Strnad míří se skupinou AKIPIA do Varšavy. Po pražských Bubnech vstupuje do projektu za 20 miliard korun

Mrakodrap má patřit k nejluxusnějším rezidenčním projektům v Polsku. Vyroste totiž do výšky 170 metrů, nabídne 48 nadzemních a šest podzemních podlaží a 357 luxusních apartmánů. Součástí bude rovněž wellness zóna s 25metrovým bazénem a soukromé kino. Interiérový design zajistí renomované italské studio Pininfarina.
„Real estate je jedním z pilířů naší investiční strategie a přesně naplňuje naši ambici podílet se na projektech, které vytvářejí hodnotu pro několik dalších generací. Od začátku chceme být u těch nejlepších projektů, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Varšava je pro nás mimořádně atraktivní: dynamicky roste a má odvahu stavět na úrovni světové architektonické špičky,“ uvádí pro Euro.cz řídicí partner AKIPIA Šmrha.
Těžké váhy českého byznysu míří do Bubnů. Dospiva, Strnad a Palcr chtějí vybudovat novou čtvrť za 90 miliard, jde o největší projekt Penty
Nutno podotknout, že pro skupinu jde už o druhou významnou realitní investici v krátké době. V srpnu 2026 totiž vstoupila do rozvoje nové pražské čtvrti Bubny-Zátory, kde získala 35procentní podíl a spojila se s Penta Real Estate a J&T. Celková hodnota tohoto projektu se má pohybovat kolem 90 miliard korun.
Druhá realitní sázka
Na Roma Tower, jejíž název odkazuje na nedaleké Roma Musical Theatre, tedy „římské“ divadlo, se podílejí přední hráči polského realitního trhu – konkrétně jde o společnosti Liebrecht & wooD a BBI Development spolu s nadací Pro Bonum Foundation. Stavební povolení už projekt získal a jeho výstavba má začít letos na podzim, zatímco finální vizualizace mají být představeny v dubnu 2027, kdy by měl také začít prodej apartmánů.
Zároveň jde o první rezidenční projekt v Polsku, jenž získal nejvyšší možné hodnocení v rámci certifikace Fitwel, tedy tři hvězdy. Ta se zaměřuje na zdraví a well-being lidí v budovách a hodnotí mimo jiné přístup k dennímu světlu, kvalitu vzduchu a vody nebo prvky podporující zdravý životní styl. Součástí širších plánů je i rekonstrukce přilehlých ulic Emilia Plater a Nowogrodzka, včetně nových chodníků, cyklostezek a městské zeleně. V dalších fázích se počítá rovněž s rekonstrukcí kostela sv. Petra a Pavla, kaple sv. Barbory, křížové cesty a farního domu.
Trojice zkušených byznysmenů
Investiční skupinu AKIPIA založili výše uvedení nezávislí investoři Strnad, Brzobohatý a Šmrha, kteří chtějí dlouhodobě investovat v různých sektorech s výjimkou obranného průmyslu. Jejím prvním projektem byl již zmíněný vstup do výstavby pražské čtvrti Bubny. Podílela se však i na červencové transakci, v rámci níž česká investiční společnost Lumina Crown získala zhruba 14procentní podíl v italském výrobci pneumatik Pirelli, přičemž se tak stala třetím největším akcionářem této firmy.
Tržní kapitalizace CSG překonala hodnotu ČEZu. Strnadově firmě k tomu na burze stačilo několik desítek minut
Nejvýraznější postavou zmíněné trojice je majitel skupiny Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad, který ji v roce 2018 převzal od svého otce Jaroslava. Celý holding dnes působí mimo jiné v obranném, automobilovém, leteckém a železničním průmyslu a Strnad sám je v posledních letech spojován především s rozsáhlými akvizicemi a rychlou expanzí skupiny – včetně lednového vstupu zbrojařského koncernu na burzu v Amsterdamu.
Bohaté zkušenosti přináší i Brzobohatý, který má za sebou kariéru v právu a velkých obchodních transakcích. V roce 2000 spoluzaložil advokátní kancelář BBH (původně Brzobohatý Brož & Honsa) a později působil ve skupině PPF, kde patřil k blízkým spolupracovníkům Petra Kellnera. Šmrha pak do skupiny přináší dlouholetou zkušenost ze skupiny Penta, kde působil zhruba 14 let a podílel se mimo jiné na transakcích kolem Aera Vodochody.