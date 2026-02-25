Obličeje zaměstnanců, Pokémoni i fotbalisté Realu Madrid. Aerolinky proměňují za stovky tisíc dolarů svá letadla v obří létající billboardy

Získat pozornost zákazníků je pro firmy v době internetu a sociálních sítí často poměrně složité. Zaujmout ale obvykle dokáže jakýkoliv originální nápad, který vypadá dobře na fotografiích i videích. Letecké společnosti si jsou toho velmi dobře vědomi, a proto se v posledních letech doslova předhánějí v tom, kdo bude mít na svých letadlech zajímavější a atraktivnější design.
Dokonale to podle Business Insideru ukazuje například 500. letoun ve flotile dopravce Turkish Airlines. Vedení aerolinek se totiž rozhodlo, že na trupu nového Airbusu A350 vytvoří obří nástěnnou malbu s obličeji sto tisíc zaměstnanců, kteří v průběhu uplynulých desetiletí pro firmu pracovali a přispěli tak k jejímu růstu a rozvoji.
Celý projekt byl samozřejmě z hlediska realizace velice náročný. Jeho uskutečnění zabralo skoro celý rok a vyžadovalo detailní plánování, koordinaci použitých barev, 3D modelování a přesné umístění fotografií kolem dveří, oken a dalších specifických oblastí.
Na letadlo bylo nakonec během pěti dní nalepeno zhruba 136 kilogramů vysoce kvalitních leteckých samolepek s fotografiemi obličejů, které byly upraveny tak, aby odpovídaly standardním barvám dopravce, tedy bílé, červené a černé. Podle mluvčího společnosti je nyní letoun mezi zaměstnanci velmi populární, protože se na něm přirozeně snaží všichni najít.
Volím si tebe, Pikaču!
Turkish Airlines samozřejmě nejsou jedinou aerolinkou, která vlastní letadla ozvláštnila zajímavým designem. Třeba americká letecká společnost United v minulosti provozovala letoun odkazující na Hvězdné války, zatímco konkurenční Southwest Airlines své stroje polepily nejrůznějšími motivy s tématikou animovaného světa Walta Disneyho.
Zmíněný trend se ale nevyhnul ani leteckým společnostem z dalších koutů světa. Tchajwanské aerolinky China Airlines se před lety pochlubily třeba letadly s Pokémony, a to včetně asi nejznámější postavičky Pikaču, jejich přímá konkurence v podobě EVA Air zase pro změnu vsadila na populární Hello Kitty. A zahanbit se nenechaly ani u Emirates, které na své letouny umístily portréty nejlepších fotbalistů z klubu Real Madrid.
Vše musí být naprosto přesné
Ačkoliv speciální designy letadel představují pro aerolinky skvělou formu reklamy a rády s nimi chlubí, ve skutečnosti po nich sahají relativně zřídka. Může za to především fakt, že natřít letadlo novou barvou je velmi nákladné. Letecké společnosti sice přesné náklady nezveřejňují, podle odhadů odborníků je to ale může vyjít na 50 až 300 tisíc dolarů (asi jeden až šest milionů korun), a to v závislosti na velikosti a složitosti celého návrhu.
O něco levnější jsou polepy, ty obvykle stojí „jen“ několik desítek tisíc dolarů, tedy okolo jednoho milionu korun. Jejich výhodou je rovněž fakt, že se rychleji instalují, snáze odstraňují a dobře se hodí i pro složité a vícebarevné designy. Letecké společnosti je navíc často využívají také kvůli tomu, že jsou lehčí než barva, díky čemuž snižují spotřebu paliva.
Právě menší spotřeba pohonných hmot je pro aerolinky naprosto klíčová, což je ostatně i důvod toho, proč musí být veškeré nátěry a polepy vyrobeny velmi přesně. I malé odchylky by totiž mohly negativně ovlivnit obtékání vzduchu kolem letadla, respektive jeho nosných ploch, zvýšit odpor, a v extrémním případě vést při vysokých rychlostech i k odlupování jednotlivých panelů. Za výsledným vzhledem všech létajících billboardů tedy kromě samotného nápadu marketingového oddělení stojí rovněž stovky hodin práce leteckých inženýrů.