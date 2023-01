Novoroční nabídka streamovacích služeb: Další Star Wars, drsný Bob Odenkirk nebo americké spiknutí

Ginny a Georgia

Téměř dva roky po premiéře se vrací oblíbený úspěšný nejen dívčí seriál Ginny a Georgia. Příběh tentokráte slušně graduje poté, co se Ginny s bratrem Austinem rozhodla prchnout od matky Georgie. Důvod? Matka zabila svého předchozího manžela! Co když ale měla Georgia skutečně dobrý důvod se svého chotě zbavit? Na to najdeme odpovědi právě ve druhé řadě úspěšného seriálu.



Autor: Netflix

Ginny s Georgií se vrátí na Netflix 5. ledna.

Nikdo

Hutch (Bob Odenkirk) se navenek jeví jako podpantoflák a páprda, který rezignoval na život. Tohle všechno se ale změní po útoku gangsterů na jeho dům. Hutch ataku nezabránil a stal se terčem kritiky a posměchu, proto není divu, že v něm po dalším setkání s gangstery bouchly saze. V minulosti navíc tento muž prošel brutálním tréninkem, a násilí mu tak není cizí. Ba co víc, má i vlastní arzenál zbraní. Cesta za pomstou tak může začít!



Autor: Unified Pictures

Nikoho na Netflixu uvidíme 3. ledna.

Bumblebee

Letos se dočkáme dalšího dílu ságy Transformers, který představí nové rasy Maximalů a Predaconů. Snímek přímo naváže na události ze soft rebootu Bumblebee, který si tedy bude nutno připomenout. Sólovka nejoblíbenějšího autobotího bojovníka se odehrává v osmdesátých letech a představuje jeho příchod na Zemi. Bumblebee se zde musí obejít bez hlasu a spojit síly s krásnou Charlie, aby přelstil zlotřilého agenta Burnse, jenž se spojil se samotnými Decepticony.



Autor: Paramount Pictures

Bumblebeeho aktuálně najdeme na HBO Max.

Star Wars: Vadná várka

Parta bývalých klonovaných vojáků Velké armády Republiky pokračuje ve svých cestách galaxií. V rané době Impéria se musí Lovčí a spol. otáčet, aby přežili, a tak se stane, že během svých cest narazí například na bývalého padawana Gungiho, wookieejského Jedie nebo na komandéra Codyho, který během rozkazu 66 nařídil vraždu generála Kenobiho. Poradí si Vadná várka spolu s posledním klonem Omegou s dalšími výzvami?



Autor: Warner Bros.

Nová řada dalšího Star Wars animáku dorazí na Disney+ 4. ledna.

Amsterdam

Burt (Christian Bale), Harold (John David Washington) a Valerie (Margot Robbie) si žijí úspěšné životy v Americe třicátých let 20. století. Jenže jednou se připletou k vraždě a stanou se jejími korunními svědky a posléze i hlavními podezřelými. Postupně se pouští i do vlastního pátrání a objeví děsivé spiknutí, jedno z vůbec největších v americké historii. Už není cesty zpět… Zvládnou hrdinové spiknutí odhalit světu?



Autor: 20th Century Studios

I snímek Amsterdam uvidíme na Disney+ 4. ledna.

Velký lov

Amazon už brzy zveřejní druhou řadu jednoho ze svých úspěšných seriálů. Proč si tedy nepřipomenout dva roky starý debut Velkého lovu? V něm se mladý Heidelbaum (Logan Lerman) spojí s lovci nacistů v čele se Offermanem (Al Pacino) a pouští se do honu na poslední zástupce Třetí říše. Co když se ale právě bývalí členové NSDAP rovněž pouští do velké akce a chtějí založit Čtvrtou říši?



Autor: Amazon Studios

První řadu Velkého lovu si můžeme pustit na Amazon Prime Video.