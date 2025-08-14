Superdřevo, které zastaví i kulku. Společnost InventWood vyvinula unikátní materiál kombinující ekologii a odolnost

Může být dřevo pevnější než ocel? Americká společnost InventWood se domnívá, že ano. Po mnoha letech vývoje a výzkumu nedávno představila své Superdřevo (Superwood), které má být oproti běžně používanému dřevu výrazně pevnější a odolnější. Do budoucna chce pak firma docílit toho, aby bylo možné z materiálu postavit i nosné konstrukce mrakodrapů.
Klíčovou metodou InventWoodu k dosažení vysoké odolnosti je ošetření topolového dřeva různými chemikáliemi, jež vedou k odstranění polymeru ligninu, který tvoří přibližně 25 až 35 procent jeho hmotnosti. Poté už dochází k extrémně silnému stlačení dřeva, díky čemuž se jeho objem přibližně o čtyři pětiny zmenší. To má za následek vytvoření dalších vodíkových vazeb v materiálu, což vede k posílení pevnosti i při zachování malé tloušťky.
Zdokonalováním výše zmíněného procesu strávili v InventWoodu roky. A výsledek se nakonec skutečně dostavil, neboť zatímco dříve trval déle než týden, nyní už je možné kus Superdřeva vyrobit během několika hodin. „Dřevo je dnes možné téměř masírovat, díky čemuž z něj vytlačíme vzduch a různé nedokonalosti, a zároveň ho tím výrazně zpevníme,“ přiblížil BBC Alex Lau, spoluzakladatel a výkonný předseda společnosti.
Vysokou odolnost Superdřeva potvrdily i nedávné laboratorní testy, při nichž byl materiál vystaven výstřelům projektilů podobným kulce. Skrz „běžné“ přírodní dřevo proletěly bez problémů, jeho značně vylepšenou verzí od InventWoodu už ovšem nepronikly.
Ideální v kombinaci s CLT panely
Kromě samotných konstrukčních vlastností Superdřeva má být jeho zásadním přínosem i nízký dopad na životní prostředí. V současnosti je totiž kladen stále větší důraz na dekarbonizaci stavebnictví, takže tradiční materiály jako beton začínají být kvůli emisím skleníkových plynů postupně nahrazovány.
Dřevo je v mnoha ohledech ideálním nástupcem betonu, jelikož je schopné dlouhodobě ukládat velké množství uhlíku. Jeho většímu využití dlouhou dobu bránila nízká odolnost vůči vlhkosti a hmyzu, který ho požírá, avšak právě tyto komplikace se InventWoodu nyní podařilo odstranit.
Cílem Superdřeva přitom není konkurovat podobným materiálům, jako jsou třeba CLT panely vyráběné z křížem vrstveného masivního dřeva. Podle Laua by mohlo naopak Superdřevo těmto panelům poskytovat esteticky příjemnější a konstrukčně zdravější povrchovou vrstvu, která bude schopná sloužit i jako odolný vnější obklad.
Uvěří Superdřevu pojišťovny?
Navzdory zmíněným výhodám Superdřeva je jasné, že před jeho masivním rozšířením bude potřeba překonat hned několik překážek. Tou první je třeba skutečnost, že práce s tímto materiálem je kvůli jeho tvrdosti náročnější než u klasického dřeva, což může pro stavební dělníky představovat problém.
Dalším zásadním faktorem je, že obzvláště po letošních ničivých požárech v Los Angeles jej někteří lidé jako vhodný stavební materiál začali zpochybňovat. Sám Lau sice trvá na tom, že Superdřevo prošlo všemi potřebnými testy, nyní však o této skutečnosti bude muset přesvědčit stavebníky i jejich zákazníky. A v neposlední řadě také pojišťovny, které nyní v oblastech ohrožených požáry zásadně omezují, jaké domy vůbec pojistí.
Podle Morwenny Spearové,výzkumné pracovnice z Centra biokompozitů Bangorské univerzity, se každopádně tento materiál do budoucna jeví jako velice nadějný. „Dle mého názoru je to skutečně slibná technologie,“ dodala.