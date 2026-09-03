Stárnutí Česka přitahuje soukromý kapitál. Do Alzheimer center už proudí miliardy, investorům nesou až osm procent

Důvod, proč se o tento segment investoři zajímají, je zřejmý už z vývoje samotných kapacit. Zatímco v roce 2014 bylo v Česku v domovech se zvláštním režimem zhruba 14 tisíc míst, dnes je jich jednou tolik. Přibližně polovinu zřídil stát prostřednictvím krajů a obcí, zatímco tu druhou soukromý sektor. Poptávka ale dál poroste, a proto se soukromí investoři čím dál častěji podílejí nejen na provozu, nýbrž i na výstavbě nových zařízení.
Dle partnera a generálního ředitele PFFL Martina Fojtíka mají v tomto ohledu soukromé subjekty při rozšiřování kapacit hned několik výhod. „Umějí lépe vytipovat místa pro postavení podobného zařízení, umí jej postavit rychleji a levněji,“ vysvětluje s tím, že v projektech fondu vychází vybudování jednoho nového lůžka na 1,5 milionu korun, zatímco u státních zařízení jsou potřeba miliony čtyři.
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Nejen proto zájem o investování do Alzheimer center přes fondy kvalifikovaných investorů, navzdory minimální výši vkladu jeden milion korun, rychle roste. Investice láká především lidi, kteří nehledají jen investiční příležitost, ale chtějí se zároveň podílet na budování chybějící infrastruktury v péči o seniory. „Často si totiž uvědomují, že jednou budou možná podobnou péči potřebovat. A i díky jejich investici bude seniorská péče dostupnější než nyní,” podotýká Fojtík.
Ambiciózní plány
PFFL patří v Česku k největším hráčům, jež se na inkriminovaná Alzheimer centra zaměřují. V současnosti má fond v provozu přes 700 lůžek v šesti zařízeních a dalších 1,3 tisíce ve výstavbě nebo přípravě v sedmi projektech napříč celou republikou. Například v červnu byla zahájena realizace dvou center, a to v Ostravě a Nymburce. Celkem jsou v přípravě projekty v tržní hodnotě 2,8 miliardy korun.
Do budoucna chce navíc fond svoji síť výrazně rozšířit. „Rádi bychom v horizontu zhruba šesti let měli v portfoliu alespoň 50 zařízení s celkovou kapacitou přes šest tisíc lůžek,“ doplňuje Fojtík. Investorům se tak otevřou další zajímavé příležitosti, což dokládají i dosavadní výsledky: od svého spuštění v roce 2022 dosáhlo PFFL 47procentního výnosu.
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„I v letošním roce míříme na výnos mezi sedmi a osmi procenty. Investice do domů se zvláštním režimem totiž přinášejí dlouhodobý stabilní výnos, což potvrzuje i tento rok,” zmiňuje šéf fondu a dodává, že za první pololetí se podařilo zhodnotit peníze více než tisícovce investorů o 3,54 procenta.
Kapacity nestačí a poptávka dál poroste
PFFL není pochopitelně jediným soukromým hráčem, který se na rozšiřování kapacit podílí. Například Ambeat Invest připravuje nové projekty v oblasti péče o seniory a během pěti až osmi let plánuje rozšířit svoji síť přibližně o 2 500 lůžek, což znamená asi 20 až 25 nových zařízení. Výraznou pozici zaujímá také investiční skupina Penta, jež prostřednictvím Penta Hospitals vybudovala rozsáhlou síť pobytových sociálních služeb Senevida, aktuálně zahrnující 56 zařízení s více než 6 500 lůžky. A zatímco Ambeat se kromě provozu zaměřuje i na výstavbu nových projektů, Penta v posledních letech posilovala především prostřednictvím akvizic.
Ani tyto kapacity nicméně nestačí, lůžka i personál chybějí podle PFFL ve všech krajích v Česku. Už dnes žije dle dostupných dat s Alzheimerovou nemocí asi 150 až 180 tisíc lidí, přičemž diagnostikována je méně než třetina, často až v pozdních stádiích. Ještě více lidí se o nemocné musí starat, řádově až půl milionu. A do budoucna se bude kvůli stárnutí populace situace dále zhoršovat.
„Náš odhad je, že každých pět let bude zapotřebí dalších 10 tisíc nových míst. Pokud tedy teď péči potřebuje zhruba 65 tisíc seniorů, za poměrně krátkou dobu se dostaneme ke 100 tisícům. A taková kapacita tady rozhodně nebude. Soukromí investoři totiž nedokážou nahradit stát v plné míře,“ uzavírá Fojtík.