Podle Mety se může metaverse do roku 2035 podílet na americkém HDP až dvěma a půl procenty, odborníci jsou ale skeptičtí

Podle studie společnosti Meta Platforms, která je vlastníkem sociální sítě Facebook, by metaverse mohl do roku 2035 přispívat k hrubému domácímu produktu Spojených států amerických až 760 miliardami dolarů (více než 16 biliony korun). Pokud by k tomu opravdu došlo, virtuální světy by tak zajišťovaly zhruba 2,4 procenta celkového výkonu tamního hospodářství.

Budoucí ekonomické zisky mají podle agentury Reuters pocházet hlavně z používání technologií v obranném, lékařském a výrobním sektoru. Pozadu by ale nemělo zůstat ani zábavní odvětví, přičemž zmíněná studie očekává velké výnosy hlavně díky videohrám a nástrojům, které umožní virtuální komunikaci mezi jednotlivými lidmi.

Desítky uživatelů denně

Koncept metavesmíru zahrnuje technologie rozšířené nebo virtuální reality. Ty uživatelům umožní ponořit se do online světa nebo digitálně překrývat obraz toho skutečného. Mezi nejpopulárnější metavesmíry v současnosti patří třeba Cryptovoxels, Decentraland, Roblox, Somnium Space a The Sandbox.

Podle odhadů společnosti Meta, která se v roce 2021 zaměřila na jeho budování, by tato virtuální realita nakonec mohla nahradit mobilní zařízení jako hlavní výpočetní platformu. Mnozí investoři ale velká očekávání americké firmy od metavesmíru, respektive metavesmírů zpochybňují. Zároveň jim vadí obrovské investice do tohoto sektoru v době, kdy pokles v reklamním odvětví snížil růst příjmů společnosti.

I další odborníci pak poukazují na to, že zveřejněné odhady jsou až příliš optimistické. Například zmíněný metaverse Decentraland, jehož odhadovaná hodnota dosahuje 1,3 miliardy dolarů (asi 27 miliard korun), měl nedávno podle Business Insideru pouze 38 aktivních uživatelů denně. Decentraland sice tvrdí, že jich má zhruba osm tisíc, ale to je stále jen zlomek počtu lidí, kteří hrají online hry jako Fortnite či Minecraft.

Optimismus nechybí

Plány společnosti Meta nedokázal splnit ani jejich vlastní metavesmír s názvem Horizon World. Loni v říjnu totiž renomovaný technologický web Mashable napsal, že tento svět má méně než 200 tisíc aktivních uživatelů měsíčně. Americký gigant si přitom za svůj cíl stanovil, aby jeho platformu do konce roku 2022 každý měsíc navštěvovalo aspoň půl milionu lidí.

I přes současné neúspěchy ale Meta nepřestává vidět budoucnost odvětví optimisticky a velký růst očekává i na Starém kontinentu. Jen v zemích Evropské unie by měl metavesmír do roku 2035 přinést až 489 miliard eur (více než 11 bilionů korun), což by tvořilo zhruba 1,3 až 2,4 procenta celkového HDP všech 27 států.

Podobný nárůst pak Meta očekává i v Kanadě, kde by metavesmír mohl každoročně vygenerovat částku mezi 45,3 až 85,5 miliardy kanadských dolarů (asi 723 miliard až 1,4 bilionu korun). Vzhledem ke zmíněnému malému zájmu veřejnosti je každopádně nutné brát tato čísla s určitou rezervou.