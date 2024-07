Start komunitní energetiky v Česku se blíží. Elektřinu vyrobenou na chatě či u příbuzných bude možné využívat už od srpna

Stále více Čechů si na své nemovitosti nechává nainstalovat solární panely, které jim umožňují ušetřit nemalé náklady na elektrickou energii. Obzvláště během slunečních letních dní se ale stává, že fotovoltaika vyrobí mnohem více elektřiny, než dokáže daná domácnost spotřebovat či uložit do baterií. Následně tedy vznikají takzvané přetoky, kdy solární elektrárna odevzdává nadbytečnou elektřinu do distribuční sítě. Což se však většinou příliš nevyplatí, protože lidé za její prodej dostávají méně peněz než za následný nákup.

Prodej elektřiny by měl být pro vlastníky solárních panelů už brzy mnohem výhodnější. Od 1. srpna totiž v Česku odstartuje komunitní energetika. Díky ní budou moci tuzemské domácnosti, ale také firmy nebo obce sdílet elektřinu vyrobenou vlastními zdroji. Tu můžou pomocí distribuční sítě posílat na jiné místo, ať už daný objekt patří přímo jim, nebo komukoliv dalšímu.

Nový systém pomůže lidem v mnoha různých situacích. Díky němu totiž bude možné poslat energii vyrobenou solárními panely na chatě v Krkonoších třeba do pražského bytu patřícího stejné osobě. Stejně tak půjde sdílet elektřinu z rodinného domu sousedovi nebo dětem bydlícím klidně na druhém konci republiky. Důležité ale je, aby byla daná energie využitá do 15 minut od vyrobení – není ji tedy možné spotřebovat až za několik hodin, nebo dokonce následující den.

Nutno zdůraznit, že vaše elektřina samozřejmě přes celé Česko putovat nebude. Jakmile se jednou dostane do distribuční sítě, nelze ji už odlišit od zbytku elektřiny. Celý systém tedy bude fungovat tak, že se pouze změří elektřina dodaná do sítě jedním místem a o stejné množství se pak sníží účty za energie na místě druhém, odběrovém. Vždy ale bude nutné zaplatit poplatek za využití distribuční sítě.





Elektřinu lze sdílet zdarma i za poplatek

Aby mohli lidé začít využívat výhody sdílení energie, musí udělat hned několik věcí. Podle Unie komunitní energetiky je nejprve potřeba si ujasnit, zda bude domácnost fungovat v režimu aktivního zákazníka, nebo v rozsáhlejším energetickém společenství.

Rozdíl je v tom, že skupina sdílení aktivního zákazníka může mít maximálně 11 odběrných míst (EAN), kam se započítávají jak výrobny energie, tak i její odběratelé. Pro většinu domácností by tato varianta měla bez problémů stačit, a i proto bude v následujících odstavcích věnována pozornost právě fungování v režimu aktivních zákazníků.

Pokud člověk nechce posílat elektřinu jen sám sobě, je nutné, aby se v rámci skupiny domluvil na různých parametrech sdílení, což se týká především ceny za poskytnutou elektřinu. Vlastním dětem či rodičům ji samozřejmě může věnovat zdarma, od sousedů či známých už ale asi bude chtít i peníze. V takovém případě je vhodné uzavřít smlouvu, která upraví podrobnosti o placení.

Následujícím krokem by měla být žádost provozovateli distribuční soustavy o instalaci průběhového měření, jež je schopné spočítat poskytnutou či spotřebovanou energii právě ve zmíněných 15minutových intervalech. Toto zařízení musí mít všechna místa, která se chtějí sdílení účastnit. Dobrou zprávou ovšem je, že provozovatel chytré měřiče nainstaluje zdarma, a to nejpozději do tří měsíců od podání žádosti.

Dalším zásadním krokem je pak registrace u Elektroenergetického datového centra. Tento nově vzniklý úřad bude pracovat s daty, díky nimž může celá komunitní energetika fungovat (ke spuštění online rozhraní pro registraci má dojít právě 1. srpna).

Na závěr celého procesu je nezbytné stanovit alokační klíče. Ty určují poměr, jakým se v dané skupině rozděluje vyrobená elektřina jednotlivým členům. Pro všechny zúčastněné je samozřejmě nejvýhodnější, aby se v každém patnáctiminutovém intervalu spotřebovalo co nejvíce vyrobené elektřiny, čímž se minimalizuje přetok do sítě. Stanovení vhodného alokačního klíče tedy ve větších skupinách může být složitější, poměr se ale dá každý měsíc změnit, a to třeba na základě dat o skutečné spotřebě zjištěných z údajů EDC.

Velký milník pro českou energetiku

Sdílení elektřiny v menších skupinách sice vyžaduje několik počátečních kroků, na něž je třeba si vyhradit určitý čas, celý systém je ale podle odborníků výhodný hned z několika důvodů. Tím nejzásadnějším je skutečnost, že domácnosti, firmy i obce vyrábějící elektřinu mohou jejím prodejem získat další peníze, díky čemuž se pro ně investice do solárních či větrných elektráren stává ještě výhodnější. Ušetří pak samozřejmě také odběratelé, kteří získají energie za výhodnější cenu než od svého dodavatele.

Odborníci se navíc shodují, že celý systém je dobře promyšlen a zrealizován. „Dlouhodobě sledujeme trendy v legislativě Evropské unie a dalších států. Díky tomu si dovoluji tvrdit, že česká úprava sdílení je velmi kvalitní a v dobrém smyslu slova předbíhá dobu – z velké části totiž odpovídá i novým evropským požadavkům na nedávno schválený redesign trhu s elektřinou. Zahájení sdílení tedy bude velkým milníkem pro českou energetiku a občany,“ řekla v tiskové zprávě Eliška Beranová, právnička Frank Bold a členka Unie komunitní energetiky.

Podrobnější informace o sdílené energetice lze nalézt právě na webu Unie komunitní energetiky, případně je možné zavolat na nově spuštěnou informační linku EDC. „V call centru plánujeme odpovídat na otázky, které se váží k postupu pro zapojení se do sdílení elektřiny, popisu legislativních pravidel a omezení při sdílení, procesu uzavření smlouvy o přístupu a rolím jednotlivých účastníků trhu nebo k vysvětlení principu výpočtu sdílení,“ vysvětlil předseda představenstva EDC Petr Kusý.