt, že ve stromech posazený posed nedisponuje téměř žádnými pravými úhly.

Moderní technologie zde nečekejte. Aby byl zážitek z pobytu v přírodě ještě intenzivnější, není do objektu zavedena elektřina. A to ani ta solární. Jediným zdrojem světla ve tmě tak zůstávají svíčky. „Vodítkem pro nás byla právě jednoduchost a stavba, co nejméně podobná tomu, na co jsme doma zvyklí,“ uvádí pro Euro.cz majitelka Klára Beranová. Ta celý projekt řešila víceméně svépomocí.

Celkem jí dřevěná stavba v korunách stromů vyšla na 1,3 milionu korun. Tím ale investice nekončí. „Amálka se v jarní odstávce každý rok kompletně rekonstruuje, podlaha se brousí, vše se přetírá a samozřejmostí je výměna veškerých matrací a lůžkovin,“ přibližuje Beranová a dodává, že jedině tak dostojí očekávání každého návštěvníka. Ty kromě projektu jako takového pravděpodobně ocení třeba masivní porcelán či ručně vyráběné doplňky. Za nocleh mimo civilizaci zájemci zaplatí od 3500 korun.

Glamping Ventus – inspirováno severskou kulturou

Fakt, že k životu ve skutečnosti tolik věcí nepotřebujeme, se v dnešní materiální společnosti tak trochu ztrácí. Není tedy na škodu si takové věci jednou za čas připomenout. Jako stvořený je k tomuto účelu tiny domek Glamping Ventus, který vznikl s pokorou ke krajině a se vzpomínkami na dětství. Obojí v kombinaci s láskou k designu a architektuře.

„Vždycky jsem obdivovala severské země a tamní architekturu, jejímž hlavním pilířem je úcta k přírodě a funkční design,“ vysvětluje majitelka Eva Kučerová. Její projekt začal jako malý nenápadný domek u lesa. Bez elektřiny a vody. Jediné napojení, o kterém se v případě tohoto objektu dalo hovořit, tak bylo to na přírodu.

Proudem i tekoucí vodou dnes Glamping Ventus sice už disponuje, od okolní krajiny se ale nevzdálil ani o píď. Návštěvníkům to kromě okolních kopců a lesů koneckonců připomíná třeba výhled na nerušeně se pasoucí krávy, jenž díky prosklenému posedu získává zcela jiný rozměr. Náročný terén a nezasíťovaný pozemek vyhnaly původní investici o něco výš. Kučerová za svůj projekt zaplatila bezmála 740 tisíc a pro návštěvníky je k dispozici od 2800 korun za noc.

Treehouse Stvořidla – celoroční dobrodružství uprostřed CHKO

Před několika lety měla šanci koupit pozemek nedaleko přírodní rezervace Stvořidla. Pohled na atypickou půdu ve svahu obklopenou mnoha stromy a navíc s výhledem na řeku Sázavu Hanu Páleníčkovou okamžitě zavedl ke konceptu stromových domů. A představu svého vlastního si ihned zamilovala. Zrealizovala ji o statisíce korun později, kdy na stejném místě vyrostl její Treehouse Stvořidla. „Každé ráno, když se v domě na stromě probudíte, vás nejprve přivítá ptačí zpěv, pohled na pasoucí se koně na pravém břehu a klikatící se řeka s rybáři, kteří si přivstali muškovat,“ popisuje redakci majitelka.

Ta se po nějakém čase rozhodla ,skromnou‘ dřevěnou stavbu upgradovat na vyšší úroveň. K domku tak přibylo ještě vlastní sociální zařízení, což původní investici posunulo až ke dvěma milionům. A ani tak ještě nebyl projekt u konce: „Z vlastních zkušeností jsem věděla, jak je důležité mít možnost teplé sprchy a toalety. Stejně tak není od věci si něco malého ohřát či uvařit. Z toho důvodu jsem u stavby realizovala i zahradní kuchyni.“

Relax na místě zajistí třeba dřevěný koupací sud, který lze využívat také v zimních měsících. Koneckonců, Treehouse Stvořidla je obyvatelný po celý rok. „Když nasněží, hosté si přitopí na spaní, večer si vyhřejí koupací sud a přes den třeba vyrazí na běžky,“ říká majitelka. Letní návštěvníci zas jistě ocení vysoko položenou terasu s výhledem na české lesy. Cena začíná na čtyřech tisících za noc.

V Bublině, a to doslova

Pokud chce člověk usínat pod hvězdami v naprostém souznění s přírodou, je noc pod širákem ideální volbou. Tedy alespoň do doby, než začne pršet. V Bublině lze zvládnout obojí. Díky svému tvaru a průhledným stěnám splňuje toto glampingové místo téměř veškerá kritéria venkovního spaní. S tím rozdílem, že není třeba vzdávat se pohodlí.

Bublinu najdete v malé západočeské vesničce Vlastislav nedaleko Aše obklopenou nekončícími loukami a hlubokými lesy. A co víc, slibuje výhledy na kouzelné západy slunce a zcela jedinečný zážitek k tomu. Objekt společně vybudovali manželé Lidmanovi, kteří původně plánovali postavit dům na stromě. Náklady na něj pro ně ale byly příliš vysoké, a když na internetu narazili na bublinu na prodej, neváhali. „Lidi chtějí pořád něco nového a domů na stromě už je v Česku spousta,“ tvrdí.

„Našli jsme pozemek, nebo spíše prales, který jsme začali čistit, a po tři čtvrtě roku práce jsme konečně mohli začít budovat Bublinu a zázemí k ní,“ vyprávějí partneři. Ti už od začátku věděli, že chtějí postavit místo, které bude vhodné pro děti, čemuž odpovídá i jeho vybavení. „Věděli jsme, že ji chceme zaměřit na děti, protože sami děti máme. Glampingy vyloženě zaměřené na děti taky v Česku navíc v podstatě nejsou,“ upřesňují s tím, že aktuálně mají objednávky i na rok dopředu. A kolik zájemci za nocleh pod hvězdami zaplatí? Cena začíná na 4500 korunách.

Stromovny aneb Když luxus potká přírodu

Že luxus a příroda nejdou dohromady? Kdepak. A pokud nevěříte, třeba vás Stromovny přesvědčí o opaku. Koneckonců, místo schované v lese, kam díky svému dřevěnému provedení perfektně zapadá, má ambice uchvátit jak milovníky krajiny a dobrodružství, tak jedince, kteří nepohrdnou pohodlím doplněným o dobré jídlo, pití i něco ke čtení. Jinými slovy, je jasné, že tady o skromně vybavený treehouse rozhodně nejde.

Inspirací pro vybudování Stromovny bylo majitelům Japonsko v kombinaci se zeměmi severní Evropy, konkrétně je uchvátilo spojení architektury s přírodou. „Od začátku jsme věděli, že chceme návštěvníky přenést do přírody, ale zároveň nezapomenout na komfort a unikátní design. Nakonec vznikly Stromovny. Spojením slov strom a knihovny definujeme to, čím je tohle ubytování jedinečné,“ objasňuje majitel Ludvík Medřický.

V objektu se dle majitelů nachází vše, co člověk k zážitku o samotě potřebuje. Od gastrobalíčků, jež mají uspokojit i náročné gurmány, přes možnost grilování v korunách stromů až po zásobu knih, které si návštěvníci mohou vypůjčit a po přečtení zaslat zpět poštou. Díky kamnům lze Stromovny navštívit též během zimy, samozřejmostí je i moderně zařízená koupelna. Scházet by tak návštěvníkům snad mohl jen internet. „V lese sice není wifi, ale slibujeme, že najdete jiné spojení,“ konstatuje Medřický, jehož projekt lze pronajmout od 4900 korun za noc.

Ootoolno na zemi i ve vzduchu

Jaké to je být neviditelný a být vidět zároveň? Na to je třeba se zeptat návštěvníků Ootoolna Zem – prosklené chatičky, která se částečně ztrácí v odrazu okolních stromů, ale současně svou nevšedností přitahuje pozornost. Podobně jako její ,sestra‘ Ootoolno Vzduch. Ta nabízí stejný prosklený zážitek, jen, jak už název napovídá, o pár metrů výš. V obou případech si úzké spojení s přírodou lze navíc vychutnat bez toho, aniž by se zájemce musel vzdávat pohodlí.

K vybudování obou míst vedlo jejich majitele vyhoření a potřeba najít vlastní prostor pro zklidnění těla a mysli. „Náš zakladatel Jirka z vlastní zkušenosti ví, jak je důležité najít si čas sám pro sebe. Naučit se kvalitně odpočívat – fyzicky i mentálně, vystoupit aspoň na moment z online světa a vrátit se zpátky k sobě a přírodě. Na těchto základech staví celá filozofie našich ootoolniček,“ vypráví Michala Bradová, která je součástí obou projektů.

Ty byly vzhledem k nevšednímu designu po časové i finanční stránce velmi náročné. „Trvaly mnoho let a stály mnoho milionů korun,“ doplňuje Bradová. A jaká je cena jedinečného zážitku? Noc ve stromech začíná na necelých 2100 korunách, v případě varianty Zem je počáteční cena zhruba o pětistovku menší.