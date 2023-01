Stát chce zavést silniční daň i pro občany

Ministerstvo financí uvažuje o zavedení silniční daně i pro občany. Její výše by se odvíjela od obsahu motoru a státu by mohla vynést až pět miliard korun ročně.

Autor: Jakub Hněvkovský

Výnosy by pomohly státnímu rozpočtu a údajně přispěly na budování tuzemských silnic a dálnic. Nyní daň odvádějí pouze firmy a živnostníci, pokud jejich auto slouží k podnikání. „Řidiči by podle kubatury vozidla odváděli do rozpočtu tisíc až patnáct set korun,“ uvedl náměstek ministra financí Peter Chrenko. Zvýšení daně by se dotklo většiny řidičů, výjimky by podle náměstka existovaly jen u handicapovaných osob.

Plán na zavedení silniční daně je součástí Chrenkova balíčku, v rámci něhož by stát od příštího roku mohl vybrat až o dvě desítky miliard korun více než letos. Dále navrhuje sjednocení sazby daně z přidané hodnoty na 18 procent. Přešetřit chce také velký počet výjimek u daní z příjmů. Pracovní plán Chrenko nyní předloží ministru financí Eduardu Janotovi, který zatím nechce jeho šance komentovat. Ministr dopravy Gustav Slamečka by silniční daň podpořil.