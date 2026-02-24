Stovky milionů na digitální avatary. Český startup ValkaAI získává investici pod vedením Rockaway Ventures

Digitální obsah se dnes rychle mění a z pasivního sledování se stává komplexní interaktivní zážitek. A to navzdory skutečnosti, že videa, která by dokázala reagovat na uživatele okamžitě a personalizovaně, firmy zatím běžně vytvářet neumějí. Již brzy by ale vše mohlo být docela jinak.
Výše popsanou výzvu si vzal k srdci český startup ValkaAI, jenž za tímto účelem vyvíjí technologii, která digitálním avatarům tyto schopnosti dodá, aniž by to pro samotné firmy znamenalo dramatický nárůst nákladů. Pomoci mu k tomu má i právě oznámená investice ve výši 12 milionů eur (zhruba 300 milionů korun). Tu firma zakladatelů Vlastimila Venclíka a Miloše Lokajíčka získala v rámci pre-seed kola od fondů J&T Ventures, Tensor Ventures, BD Partners, Fondu Naše Česko a Rockaway Ventures, který celé kolo vedl. Společně s nimi se startup podpořil i investor Petr Zámečník.
„Dnešní zážitek je pořád z velké části lineární – něco si pustíte a díváte se. My věříme, že další krok bude o prostředí, které se vám přizpůsobí v reálném čase a kde můžete obsah nejen sledovat, ale také do něj vstupovat a ovlivňovat ho,“ komentuje z pozice šéfa inkriminovaného startupu investici Venclík.
Inspiraci k danému řešení nalezl v herním průmyslu, v rámci něhož si stihl vydobýt velmi zvučné jméno. Sám totiž stojí za platformou Oddin.gg, která patří mezi přední hráče v oblasti e-sportových dat a datové infrastruktury a která se v posledních dvou letech stala absolutním vítězem prestižního žebříčku Deloitte Technology Fast 50 Central Europe jako nejrychleji rostoucí technologická firma ve střední Evropě. Jeho byznyspartner Lokajíček, jenž v novém projektu působí jako COO, tímto zase navazuje na své zkušenosti s provozem a škálováním technologických produktů, včetně několika AI startupů.
Globální ambice
Zmíněná investice patří v kontextu střední a východní Evropy k výjimečným pre-seed kolům a odráží ambici vybudovat globální technologickou platformu. ValkaAI má dnes týmy v San Franciscu, Praze a Dubaji a zaměstnává zhruba 45 lidí, včetně výzkumníků z Mety a DeepMind. Jejím cílem je vybudovat z Česka lídra v oblasti AI videa, kde podle zakladatelů zůstává větší prostor než u textových modelů, které jsou již do značné míry vyřešené. Navíc jde z deep techového hlediska o převratnou technologii, jež bude mít zásadní dopad nejen v segmentu zábavy.
Získané prostředky umožní startupu posílit výzkumný a produktový tým, rozvíjet technologie pro digitální avatary a AI komentátory a realizovat první komerční implementace ve sportu a e-sportu. V dalších měsících se firma zaměří na vybudování jádra platformy, škálování výpočetní infrastruktury a pilotní integrace v segmentech, kde má největší zkušenosti i přístup k distribučním kanálům.
„ValkaAI je pro nás dlouhodobý projekt – nejde o rychlý hack, ale o budování technologického základu pro novou generaci zábavy. Pre-seed financování nám umožní přivést do vývoje špičkové specialisty, škálovat infrastrukturu a ověřit první konkrétní use cases se silnými partnery,“ doplňuje Lokajíček s tím, že cílem je platforma, kde každý divák může do obsahu vstupovat a ovlivňovat ho podle sebe.
Technologické výzvy
Hlavní technologickou výzvou je zachovat vysokou kvalitu obrazu při okamžité interaktivitě. ValkaAI vyvíjí systém řízené AI syntézy pohybu a obrazu, který generuje každý snímek podle aktuálních vstupů uživatele – tedy hlasu, gest či herní situace – bez typických problémů generativního videa, jako je blikání či „rozpad“ obrazu.
V e-sportu si lze takovou technologii představit například jako AI komentátora, který reaguje na dění ve hře, mluví jazykem konkrétního diváka a přizpůsobuje se jeho stylu sledování. Stejný princip lze využít i pro digitální postavy a herní prostředí, které se dynamicky mění podle chování uživatele.
„ValkaAI se pouští do těžkého, ale zásadního problému, když chce spojit kvalitu obrazu s rychlostí a skutečnou interaktivitou v reálném čase. Nejde jen o další aplikaci, ale o technologický základ, na kterém může stát celá nová generace zábavy,“ uzavírá Petr Šmíd, generální partner Rockaway Ventures, jenž je součástí nedávno založeného Rockaway Fund skupiny Rockaway Capital.