Tady vám vytvoří appku na počkání. V Contemberu využili hozenou rukavici jménem ChatGPT a dělají ,vývojáře‘ i z těch, co nikdy nekódovali

Že se lidem s nástupem pokročilejších forem umělé inteligence (AI) otevřou zcela nové dveře v celé škále oborů, se tak nějak tušilo. A přesto je naše reakce s každou další informací o tom, co tato technologie zase dokázala, povětšinou pořád stejná. Nevěřícně kroutíme hlavou a v duchu si říkáme, jak je to vlastně možné. Přičemž čím víc nad tím dumáme, tím víc se možná někteří z nás začínají bát o svoji profesní budoucnost.

Řada odborníků zastává názor, že ChatGPT a další podobné nástroje změní v horizontu několika příštích let pracovní trh k nepoznání. Pozice jako copywriter, grafický designér či marketér zaniknou, předpovídají někteří. A s nimi dokonce i učitel či vývojář, dodávají. Jan Sládek, šéf české společnosti Contember, jež vytváří webové aplikace na míru, je však v tomto ohledu o poznání zdrženlivější.

„Vývojáři určitě budou mít nadále co dělat. To, co očekávám, je, že přijde demokratizace softwaru,“ vysvětluje pro Euro.cz. Sám má k výše zmíněnému chatbotovi velice blízko, neboť jeho služeb využívá dnes a denně. Stejně jako všichni jeho kolegové v Contemberu, jelikož na něm postavili celý svůj byznys. Či snad lépe řečeno mu jej přizpůsobili.

„Tvorba webových aplikací trvala vždycky hodně dlouho a vyžadovala několik různých profesí. Někoho, kdo umí skvěle uživatelské rozhraní, odborníka na databáze i odborníka na servery. Nám to nedávalo smysl, a tak Contember vznikl jako ,backend as a service‘ platforma, která vývojáře nechá soustředit se na to důležité – pomoci vyřešit problém, pro který byla daná aplikace napsána,“ popisuje Sládek hlavní smysl fungování své firmy a dodává: „Umělou inteligenci jsme na ten existující nástroj napojili, respektive ji předřadili celému procesu. Když vyšla na podzim pokročilá verze jazykového modelu ChatGPT, první den jsme si jen z legrace řekli, že bychom ho mohli s Contemberem propojit. Přes noc se nám to rozleželo v hlavě a druhý den jsme už začali řešit, jak to uděláme. První interní verze pak vznikla během pouhého měsíce.“

Když se ze zákazníka stane investor

Snahou Contemberu je zrychlit a hlavně zlevnit vytváření aplikací uzpůsobených na míru tak, aby si je mohly dovolit i firmy, které ve svých řadách žádné vývojáře nemají. Jinými slovy, startup chce docílit toho, že si každou takovou appku bude moci na základě jednoduchého zadání umět napsat de facto kdokoliv. Jak konkrétně to celé funguje?

„S každým zákazníkem si na začátku zavoláme a vyplníme naše Contember Studio. Což je vlastně aplikace na napsání strukturovaného zadání, ze kterého během několika minut za pomoci AI vygenerujeme první verzi požadované webové aplikace. Poté se jí rovnou společně proklikáme a řekneme si, co je potřeba dodělat nebo upravit. V případě běžných programů (různé interní nástroje, datové sklady, jednoduchá ERP nebo CRM) pak člověk během několika dnů dostane hotovou aplikaci. Ta je postavená na našem deklarativním open-source frameworku, díky čemuž ji tak může rozvíjet jakýkoliv vývojář, který zná JavaScript,“ objasňuje Sládek.

Takto za dobu existence Contemberu vznikly již desítky ,appek‘ určených k řešení nejrůznějších problémů – administrativou počínaje, zákaznickou zónou konče. Mezi firemní klientelu se řadí například pracovní portál LMC, gastronomická skupina Ambiente či realitně-poradenská společnost 108 Agency.

Posledně jmenovanou přitom s Contember pojí i jiné vazby. Před časem si totiž její vedení uvědomilo, že ve Sládkově firmě dřímá skutečný potenciál, a rozhodlo se do ní zainvestovat. V rámci takzvaného pre-seed kola konaného letos na jaře jí lidé ze 108 Agency poslali celých 100 tisíc dolarů (bezmála dva a půl milionu korun). A nebyli jediní – přidali se k nim totiž i investoři z českého deep tech fondu Tenson Ventures, kteří dodali dalších 250 tisíc.

„Na povrchu Contember vypadá naprosto jednoduše, pod povrchem jde o nesmírně propracovaný a odladěný systém, který využívá všeho, o čem nyní čteme v médiích. Je to hotový produkt, který mohou ihned začít používat firmy po celém světě,“ popsal před pár měsíci důvody vstupu Tensor Ventures do tuzemské společnosti Martin Drdúl, spoluzakladatel a partner fondu.

Že někdo ,umí napsat kód‘, už nebude natolik podstatné

Vývoj samotného produktu spolkl od začátku více než 11 milionů korun. Vedle investorů jej přitom do značné míry podpořila digitální agentura manGoweb, pod jejímiž křídly Contember de facto vznikl a v níž Sládek působí od roku 2014. A i když by se mohlo zdát, že se zvyšujícím se počtem investorů roste tlak na to, aby se startup stal co nejrychleji ziskovým, jeho šéf nesouhlasí.

„Primárně chceme naši platformu dostat do celého světa, o zisk v téhle fázi startupu úplně nejde,“ říká na rovinu a pokračuje: „Contember je open-source, primárně vyděláváme na provozování aplikací, případně je sami pomáháme tvořit. Děláme to proto, abychom si byli jisti, že dovedeme každý týden doručit lepší aplikaci, a navíc rychleji. Aktuálně se v MRR (měsíční obrat z pravidelných výnosů – poznámka redakce) blížíme k hranici 10 tisíc dolarů,“ doplňuje Sládek s tím, že služba bude veřejně spuštěna v průběhu tohoto léta, přičemž cílem firmy je do podzimu ukázat, že ji každý den používá víc a víc lidí, a tím si tak dojít pro další investiční kolo. Ideálně ještě před koncem roku. A pakliže se to povede, budou v Contemberu usilovat o expanzi do USA.

„V následujícím měsíci umožníme přístup do Studia všem, kdo o to budou mít zájem. Zatím stále vše ladíme s nadšenci, kteří se zapsali na waiting list. Službu spustíme skrze ProductHunt, kde plánujeme oslovit tisíce vývojářů po celém světě,“ přibližuje čtyřiatřicetiletý manažer a mimo jiné tak znovu potvrzuje, co bylo řečeno již v samotném úvodu článku – tedy že budoucnost vývojářů s nástupem ChatGPT a dalších forem umělé inteligence určitě ohrožena není.

„Ačkoliv dost možná klesne hodnota toho, že někdo ,umí napsat kód‘, stoupne zároveň cena těch, kteří budou schopni zasadit aplikaci do kontextu, navrhnout ji a provozovat,“ konstatuje Sládek a uzavírá: „Myslím, že za pět let bude reálné, že si kolegové sednou do jednací místnosti a budou společně diktovat (tipoval bych, že hlasově) zadání nějaké AI, načež okamžitě uvidí výsledek a začnou řešit úpravy. Pořád očekávám, že bude nutné poměrně dobře vědět, co člověk potřebuje, takže nějaký vývojář bude součástí diskuze vždycky. Jeho popis práce ale bude úplně jiný než dnes.“