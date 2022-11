Světlem k lepším výkonům v práci a ve škole? Česká Halla přizpůsobuje svítidla biorytmu

Třicítka je důležitým milníkem v životě člověka. A pro firmy to platí jakbysmet. Zatímco lidé většinou v tomto věku bilancují dosavadní události a přemýšlejí, co by chtěly dokázat, ve společnosti Halla, která kulatiny oslavila letos, se věnují radikální restrukturalizaci. Především, co se cílové skupiny zákazníků týče.

Firmu vyrábějící tehdy ještě halogenové lampy, podle kterých získala svůj název, založili v roce 1992 v Novém Městě nad Metují Jiří Jelínek a Karel Květoň. Původní závod má s dnešní Hallou, jež počítá obrat ve stovkách milionů a přenáší do praxe poznatky fyziků i biologů, společné jen jméno a skutečnost, že stále zásobuje svět svítidly.

„Dnes existuje spousta možností různých tvarů svítidel nebo způsobů jejich řízení, takže jsme schopni řídit osvětlovací soustavu na dálku nejen z počítače, ale i z telefonu pomocí různých čidel nebo individuálních požadavků každého z pracovníků v kanceláři,“ popisuje Daniel Černý, současný ředitel společnosti. Právě v administrativních nebo veřejných budovách končí většina produktů firmy, byť milovníci technicistního designu si je mohou pořídit i domů. Celkově Halla v uplynulém roce osvětlila přes tři a půl tisíce nových projektů, na což padlo více než třicet tisíc svítidel.

Den na noční směně

Novoměstští návrháři kladou důraz v prvé řadě na funkcionalitu. Hlavní přidanou hodnotu zboží z severovýchodu Čech proto představuje kvalita světla a koncept takzvaného Human Centric Lighting Ten je založen na přizpůsobení umělého světla cirkadiálnímu rytmu člověka. Za ovlivňování biorytmu pomocí světleného záření získali v roce 2017 Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young Nobelovu cenu.

„Do umělého osvětlení přinášíme to, co je známé z venku. Sluneční světlo během dne mění jak svoji intenzitu, tak teplotu chromatičnosti neboli barvu. Ráno při východu slunce je teple bílé, pak se mění na studenou bílou, zvyšuje se jeho intenzita a odpoledne nebo k večeru se barva zase mění na teple žlutou. Tento princip přenášíme do umělého osvětlení tak, aby bylo v souladu s přirozeným rytmem člověka,“ přibližuje Černý.

Jelikož ve vnitřních prostorech se svítí z logiky věci především v době, kdy je venku tma, je to užitečné hlavně pro lidi, kteří pracují v noci nebo v místnostech s malými okny, kde se jim slunečního svitu, a především vitamínu D nedostává. „K napodobení přírodních jevů můžeme přidat i další cykly, které běžně během dne neprobíhají. Například po obědě se doporučuje si dočasně změnit světlo na teplejší a s menší intenzitou, protože to pomáhá trávení a odpočinku,“ pokračuje ředitel společnosti.

„Existují studie o aplikaci ve školách, kde se pouští studené světlo při hodinách a během přestávek naopak tlumenější teplé světlo,“ dodává. První realizace Human Centric Lighting od Hally proběhla v roce 2016 v kancelářích v Dubaji, na našem území se tato světla poprvé objevila v Montessori školce.

Zákazníci jim nestačí

Export v zakázkách firmy převládá nejen co do počtu technologických průlomů, ale i co do objemu. V roce 2021 tvořil 72 procent ze 245milionové tržby, přičemž svítidla české společnosti lze dnes najít ve více než 50 zemích.

Vedení firmy nedávno uvedlo, že se chystá na další růst i přes nejistou ekonomickou situaci ve světě a nedostatek materiálu. Loni společnost investovala do výzkumu a vývoje v oblasti osvětlení téměř 4,5 milionu korun. Mimo to se Halla postarala o nasvícení českého pavilonu na výstavě Expo v Dubaji, ačkoli jinak se orientuje spíše na západní trhy v zemích, kde existuje vysoká poptávka po prémiovém zboží.

„Doposud jsme se zaměřovali masivnější expanzi na trh Velké Británie, který je pro nás zajímavý, protože je tam vysoká poptávka po produktech s vyšší přidanou hodnotou. To znamená, že všechny projekty, které tam děláme, jsou s řízením osvětlení, a nejde o obyčejná svítidla, jaká se prodávají sem do České republiky,“ vysvětluje Černý. Z pozice šéfa Hally se zaměřuje na hledání lukrativních zakázek, jelikož dříve zmíněná restrukturalizace se týká především klientely. A také z toho důvodu, že český trh jako takový společnost přerostla už v 90. letech.

„Plno zákazníků je na naši další expanzi malých. Proto vyhledáváme větší zákazníky, kteří dělají rozsáhlé projekty. Letos budeme v růstu určitě pokračovat a podaří se nám i navýšit tržby oproti loňskému roku, a to právě díky velkých zahraničním projektům, které se nám letos podařilo získat,“ chlubí se manažer.

Jedna z těchto zakázek se týká rekonstrukce bývalého sídla Daily Mail, což je poměrně prestižní osmipatrová budova v centru Londýna. „Ohlasy z trhu jsou velice dobré, takže jsme se rozhodli tam posílit svou přítomnost a zaměřit se na velké projekty podobného charakteru,“ uzavírá Černý.