Když startup konečně získá velkého klienta, často s ním může převzít i závazky, které nedokáže splnit, varuje advokátka

Pro technologický startup je první velký korporátní zákazník zpravidla důvodem k oslavě. Přináší výraznější tržby, referenci, která otevírá dveře k dalším klientům, a často i potvrzení, že produkt obstojí mimo startupovou bublinu. Právě v této fázi nicméně může vzniknout paradox, kdy obchodně firma sice výrazně vyroste, ale smluvně na sebe převezme odpovědnost, která její velikosti ani zdaleka neodpovídá.
Problém navíc zesiluje s tím, jak rostou regulatorní a bezpečnostní požadavky na velké společnosti. Banky, energetické společnosti, telekomunikační společnosti i další regulované podniky už nemohou posuzovat pouze vlastní interní systémy. Stále více se musí zabývat také tím, na jakých dodavatelích jsou závislé, jaké bezpečnostní standardy tito dodavatelé splňují a co se stane, pokud některý z nich selže.
Část uvedených požadavků se proto přirozeně propisuje do smluv. Na druhé straně stolu přitom může sedět startup o několika desítkách lidí, jenž se najednou zavazuje k podmínkám vytvořeným pro výrazně větší organizaci.
Splnitelné jen na papíře
Kámen úrazu nespočívá v tom, že by jednotlivé požadavky začleněné do smluv byly samy o sobě nepřiměřené. Hlavním rizikem je jejich souhrn a konkrétně to, zda má dodavatel procesy, technologie, lidi, jež mu umožní uvedené závazky skutečně dodržet, či pojištění pro případ jejich porušení. Typickým příkladem může být povinnost velmi rychle informovat klienta o bezpečnostním incidentu.
Jak se radí jednorožcům? Právní firma Eldison pomáhá startupům růst od prvních investic až po globální akvizice
Na papíře může takový závazek působit zvládnutelně. Pokud ale startup nemá nastavené systémy, jež incident včas odhalí, interně vyhodnotí a dále eskalují, jde ve skutečnosti o příslib, který v praxi nemusí být schopen splnit.
Podobně je potřeba přemýšlet o garancích dostupnosti služby, auditních právech zákazníka, odpovědnosti za únik dat nebo povinnostech týkajících se subdodavatelů. Startup může sám fungovat velmi dobře, ale současně být závislý na cloudové infrastruktuře, externích nástrojích nebo dalších technologických partnerech. Pokud slíbí zákazníkovi něco, co mu jeho vlastní dodavatelé negarantují, vytváří si mezery, za něž nakonec může nést odpovědnost právě on.
Kolik může firmu stát porušení smlouvy?
Další otázkou je výše potenciální náhrady škody a jiných finančních nároků klienta. Pro velkou společnost může být určitá úroveň smluvní odpovědnosti běžnou součástí podnikání. Pro běžný startup se stejně velký závazek může rovnat několika měsíčním tržbám, nebo v krajním případě ohrozit celou existenci společnosti.
Proto by zakladatelé a management před podpisem měli vést diskuzi nejen na téma, zda je smlouva právně přijatelná, ale ideálně věnovat čas i tomu, co jednotlivé závazky znamenají ekonomicky a jak mohou ovlivnit stabilitu celého podnikání. Kolik nás může v nejhorším případě stát výpadek služby? Co se stane při bezpečnostním incidentu? Kryje takovou situaci vůbec naše pojištění? Jaké povinnosti nám zůstanou po ukončení smlouvy zákazníkem?
Email přehlédl a pak ho týdny ignoroval. Vít Horký popisuje pozadí české investice do pětimiliardového startupu
Právní posouzení kontraktu tak ve skutečnosti není oddělené od obchodního rozhodování. Jde o další formu risk managementu. Zároveň všechny tyto skutečnosti neznamenají, že by měl startup kompletně odmítat požadavky velkých zákazníků nebo tvrdě vyjednávat o každém odstavci. Enterprise klient potřebuje chránit vlastní podnikání a řada požadavků má legitimní důvod. Smyslem vyjednávání proto není automaticky škrtat jednotlivá ustanovení. Startup by měl v ideálním případě identifikovat několik oblastí, které pro něj představují skutečné materiální riziko, a právě na ně soustředit svoji vyjednávací pozici.
Někde je možné závazek přijmout, jinde ho lze omezit, upravit nebo navázat na to, co je podnik reálně schopen dodat. A někdy může analýza smlouvy odhalit, že firma musí nejdříve změnit vlastní procesy, zabezpečení nebo rozsah pojistného krytí.
S většími zákazníky roste i odpovědnost
Každý získaný enterprise zákazník je pro startup důležitým krokem v růstu. S jeho příchodem už ale nestačí jen umět produkt prodat. S většími kontrakty roste i potřeba systematicky řídit rizika, která s sebou přinášejí.
V Uberu viděla, jak technologie mění svět. Teď se Bára Werdmölderová bije za české startupy a učí studenty podnikavosti
Management by měl rozumět tomu, co společnost slibuje, kolik ji může případné selhání stát a zda je schopná své závazky skutečně splnit. Smlouva by měla zajistit, že s příchodem velkého zákazníka nebude odpovědnost startupu růst rychleji než jeho byznys.