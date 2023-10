Superboháčů je stále víc a víc. Počet lidí s majetkem ve výši alespoň 100 milionů dolarů se od roku 2003 zdvojnásobil

Počet nejbohatších lidí na světě v posledních letech výrazně vzrostl. Vyplývá to z nové zprávy poradenské firmy Henley & Partners, podle níž vlastní majetek ve výši minimálně 100 milionů dolarů (přes 2,3 miliardy korun) 28 420 lidí po celém světě. Toto číslo představuje 12procentní nárůst oproti loňsku a přibližně dvojnásobný počet vůči roku 2003.

Podle analytiků způsobil navýšení počtu stomilionářů hlavně rychlý nárůst hodnoty aktiv. K němu došlo především díky nízkým úrokovým sazbám, které zvýšily hodnotu nemovitostí, pozemků, akcií i umění. K většímu množství superboháčů ale přispěl také vzestup technologického bohatství v posledních letech. Zároveň s tím došlo též k výraznému nárůstu dolarových miliardářů. Jejich počet podle Forbesu a dalších společností sledujících bohatství raketově vzrostl z méně než 500 lidí v roce 2003 na více než 2600 osob v současnosti.

Třicet milionů dolarů už je málo

Nízké úrokové sazby spolu s dopady finanční krize v roce 2008 způsobily, že peníze nyní „stojí méně“, což opět přispělo k většímu počtu superboháčů. „Hodnota peněz klesla, což se projevilo právě tím, že máme aktuálně mnohem více stomilionářů. Současný stav byl ale podpořen i silným ekonomickým růstem v USA a Asii,“ řekl CNBC Andrew Amoils, vedoucí výzkumu v organizaci New World Wealth, která se dlouhodobě zabývá bohatstvím.





Podle Amoilse většina dnešních stomilionářů vydělala své jmění zakládáním vlastních společností nebo pomocí financování startupů. V této oblasti jsou dominantní především Spojené státy americké, kde aktuálně žije 38 procent všech světových superboháčů, tedy 10 660 lidí.

Velikost majetku pro to, aby mohl být člověk označen za superboháče, se přitom postupem času rychle zvyšovala. „Ještě na konci 90. let by většina bank považovala za superboháče každého, kdo by měl jmění alespoň v hodnotě 30 milionů dolarů. Ceny aktiv však od té doby výrazně vzrostly, takže nový benchmark aktuálně činí 100 milionů,“ vysvětlil Juerg Steffen, generální ředitel společnosti Henley & Partners.

Počet superboháčů poroste i nadále, ale už ne tak rychle

Ačkoli se média zaměřují spíše na miliardáře, podle zprávy jsou to právě stomilionáři, kteří představují mnohem reprezentativnější vzorek světových superboháčů. Způsobuje to i skutečnost, že mnoho méně rozvinutých zemí má sice velmi málo miliardářů, ale mohou mít desítky, nebo dokonce stovky stomilionářů.

„Mezi člověkem se jměním v hodnotě 100 milionů dolarů a miliardářem je často jen velmi malý viditelný rozdíl v jeho životním stylu. Všichni tito lidé mohou létat soukromým letadlem a vlastnit více nemovitostí po celém světě. Kromě filantropie jejich životní styl vypadá v podstatě stejně,“ uvedl Amoils.

Analytici odhadují, že počet superboháčů se bude i nadále zvyšovat. Protože je ale éra nízkých úrokových sazeb pryč, tempo růstu se pravděpodobně výrazně zpomalí. Zpráva tak předpokládá, že populace stomilionářů vzroste do roku 2033 o 38 procent, tedy na přibližně 39 tisíc lidí.

Země s nejvyšším počtem stomilionářů:

Spojené státy americké: 10 660 osob,

Čína: 2358 osob,

Německo: 1050 osob,

Indie: 1035 osob.

Města s největším počtem stomilionářů: