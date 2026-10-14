„Steve Jobs světa investic“ čeká v příštích dvou letech velkou finanční krizi. Sází proti dluhopisům a nakupuje zlato

Podle Dalia zaplavují vlády a velké technologické firmy trh novými dluhopisy, zatímco významní institucionální investoři jako Čína a Japonsko své nákupy omezují. Známý ekonom proto předpovídá, že nás čeká další rizikové období.
Sám už dříve podle Business Insideru varoval, že například Spojené státy se blíží hranici, kdy se jejich zadlužení stane dlouhodobě neudržitelné. Náklady na jeho obsluhu totiž rostou a úrokové výdaje zabírají stále větší část vládních výdajů. To vše ve chvíli, kdy zahraniční poptávku po americkém dluhu oslabuje rostoucí geopolitické napětí.
Další problém na obzoru
Zakladatel Bridgewater Associates, tedy největšího hedgeového fondu na světě, rovněž připouští, že výprodej na trhu dluhopisů ještě nemusí být u konce. Poukazuje přitom na půjčování si ze strany vlád, které takto financují své deficity, ale i firem shánějících kapitál mimo jiné na investice do nových technologií. O finanční prostředky tak soutěží stále více subjektů, což vytváří další tlak na úrokové sazby. A rostoucí výnosy dluhopisů představují problém i pro akcie, píše CNBC.
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Těm se sice dosud díky růstu zisků dařilo vyšší sazby absorbovat, takže jsou ve srovnání s dluhopisy v očích investorů stále atraktivní, postupně se ale jejich výhoda zmenšuje. Současně Dalio připomíná, že samotný růst zisků nemusí poskytovat úplný obrázek o kondici firem. Investoři by dle něho měli sledovat hlavně volné cash flow. Pokud totiž podniky vykazují zisky a oni do nich investují, avšak nedokážou ze svých investic získávat hotovost, pak v takových případech hrozí problém s likviditou.
Žlutý kov jako pojistka
Vedle sázky proti dluhopisům americký miliardář doporučuje také držet určitou část portfolia ve zlatě, přičemž za ideálně diverzifikované považuje takové, v němž žlutý kov představuje pět až patnáct procent. Zhruba jedno procento svých investic má současně v bitcoinu, ačkoliv celkově je k této kryptoměně poměrně skeptický. Další možnosti diverzifikace hledá Dalio, který před třemi lety přesunul svoji rodinnou kancelář do Abú Dhabí, i mimo Spojené státy.
Zajímavé jsou přitom podle něj takzvané „přebytkové země“, mezi něž řadí třeba Singapur či právě Spojené arabské emiráty. Ty disponují dostatkem vlastních finančních prostředků a nejsou závislé na zahraničním zadlužování. A zároveň mají atraktivní investiční profil, stejně jako některé izolované příležitosti v Evropě.
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Při hodnocení jednotlivých států přitom není podle Dalia rozhodující jen jejich současná ekonomická situace. Sleduje především to, zda jsou inovativní a dokážou využít nové příležitosti, anebo naopak zaostávají za vývojem.
Máme se bát krize?
Redakce Euro.cz požádala v souvislosti s Daliovými vyjádřeními o komentář i dva české odborníky. Hlavní ekonom ING David Havrlant přitom konstatuje, že hrozba dluhové krize nemusí přijít pouze a jen ze Spojených států. „Situace se může zvrtnout a výrazně eskalovat skrze ztrátu důvěry, na níž navazuje masivní výprodej dluhopisů rizikové ekonomiky,“ říká s tím, že za obzvlášť problematickou považuje Francii, jejíž veřejný dluh se pohybuje kolem 120 procent HDP, tedy podobně jako v USA. Zemi galského kohouta navíc v následujících letech čeká splácení rekordních částek, na které si bude muset půjčovat za vyšší úrok.
Prekérní je podle Havrlanta i situace Evropské centrální banky. Pokud by se rozhodla reagovat na vyšší inflaci dalším utahováním měnové politiky, mohla by buď zadusit ekonomiku, nebo prostřednictvím vyšších výnosů dluhopisů ještě více zatížit francouzské veřejné finance a náklady na obsluhu dluhu. „Případná dluhová bouře by se dotkla i Česka. Je však potřeba podotknout, že tuzemské veřejné finance jsou v nesrovnatelně lepší kondici – český veřejný dluh se pohybuje kolem 45 procent HDP,“ vyčísluje.
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Že poptávka po penězích rychle roste kvůli zadlužování vlád i masivním investicím technologických firem do umělé inteligence, si myslí rovněž hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Zároveň dodává, že v současnosti není zdaleka jasné, komu se tyto investice nakonec podaří proměnit v dostatečně ziskový byznys a kdo je naopak bude muset odepsat. Současná situace dle jeho slov připomíná nechvalně známou dot-com bublinu na přelomu tisíciletí, kdy se teprve formoval internetový trh a část zadlužujících se firem později narazila na problémy.
V minulosti podle Dufka centrální banky v případě nebezpečného vývoje na dluhopisových trzích neváhaly zasáhnout. A část investorů s touto možností počítá i nyní. „Máme se bát krize? Nějaká je vždy na cestě, ale zda půjde právě o krizi dluhovou, je těžké předvídat. Možná ani nebude americká, ale opět evropská. Právě proto zůstává diverzifikace portfolia nejbezpečnější cestou, jak omezit případné ztráty,“ uzavírá.