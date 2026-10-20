Stovky výpovědí týdně a blížící se Vánoce. Křetínského zaměstnává krize v britské Royal Mail

Britská společnost Royal Mail (česky Královská pošta) letos slaví 510 let od svého založení, důvodů k radosti má ovšem jen málo. V posledních letech se totiž firma, i kvůli výraznému úbytku posílání dopisů a nárůstu konkurence v segmentu balíků, potýká se zásadními finančními problémy. Navíc se jí nedaří plnit standardy doručování, kvůli čemuž musela loni podle BBC zaplatit rekordní pokutu ve výši 21 milionů liber.
Firma patřící českému miliardáři Danieli Křetínskému se nepříznivou situaci snaží řešit rozsáhlou reformou, která ale podle mnohých zhorší kvalitu služeb. Například levné dopisy druhé třídy jsou nově doručovány jen dvakrát až třikrát týdně podle toho, zda se jedná o týden lichý či sudý.
Společnost zároveň oznámila, že v rámci šetření propustí asi 2,5 ze svých zhruba 131 tisíc zaměstnanců. Žádní z nich sice nemají být přímo pošťáci podílející se na doručení, součástí reformy jsou ale i změny v organizaci práce, což se mnoha lidem nelíbí.
Mizí 400 lidí týdně
Pracovníkům Royal Mail podle webu The Workers Union vadí především vysoká pracovní zátěž, zejména v souvislosti se změnami doručovacích tras. Složité je pak údajně i zavádění nových pracovních postupů, jelikož jsou s tím spojeny mnohé praktické problémy.
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Nespokojenost zaměstnanců Royal Mail s pracovními podmínkami v posledních týdnech vedla k rozsáhlé vlně výpovědí. Odboráři tvrdí, že v současnosti poštu opouští zhruba 400 pracovníků týdně, což podle nich vede k tomu, že se firma ocitá na pokraji kolapsu. Zároveň se zbývající zaměstnanci obávají dalšího zhoršení pracovní zátěže, nárůstu stresu či možných zdravotních problémů.
Celou situaci navíc zhoršují blížící se Vánoce. Ty jsou pro poštu nejnáročnějším obdobím v roce, jelikož výrazně roste počet zaslaných dopisů i balíků. Royal Mail proto aktuálně chystá přijetí asi 22 tisíc dočasných pracovníků. Dle odborů to ovšem ke kýženému zlepšení, právě s ohledem na tolik podaných výpovědí, nemusí ani zdaleka stačit.
Situace se zlepšuje, tvrdí vedení firmy
Vedení Royal Mail velkou část kritiky ze strany odborářů odmítá a ve svém prohlášení tvrdí, že věci ve firmě se opět v dobré obracejí. Dokládá to například tím, že na zmíněné dočasné pozice kvůli vánoční špičce už obdržela přes sto tisíc přihlášek. Společnost zároveň zdůrazňuje, že oproti loňskému roku se podařilo zvýšit míru včasného doručení dopisů první a druhé třídy o několik procent, což má potvrzovat, že organizační změny byly úspěšné.
Navzdory zmíněnému prohlášení ale situaci intenzivně řeší i nejvyšší vedení mateřské skupiny EP Group, tedy včetně Křetínského. Ten podle informací The Sunday Times do Londýna vyslal své nejbližší spolupracovníky, kteří by se měli v úterý 20. října sejít s vedením odborářů a probrat s nimi aktuální personální situaci v Royal Mail i komplikace způsobené zaváděním nového doručovacího systému. Redakce Euro.cz v souvislosti s tímto setkáním oslovila i skupinu EP Group, na zaslané dotazy ale dosud odpověď nedostala.
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Výsledky jednání je samozřejmě těžké odhadnout, rozhodně ale nelze čekat, že se problémy 500 let staré firmy rozplynou jako mávnutím kouzelného proutku. Může se tedy stát, že letošní Vánoce budou komplikované nejen pro samotnou Royal Mail, ale také pro všechny Brity, kteří se rozhodnou využít jejích služeb.