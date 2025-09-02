Šťastná náhoda, z níž se po letech stal zlatý důl. Karibský ostrov Anguilla rychle bohatne díky unikátní webové doméně

V začátcích internetu v 80. letech minulého století bylo rozhodnuto, že každý stát a některá závislá území budou mít svoji vlastní jedinečnou webovou adresu, jejíž název se bude odvíjet od názvu dané země buď v anglickém, nebo v mateřském jazyce. Spojené státy tak získaly doménu .us, Velká Británie .uk, zatímco tehdejší Československo si vysloužilo koncovku .cs, která se po rozpadu federace v České republice změnila na dnes dobře známé .cz.
Pravděpodobným vítězem této desítky let staré „loterie“ se ovšem stal malý karibský ostrov Anguilla, neboť jak připomíná web BBC, toto britské závislé území obdrželo doménu .ai, z níž se v posledních letech stal doslova zlatý důl. Může za to samozřejmě rozmach umělé inteligence, pro níž se používá stejná zkratka, jakou má právě koncovka anguillských webů.
Výsledek? Stále více společností a jednotlivců je ochotno zaplatit často i vysoké částky za registraci nových webových stránek právě na doméně .ai. V současnosti už existuje více než 850 tisíc webů s inkriminovanou koncovkou, ačkoliv v roce 2020 jich nebyla ani desetina.
Prodej domén diverzifikuje ekonomiku
Pro malý karibský ostrov, na němž aktuálně žije zhruba jen 16 tisíc obyvatel, se stal prodej domén mimořádně důležitým odvětvím. Potvrdila to i nedávná zpráva anguillské vlády, která tímto způsobem loni vydělala 105,5 milionu východokaribských dolarů (přibližně 934 milionů korun), což představovalo 23 procent celkových příjmů země.
Jinými slovy, prodej domén je rázem jedním z nejvýznamnějších segmentů anguillské ekonomiky, větší příjmy už pochází jen z cestovního ruchu. Toto odvětví je ovšem značně zranitelné silnými hurikány, které jsou v okolním regionu velmi časté, takže se ostrovní stát v posledních letech o to více soustředí právě na výnosy generované z online světa. „Rostoucí zisky z prodeje webových domén hrají důležitou roli v diverzifikaci ekonomiky ostrova a zvyšují jeho odolnost vůči finančním škodám, které mohou způsobit hurikány,“ uvedl ve své nedávné zprávě o Anguille Mezinárodní měnový fond (MMF).
Anguillská vláda očekává, že zisky z domén .ai se letos dále zvýší na zhruba 132 milionů východokaribských dolarů, zatímco v příštím roce by pak mohly narůst ještě o dalších šest milionů, a tedy by se v přepočtu mohly již přehoupnout přes hranici jedné miliardy korun. Tato očekávání přitom rozhodně nejsou nereálná, jelikož za posledních 12 měsíců se počet webů s koncovkou .ai zdvojnásobil.
Nejdražší web za 17 milionů
Nutno podotknout, že růst příjmů Anguilly z prodeje domén může být ve skutečnosti mnohem vyšší, než se tamní vláda domnívá. Nákup „běžného webu“ sice aktuálně stojí zhruba 150 až 200 dolarů (asi tři až čtyři tisíce korun), přičemž každé dva roky se z této částky platí obnovovací poplatky ve stejné výši, stále více žádaných stránek jde ale díky velkému zájmu do dražby, kde se už prodávají dráž.
Třeba americký technologický šéf Dharmesh Shah začátkem tohoto roku utratil 700 tisíc dolarů (téměř 17 milionů korun) za adresu you.ai. „Daný web jsem si koupil, protože jsem měl nápad na produkt s umělou inteligencí, který by lidem umožnil vytvářet si digitální verze sebe sama, které by za ně mohly vykonávat konkrétní úkoly,“ řekl Shah.
Právě díky dražbě you.ai získala Anguilla dosud nejvyšší částku za jeden web. Podobně atraktivních prodejů bylo v poslední době ale mnohem více. V červenci si takto ostrov přišel na 600 tisíc dolarů (téměř 13 milionů korun) za vznik domény cloud.ai, zatímco během srpna inkasoval dalších 350 tisíc (necelých sedm milionů korun) za doménu law.ai. Odborníci navíc nevylučují, že vzhledem k pokračujícímu nadšení kolem umělé inteligence může být současný rekord i velmi rychle překonán.
Výzvou pro místní vládu samozřejmě bude, aby se peníze získané prodejem domén podařilo co nejlépe využít k dalšímu rozvoji ostrova. Politici doufají, že rostoucí příjmy umožní výstavbu nového mezinárodního letiště, které by pozvedlo cestovní ruch. Další investice by pak měly zamířit třeba do veřejné infrastruktury a zlepšení přístupu ke zdravotní péči.
Radost z nového zdroje financí ovšem nemusí mít jen obyvatelé Anguilly, nýbrž i britští daňoví poplatníci. Spojené království totiž svému území každý rok finančně pomáhá – třeba po ničivém hurikánu Irma malému ostrovu poskytlo téměř 60 milionů liber (asi 1,7 miliardy korun) na nezbytné opravy. „Vítáme úsilí Anguilly nalézt inovativní způsoby, jak dosáhnout hospodářského růstu, protože to pomáhá přispívat k její finanční soběstačnosti,“ uzavřel tiskový mluvčí britského ministerstva zahraničních věcí a Commonwealthu.