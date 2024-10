V případě zavedení vysokých cel se globální HDP propadne o sedm procent. Snažme se obchodní válce vyhnout, nabádá MMF

Globální ekonomika by se už brzy mohla zmenšit až o velikost francouzského a německého hospodářství dohromady. S velmi negativní prognózou přišlo vedení Mezinárodního měnového fondu (MMF), podle jehož názoru to může způsobit rozsáhlá obchodní válka mezi jednotlivými zeměmi, k níž současná situace rychle směřuje.

Obavy fondu podle BBC zvyšují především nedávná prohlášení kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se teoreticky již v lednu může stát hlavou největší ekonomiky světa a který se nechal slyšet, že pokud se skutečně do Bílého domu vrátí, zavede vysoká cla, jež se budou vztahovat na veškerý import do USA. Osmasedmdesátiletý republikán dokonce prohlásil, že „clo je nejkrásnější slovo ve slovníku“, takže by podle jeho představ by mělo dosáhnout zhruba 20 procent.

Ministři financí z celého světa začínají zmíněnou hrozbu brát vážně a Evropská unie už plánuje vlastní odvetná opatření, pokud Bílý dům k tomuto kroku doopravdy přistoupí. A právě hromadné zavádění vysokých cel by se dle MMF bez přehánění dalo označit za globální obchodní válku.





Cla zásadně změní ekonomiku

K možnému propuknutí obchodní války přispívá kromě Trumpových prohlášení vícero faktorů. Jsou to však právě jeho potenciální kroky coby staronového prezidenta USA, jež dle fondu představují vůbec tu nejzávažnější hrozbu pro světovou ekonomiku.

„Zatím nemůžeme posoudit specifika Trumpových obchodních plánů, ale pokud by skutečně došlo k rozsáhlému nasazení cel, celková ztráta světového HDP by se mohla dostat zhruba k sedmi procentům. To je velmi vysoké číslo, jež se podobá ztrátě výkonu francouzské a německé ekonomiky zároveň,“ uvedla zástupkyně generální ředitelky MMF Gita Gopinathová.

Zavedení vysokých cel v celkové hodnotě stovek miliard dolarů by bylo pro ekonomiku velkým šokem, který by měl zásadní dopad na fungování mezinárodního obchodu. Znamenalo by totiž skutečně podstatnou změnu oproti stávajícímu stavu, v němž světové trhy fungovaly během posledních dvou až tří desetiletí.

Ideální čas na tvorbu rezerv

Kromě hrozby obchodní války MMF ve svém prohlášení poukázal i na další závažné problémy, s nimiž se aktuálně světové hospodářství potýká. Gopinathová varovala například před narůstající úrovní globálního vládního dluhu. Ten by měly jednotlivé země řešit mnohem intenzivněji, a to právě nyní, kdy je k tomu takřka ideální situace.

„Současné období stabilního hospodářského růstu je dobrým momentem k přestavbě fiskálních rezerv, protože jsme určitě nezažili poslední krizi. V budoucnu nepochybně dojde i k dalším otřesům, přičemž k reakci na ně budou jednotlivé státy potřebovat fiskální prostor. A teď je čas si ho vytvořit,“ řekla zástupkyně šéfky MMF.

Velkou výhodou aktuálního stavu světové ekonomiky je podle indicko-americké odbornice třeba fakt, že nedávné krize způsobené pandemií covidu a válkou na Ukrajině se podařilo zvládnout relativně dobře. „Pro centrální banky po celém světě bylo výhrou, že inflace klesla bez vysoké nezaměstnanosti. I proto je teď ideální čas zaměřit se na zvýšení odolnosti jednotlivých ekonomik v současném křehkém světě,“ uzavřela Gopinathová.