Svačinka z cvrčků? Češi patří k evropským premiantům v konzumaci hmyzu, odvětví každý rok výrazně roste

Tuzemský trh s hmyzími potravinami zažívá v posledních letech nebývalý boom. Češi se neobvyklého zpestření jídelníčku nebojí, což dokazuje fakt, že v současné chvíli je u nás konzumaci hmyzu otevřeno zhruba 25 procent lidí. Mnozí z nich sice tuto novinku zatím stále jen zkouší, existují ale tací, kteří už hmyz jedí pravidelně. Celé odvětví navíc v Česku roste téměř nejrychleji ze všech zemí Evropské unie. I kvůli tomu zde působí hned několik významných firem, které mají velké plány do budoucna.

Jednou z nich je třeba společnost Grig, jejíž majitel Adam Dostál současný trend potvrzuje. „Lidé na západě jsou sice hmyzu více otevření než lidé v Česku, u nás ale prodáváme nejvíce hmyzu na obyvatele v přepočtu po celé Evropě. Je to zásluhou všech firem, které tomu věnují svůj čas a vidí v tomto odvětví budoucnost,“ zmiňuje Dostál.

Jeho Grig je na trhu od získání investice zhruba tři roky. Za tu dobu se z firmy stal jeden ze tří největších startupů v Evropě, v České republice je pak dokonce na první místě. „Loni vyrostl Grig neskutečnou rychlostí, a to o asi 400 procent. První rok po založení společnosti jsme měli obrat necelý jeden milion korun, v roce 2022 se vyšplhal k 17 milionům a letos chceme dosáhnout až 50 milionů. Věřím, že se nám to povede, protože hmyzí trh se stále vyvíjí rychlým tempem,“ doufá Dostál.

Podle zakladatele konkurenční firmy WormUP Libora Sloupenského stojí za zájmem Čechů o hmyzí výrobky hned několik důvodů. „Prvním z nich je asi typická česká zvídavost, s níž velice úzce souvisí naše tradiční ‚kutilství‘. Druhá věc je podle mě to, že nabízíme hmyz v neskryté podobě, a ne jen rozemletý v různých tyčinkách. Důležitá je ale i propagace, kdy s našimi stánky jezdíme po různých food festivalech, slavnostech a poutích. Tam se s námi potká mnoho lidí, kteří se dříve či později odhodlají naše produkty zkusit,“ tvrdí Sloupenský, podle něhož hraje velkou roli také zájem médií.

Hmyz je zábavnou výzvou

Další významnou českou společností vyrábějící hmyzí potraviny je Sens Foods. I tato firma sice vnímá nárůst poptávky, přiznává ale, že trochu zaostává za jejími očekáváními. „Trh roste mnohem pomaleji, než jsme v roce 2017 při zakládání Sens doufali. Přizpůsobili jsme tomu plány a stavíme spíše solidní základy a vyhlížíme dlouhodobou perspektivu,“ uvádí spoluzakladatel Radek Hušek. I přesto ale existuje několik segmentů, kde se firmě daří opravdu dobře.

„V Česku nám v desítkách procent každý rok roste proteinová část byznysu, tedy udržitelná sportovní výživa. V té jsme u nás prakticky jediní. Tento segment vyžaduje poměrně náročného zákazníka, který aktivně sportuje a sleduje svůj příjem bílkovin. Zároveň ho pak také zajímá, odkud tyto bílkoviny pocházejí a jaký mají dopad na svět. Kromě toho meziročně výrazně vzrostl zájem o celý hmyz jako ‚zábavnou výzvu‘. Týká se to hlavně naší dárkové sady, jíž jsme o Vánocích prodali desítky tisíc kusů. Jsme rádi, že se takto povědomí o cvrččím proteinu dostalo do tolika rodin,“ doplňuje Hušek.

Sortiment nabízených hmyzích výrobků je každopádně opravdu široký. Kromě již zmíněných celých ‚kusů‘ hmyzu a sportovních doplňků se jedná hlavně o různé snacky, jako jsou křupaví červíci, chipsy, cvrččí pomazánky nebo čokoládové tyčinky. Největší zájem je ale právě o různě ochucené červy, kteří představují zdravou a výživnou svačinku.

„Mezi naše nejoblíbenější produkty patří stále parmazánoví červíci. Chutnají jako chipsy v kině, akorát s tím rozdílem, že když spořádáte celý pytlík na posezení, nemusíte mít žádné výčitky, že jste snědli něco nezdravého,“ míní Dostál. Podobné chutě zákazníků pak podle Sloupenského zaznamenal i WormUP: „Nejprodávanější jsou Křupaví červíci s česnekem, s chilli nebo jen se solí. Každá varianta má ale své příznivce a je velmi těžké říci obecnou radu, jaké máte zkusit. Mně samotnému se to mění a aktuálně mám nejradši perníkové.“

Kaše, chipsy, burgery i párky

Ačkoliv se jejich sortiment trochu liší, jedno mají všechny výše uvedené firmy společné. Svoji nabídku chtějí v budoucnu ještě výrazněji rozšířit. „Určitě plánujeme udělat z hmyzu ‚více jídlo‘. Víme, že pokud hmyz zpracujeme do potravin ve skryté formě, bude o produkty větší zájem. Lidé si navíc dají takové jídlo mnohem raději než sušený hmyz,“ myslí si Dostál. Už nyní si tedy zákazníci na e-shopu Grig můžou zakoupit třeba hmyzí omáčku na špagety nebo chilli con carne. Firma také plánuje sortiment rozšířit o hmyzí párky.

„Brzy budeme na trh uvádět první burger z jedlého hmyzu ve střední Evropě. Hmyz už tu bude brán více jako normální jídlo, takže očekáváme, že bude mít velký úspěch. Burger bude navíc zhruba 10krát ekologičtější a dvojnásobně zdravější než klasické hovězí maso a člověk ani v chuti nepozná, že jí hmyz. I proto si myslím, že jeho vývoj dává smysl,“ uvádí Dostál.

Sens Foods pak nedávno představil vylepšené čokoládové tyčinky, dvě nové příchutě oblíbených hrachových chipsů s cvrččím proteinem nebo snídaňovou kaši z naklíčeného ovsa s quinoou a cvrččí moukou. Firma ale spojila síly také s prodejcem hotového outdoorového jídla Adventure Menu, díky čemuž si zákazníci mohou koupit i dva druhy těstovinových jídel na cesty s cvrččím proteinem.

Daří se i prodeji ve vlacích

Jak Grig, tak WormUp i Sens Food neopomínají zmínit, že hmyzí potraviny jsou nejen výživné, chutné a zdravé, ale hlavně je jejich výroba šetrná k životnímu prostředí. Cvrččí protein je totiž stejně kvalitní jako protein hovězí, k jeho získání je ovšem potřeba asi dvoutisíckrát menší spotřeba vody. Toho si všimla i Organizace spojených národů, která v roce 2013 zveřejnila vědeckou publikaci, podle níž jsou právě cvrčci vhodným řešením pro současnou neudržitelnou produkci masa.

Právě ekologický dopad je jedním z důvodů, který dokáže zákazníky ke konzumaci hmyzu přesvědčit. „Zájem o udržitelnost sice po covidu, válce na Ukrajině a inflaci trochu opadl, dlouhodobě má ale jasný smysluplný základ. Očekává se navíc i růst takzvaných flexitariánů, což jsou lidé, již maso ze svého jídelníčku nevylučují, pouze se ho snaží omezit. Tito zákazníci tedy budou hledat nějaký substitut, což podle mnohých povede k následnému růstu zájmu o hmyzí výrobky,“ vysvětluje Hušek.

Zatím se ale trh stále nachází ve fázi, kdy je mnoho lidí nutné přesvědčit, aby hmyz alespoň ochutnali. I z toho důvodu se tedy Grig rozhodl, že začne své produkty nabízet ve vlacích Českých drah a Leo Expressu. „Od začátku bylo mým snem dostat naše výrobky někam, kde budeme dostupní po celé republice. A to se mi podařilo, protože vlaky nabírají cestující napříč Českem. Lidé mají navíc o naše produkty čím dál větší zájem, takže objednávky od obou dopravců se každý měsíc zvyšují, na což jsem velice pyšný,“ zmiňuje Dostál.

Pro pravnoučata bude hmyz zcela normální

Neustálý nárůst prodejů i celého trhu značí, že se hmyz může stát potravinou budoucnosti. „V současnosti se lidé s těmito produkty teprve seznamují, což mnohdy probíhá s velkými obavami a emocemi. Za pár let už se ale dostaneme do fáze, kdy již velká část lidí hmyz ochutnala a z našich výrobků se tak začne stávat něco běžného,“ tvrdí Sloupenský. Podle něj v horizontu několika let dojde k výraznému zlevnění těchto potravin díky velkovýrobě, navíc se dá předpokládat, že se hmyz postupem času dostane i do mnoha dalších produktů.

S jeho názorem ostatně souhlasí i majitel Grigu: „Vzhledem k tomu, že už nyní je konzumaci hmyzu otevřena čtvrtina Čechů, očekáváme velký nárůst celého trhu. Hmyzí jedlíci budou nadále přibývat, za takových 10 let bude tedy jeho konzumaci otevřena nadpoloviční většina celé populace. A já budu mít velkou radost, když budu moci svým pravnoučatům říct, že za konzumaci jedlého hmyzu můžeme právě my, protože jsme s tím tenkrát začali a nevzdali se.“

Podobnou vizi budoucnosti, v níž jsou hmyzí potraviny něčím zcela normálním, pak očekává také Sloupenský. „Až se do produktivního věku dostanou děti, které už teď mlsají Křupavé červíky, nebudou mít vůči hmyzu žádné předsudky. To znamená, že jej budou žádat i v restauracích a v jídlech, kde by to teď bylo neúspěšné,“ uzavírá zakladatel firmy WormUP.