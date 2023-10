Tajné tunely pod Londýnem znovu ožívají. Část z nich se má stát turistickou atrakcí

Londýnské podzemí mnoho lidí považuje za jeden ze symbolů města, podobně jako například Tower Bridge, Buckinghamský palác nebo London Eye. Myslí si to i bývalý bankéř a současný majitel společnosti The London Tunnels Angus Murray, který chce část tajných katakomb zpřístupnit turistům. V plánu nicméně nemá jen provázení tamními prostory s cílem udělat co nejlepší fotografie nebo videa. Investoval 269 milionů dolarů (zhruba 6,2 miliardy korun), aby zde mohl otevřít zábavní park i s unikátním barem, který bude nejhlouběji položeným gastronomickým podnikem v celé metropoli.

„Kdo by si tohle nechal ujít?“ ptal se serveru Business Insidernový majitel netradičního prostoru Angus Murray s tím, že tunely pod britskou metropolí jsou podle něj ikonické a k historii města neodmyslitelně patří.

Místo, kde se rozhodovaly dějiny

Murraymu nyní patří část tunelů, jež je také známá jako telefonní ústředna Kingsway. Byla vybudována v roce 1940 a nejprve sloužila jako úkryt před nálety a ostřelováním. Jak ale vyplývá ze záznamů BBC, později se sem přesunula zpravodajská služba MI6 a během studené války se tunely skutečně využívaly pro telefonické spojení mezi Bílým domem a Kremlem. Od roku 1986 potom tunely vlastnila britská telekomunikační společnost BT Group.





Pracovníci Londýnského dopravního muzea upozorňují na to, že jeho úsek zatím není ničím zajímavý a neliší se od prostor, ve kterých běžně pořádají prohlídky. Odvážný investor přesto neskrývá optimismus a nadšeně plánuje, jak tunely promění k nepoznání.

„Představte si, že ucítíte záchvěvy, které vytváří metro projíždějící přímo nad vašimi hlavami. A vy sedíte 40 metrů pod zemí a zrovna si dáváte nemíchané Vesper Martini,“ píše se na webových stránkách firmy The London Tunnels.

Ambiciózní plány, které Murray prozradil agentuře Bloomberg, zahrnují mimo jiné i spolupráci se zábavními giganty, jako jsou Warner Bros či Discovery. Dle jeho slov by v upravených tunelech mohly probíhat třeba výstavy s filmovou tematikou. Na své si ale mají přijít i milovníci historie, kteří zde najdou restaurované artefakty.